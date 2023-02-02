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Первый трейд «Лейкерс» в этом сезоне – выменяли себе двухметрового афрояпонца из «Вашингтона». Сделка спасет команду?

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Кендрик Нанн Кендрик Нанн
Роб Пелинка Роб Пелинка
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Руи Хатимура Руи Хатимура
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Отдали Кендрика Нанна и три пика второго раунда.

Чемпионское окно «Лейкерс» закрылось, едва открывшись. 

Клуб поверил в вечность Леброна и здоровье Дэвиса, сэкономил на массе полезных ролевиков, дававших результат, и разбазарил кучу пиков, медленно отправившись ко дну. 

И вот сейчас мы уже в точке, когда единственное действие генменеджера рассматривается как спасение сезона – Пелинка получил японского форварда Руи Хатимуру за разлюбившего баскетбол Кендрика Нанна и три драфт-пика второго раунда. 

Но спасение ли это? 

Кто такой Руи Хатимура?

Хатимуре почти 25, он три с половиной года отыграл за «Вашингтон» и широкой аудитории запомнился в первую очередь своим происхождением – в 2019-м он стал первым японцем, которого выбрали в первом раунде драфта НБА. 

Руи – метис: его отец родом из Бенина в Западной Африке, а мать – японка. 

Все детство он фанател от американской культуры, но баскетболом начал заниматься только в 13 лет – до этого был бейсбол.

На скаутские радары попал в 2014-м, став лидером сборной Японии на молодежном чемпионате мира. Тогда у Руи появился первый шанс уехать в США, но он решил остаться и закончить обучение дома – и выиграл два школьных чемпионата. А уже потом отправился в Гонзагу.

Первый сезон в университете был трудным – Хатимура был глубоким резервистом без игрового времени и лишь однажды добрался до планки в 10 очков. Все из-за сложности адаптации в США – Хатимура переезжал, совсем не зная английского, и не мог нормально понимать партнеров. 

Как только коммуникация наладилась, пошла игра. 

В свой третий сезон в колледже Хатимура уже набирал по 19,7 очка в среднем за игру и рассматривался в статусе одного из лучших молодых мира, остановившись в шаге от финала четырех NCAA.

Эксперты сходились в одном: японец – нечто среднее между Каваем и Антуаном Джеймисоном. 203-сантиметровый третий номер с вингспаном 218 см, который может как создать себе сам, обыграв 1 в 1, так и отыграть на подборе, без особых проблем растолкав более крупных соперников.

Быстрый, но низкий для тяжелого форварда – тягучий, но крепкий для легкого.

Хатимура стал настоящей иконой для японских болельщиков, еще даже не попав в НБА: на драфт-2019 выходили Зайон, Морэнт и Бэррет, но только за Руи ходила отдельная толпа из японских журналистов, фиксировавших каждое его движение. Подобное уже происходило раньше: в 2003 году японская пресса активно освещала переход Юты Табусе, первого японца в лиге, в «Финикс». Но тогда это речь шла лишь о тренировочном лагерь, а не таланте уровня лотереи драфта. 

Только за Хатимурой одновременно гонялись аж 7 брендов кроссовок – все стремились открыть для себя новый японский медиарынок. Форварду поступали предложения, как от привычных Nike и Adidas, так и от экзотических Asics и Mizuno – но всех переиграл Джордан, который лично пришел к Хатимуре на презентацию. 

И только из-за Хатимуры «Уизардс», выбравшие его под 9-м пиком, в первое лето продублировали свой сайт на японском, сделали японский твиттер-аккаунт и запустили региональный подкаст для Японии. 

Руи неплохо стартовал – сыро, без звезд с неба, но все же неплохо. В дебютном сезоне японец выходил в старте и набирал 13.5 очков и 6.1 подборов, вплотную подобравшись к топ-5 в гонке новичков и показав себя крепким ролевиком с неплохими задатками для чего-то большего.

Во втором сезоне немного забуксовал – но это скорее из-за шоу имени Била и Уэстбрука в «Вашингтоне».  

А перед третьим случился неожиданный инцидент: Хатимуре доверили нести японский флаг на открытии олимпийских игр, и он отхватил за это расистский хейт в соцсетях. Так было с Наоми Осакой, так случилось и с Хатимурой – это обратная сторона популярности темнокожих спортсменов в Японии. 

«В Японии отношение к тебе меняется, в зависимости от расы – жители проводят четкое различие между японцами, «хафу», белыми и черными. Чистокровные японские спортсмены лучше воспринимаются в СМИ и пользуются большим уважением на публике», – рассказывает другой экс-баскетболист Гонзаги Айра Браун, игравший в Японии на протяжении 8 лет.

Хатимуру случившееся сильно задело – в октябре он отписался от партнеров в соцсетях, не вышел на тренировку и пропустил три месяца по личным причинам.

Вернулся только к середине сезона – и с того момента довольно плотно врос в скамейку, уступив место в старте Кайлу Кузме.

А что Хатимура представляет из себя сейчас?

Основные качества, из-за которых Хатимура высоко котировался на драфте, прошли проверку уровнем лиги. 

