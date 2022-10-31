Школы сноуборда в Москве и Подмосковье. Куда идти учиться с нуля или чтобы освоить карвинг и фристайл-трюки
Сноуборд – это модно, прогрессивно и очень красиво. Хотите рассекать по склонам, демонстрировать трюки в экстрим-парке или взрывать пухляк в горах? Мы подобрали школы сноуборда в Москве и Подмосковье, где вы сможете научиться катанию с нуля, улучшить технику и освоить новые стили.
AllPro
Сайт: allpro.moscow
Школа проводит обучение в Крылатском на отдельном склоне. Есть сноупарк для занятий фристайлом и подушка для отработки трюков, а также отдельная раздевалка для клиентов школы.
Место проведения занятий: Москва, Крылатская улица, д. 5, с1.
Как добраться:
- от станции метро «Молодежная» на автобусе № 229 до остановки «Гребной канал»;
- от станции метро «Сокол» или «Октябрьское Поле» на троллейбусе № 19, автобусе № 691, маршрутном такси № 99м до остановки «Крылатский мост».
Виды тренировок:
- Индивидуальная тренировка.
- Групповая тренировка (2-8 человек).
- Групповые тренировки по фристайлу.
Стоимость обучения:
- Индивидуальная тренировка: в будние дни – 1 600-5 100 руб., в выходные – 2 200-7 200 руб. (стоимость зависит от продолжительности занятия).
- Групповая тренировка: на двоих – 4 000-7 200 руб., на троих – 5 000-9 000 руб., на 4 человека – 5 500-10 000 руб. (цена варьируется в зависимости от количества учеников и продолжительности разовой тренировки).
- Групповые тренировки по фристайлу: в будние дни – 2 700 руб., в выходные – 3 500 руб.
- Абонементы: на 6 часов в будние дни – 15 000 руб., в выходные – 21 000 руб.; на 12 часов в будние дни – 27 900 руб., в выходные – 39 000 руб.
В цену включена стоимость пользования подъемником. С полным прайс-листом можно ознакомиться по ссылке.
Тренеры школы:
- Павел Харитонов – основатель школы, мастер спорта по сноуборду, участник Олимпийских игр Сочи 2014.
- Виктор Теймуров – мастер спорта по сноуборду, многократный чемпион России, снимался в большинстве российских фильмов о сноубординге.
- Николай Ерохин – мастер спорта по сноуборду, призер российских и международных соревнований.
- Кирилл Конников – КМС, участник и призер Всероссийских соревнований по сноуборду в дисциплине слоупстайл, биг эйр, хаф-пайп.
- Анна Отраднова – тренер по сноуборду первой категории в детской спортивной школе. Стаж работы 5 лет.
Funcarve
Сайт: funcarve.ru
Школа экстремального карвинга (техничное катание резаными дугами). Обучение проводится как для начинающих, так и для опытных сноубордистов, которые хотят совершенствовать технику катания.
Место проведения занятий: по запросу ученика. Также школа организует выездные туры в горы для углубленной программы обучения.
Виды тренировок:
- Индивидуальные тренировки – занятия с инструктором по запросам ученика в оговоренное время и месте.
- 7-дневный выездной курс – занятия в группе до 12 человек.
Выездные курсы проходят в Сочи, Шерегеше, Сахалине, Кировске, Архызе, Турции. С полным перечнем программ можно ознакомиться по ссылке.
Стоимость обучения:
- Индивидуальная тренировка (2 часа) – 6 000 руб.
- Пакет индивидуальных тренировок (6 часов) – 16 000 руб.
- 7-дневный курс (35 часов) – 33 000 руб.
Инструкторы школы:
- Саша Палачев. Начал заниматься карвингом в 2006 году, в 2008 стал инструктором ISIA (Международная Ассоциация Инструкторов).
- Дарья Кубышкина. Инструктор ISIA и ФГССР (Российская федерация горнолыжного спорта) с 2010 года.
- Юра Костин. Инструктор ISIA с 2013 года. Международная категория «В».
- Мария Заборня. Инструктор ISIA с 2013 года.
- Павел Веселов. Инструктор ISIA с 2013 года. Международная категория «В».
- Антон Гладков. Инструктор ISIA с 2016 года. Международная категория «В».
- Маша Павлина. Инструктор ISIA с 2017 года.
- Никита Потепалов. Инструктор ISIA с 2019 года. Международная категория «В».
- Илья Глазов. Категория «С» ISIA.
ProRideSchool
Сайт: prorideschool.com
Школа для начинающих и прогрессирующих сноубордистов. Собственный учебный склон. Бесплатный ски-пасс для новичков.
Место проведения занятий: Москва, ул. Крылатская, д. 5, «Лата Трэк».