Руи универсален: может играть третьим и четвертым, опасен как на дистанции, так и под кольцом. Дриблинг и нереальный атлетизм позволяют ему комфортно играть против защитников любых размеров и самостоятельно создавать себе моменты. К тому же, он король средней дистанции – кладет оттуда 55% своих бросков.

Но у Хатимуры есть проблема, он чертовски неэффективен. Все три года, что Руи играл в клубе, «Уизардс» были лучше, когда его не было на паркете. 

Это можно было бы списать на частое появление со скамейки и игру с плохими партнерами – но нет, даже выпуская с Хатимурой Била или Кузму, «Вашингтон» был в минусе. 

С Билом в этом сезоне Хатимура провел вместе 206 минут на площадке – за это время команда проигрывала аж 11 очков в пересчете на 100 владений. При этом, когда Руи на паркете не было, Брэдли с партнерами выходил в плюс на 5 очков в том же пересчете. 

С Кузмой японский форвард играл еще чаще: за 424 минуты вместе на паркете они проигрывали 1 очко на 100 владений – а без Руи в составе Кузма отыгрывал целых два. 

Та же ситуация – с Порзингисом, то же – с Уэстбруком в 2021-м. 

И тут мы плавно подходим к конкретным недостаткам Хатимуры. 

Японец играет так, будто он все еще в НБА нулевых. Треть его попыток – со средней дистанции, из-за чего общая эффективности всех бросков – на 3% ниже среднего показателя по лиге.

Хатимура один из немногих форвардов в 2023 году, который, получив мяч на трехочковой, делает обманное движение, удар в пол и шаг вперед – после чего бросит дальние два. Почему он не делает шаг в сторону и не бьет трехочковые, пусть и с довольно слабым процентом (33%) – большая загадка. 

Источник: statmuse.com

Кроме того, японец часто заигрывается, опускает глаза в пол и идет решать сам – через всех защитников, с сопротивлением – это тоже получается не особо эффективно. Из 124 форвардов в лиге, которые провели больше 20 матчей в этом сезоне, Руи занимает лишь 106-е место по количеству пасов в минуту.  

Ко всему этому можно добавить проблемы в защите, которые тянутся еще с колледжа – Хатимура долго соображает на сменах при пик-н-роллах, далеко не всегда правильно выбирает позицию на подборе и совсем не умеет подгадывать блок-шоты (всего 0,2 в среднем по карьере). 

Причина всего этого, вероятно, кроется в позднем старте в баскетболе. Но у Хатимуры еще есть время добрать в этих аспектах.

Однако если неправильно встроить его в систему, он может принести больше проблем, чем пользы. 

Чем конкретно он сможет помочь «Лейкерс»?

Главное, что получили «Лейкерс» с приходом Хатимуры – это спэйсинг.

Теперь у них в распоряжении полноценная ротация во фронткорте – Джеймс-Дэвис-Хатимура-Брайант. Каждый из них по-своему может угрожать с дистанции, и «Лейкерс» это особенно важно – они 4-е по частоте айзо-владений в лиге. 

К тому же у Хатимуры все-таки есть две зоны за трехочковой, откуда он попадает гораздо лучше (38,4%) – по углам, из-за близости линии. Теперь на исходе владения условные Уэстбрук/Леброн всегда смогут сначала обострить под кольцо, а затем переправить мяч в угол, зная, что оттуда почти гарантированно прилетят очки.

Японец пригодится и на будничных пик-н-роллах: у них уже была отработанная связка с Уэстбруком в «Уизардс». Теперь у Рассела есть такая же с Леброном в «Лейкерс» – будет легко встроиться.

Другая важная вещь, которой не хватало – это атлетизм. 

Хатимура – вполне себе первая опция для таких вот айзо на исходе владения, которые часто гоняют «Лейкерс». Ему еще придется прибавить в завершения моментов под кольцом – он часто лезет необдуманно и в самую кучу – но это все равно даст команде вариативности. Не стоит забывать и про быстрое нападение: Руи бежит довольно активно, что показал еще до прихода за клуб.

Трейд Нанна на Хатимуру продиктован текущими потребностями команды. «Лейкерс» пытаются залезть в плей-офф и заново собраться там, и теперь они получили точечное усиление, которое немного разгрузит ротацию и существенно добавит вариативности в нападении. 

Сделка полезна и на будущее: теперь у «Лейкерс» есть прямой выход на японский медиарынок и все еще молодой игрок, который даже в свои почти 25 вполне способен добавить в качественной системе. 

Другой вопрос, зачем это клубу ценой очередных трех пиков – пусть и второго раунда. На титул «Лейкерс» явно не претендуют, а скаутский отдел давно доказал, что умеет вылавливать интересных игроков даже в нижней части драфт-списка. У Хатимуры этим летом закончится контракт новичка – и кто плюнет в него деньгами, совершенно неизвестно.

А вот у Леброна история точно будет красивая: в течение недели он побьет вечный рекорд Карима, а в апреле, если попадет в плей-офф, обновит еще несколько своих же нереальных показателей.

Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Sarah Stier / Stringer, Tomohiro Ohsumi; REUTERS/Benny Sieu, Geoff Burke, Brad Penner

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Водонос
Да-да, несомненно спасёт. Затащит в плей-офф и поможет выиграть чемпионат. :D
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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