Как добраться:
- от станции метро «Молодежная» на автобусе № 229 до остановки «Гребной канал»;
- от станции метро «Сокол» или «Октябрьское Поле» на троллейбусе № 19, автобусе № 691, маршрутном такси № 99м до остановки «Крылатский мост».
Виды тренировок:
- Индивидуальное обучение.
- Групповое обучение. Группы на 5-8 человек.
- Карвинг – обучение слаломному катанию.
- Фристайл – обучение трюкам.
Стоимость обучения:
- Индивидуальное обучение: в будние дни – 1 600-5 100 руб., в выходные – 2 200-7 200 руб.
- Групповое обучение: разовое занятие – от 1 200 руб. в будние дни и от 1 500 руб. в выходные.
- Индивидуальный абонемент на 6 занятий – 2 500 руб./час в будние дни и 3 500 руб./час в выходные.
- Карвинг: в будние дни – 1 600-5 100 руб., в выходные – 2 200-7 200 руб.
- Фристайл: в будние дни – 1 600-5 100 руб., в выходные – 2 200-7 200 руб.
Стоимость варьируется в зависимости от продолжительности разовой тренировки (30 минут, 1 час, 1,5 или 2 часа). С полным прайс-листом можно ознакомиться по ссылке.
Инструкторы школы:
- Андрей Орлов – категория С, сноуборд/фристайл.
- Сергей Бойко – категория B, сноуборд.
- Кира Бирюкова – категория С, сноуборд/фристайл.
- Николай Пищак – категория С, сноуборд/фристайл.
- Игорь Прошин – категория В, сноуборд/фристайл.
Инструкторы школы сертифицированы Национальной лигой инструкторов (член ISIA).
Горнолыжная школа Крыловых
Сайт: skischool.club
Обучение детей и взрослых любого уровня, совершенствование техники, организация выездных туров в Кировск, Красную Поляну, Шерегеш, Приисковый. В Москве у школы имеется отдельный учебный склон.
Место проведения занятий: Москва, ул. Крылатская, д. 5, «Лата Трэк».
Как добраться:
- от станции метро «Молодежная» на автобусе № 229 до остановки «Гребной канал»;
- от станции метро «Сокол» или «Октябрьское Поле» на троллейбусе № 19, автобусе № 691, маршрутном такси № 99м до остановки «Крылатский мост».
Виды тренировок:
- Индивидуальные тренировки.
- Групповые тренировки.
- Выездные туры в горы.
Стоимость обучения:
- Индивидуальные тренировки: в будние дни – 1 600-5 100 руб., в выходные – 2 200-7 200 руб.
- Групповые тренировки: на двоих – 4 000-7 200 руб. в будние и 5 400-10 000 руб. в выходные дни; на троих – 5 000-9 000 руб. в будние и 6 900-13 000 руб. в выходные дни.
- Абонемент на 6 часов – 15 000-21 000 руб.
Стоимость варьируется в зависимости от продолжительности разовой тренировки (30 минут, 1 час, 1,5 или 2 часа). С полным прайс-листом можно ознакомиться по ссылке.
Инструкторы школы:
- Алексей Небрачный – инструктор по сноуборду категории «B». Может обучать на английском языке.
- Илья Парфёнов – инструктор по горным лыжам категории «B», инструктор по сноуборду категории «C». Ведет детские секции и группы.
- Андрей Седов – инструктор по сноуборду категории «B». Владеет методикой обучения фристайлу. Может обучать на английском языке.
Спортшкола «Нагорная»
Сайт: kant-sport.ru, vk.com/kant_school
Школа на базе спортивного комплекса от одноименной сети магазинов «Кант». Проводят обучение для новичков, подготовку в спортивных группах, а также обучают фристайлу.
Место проведения занятий: Москва, Электролитный проезд, д. 7к2, спортивный комплекс «Кант».
Как добраться:
- на метро до станции «Нагорная», далее пешком;
- на собственном авто, парковка у бизнес-центра «Олимпик парк» на проектируемом пр-де №3735.
Виды тренировок:
- Групповые тренировки для взрослых и детей. Есть большие группы до 15 человек и мини-группы на 2-5 учеников.
- Индивидуальные тренировки. Занятия один на один с инструктором, в том числе обучение начинающих.
- Спортивные группы. Обучение с нуля до участия в соревнованиях.
- Школа фристайла. Обучение в тренировочном парке, освоение трюков. Для начинающих и опытных сноубордистов.
Стоимость обучения:
- Групповая тренировка: будний день – 2 400-3 000 руб., выходной – 3 200-4 000 руб.
- Групповая тренировка: абонемент на 12 занятий в будний день – 15 800-20 200 руб., в выходной – 21 500-26 600 руб.
- Мини-группа на 2 человека (стоимость за 2-х человек): будний день – 5 360-11 400 руб., выходной – 9 400-12 800 руб.
- Мини-группа на 5 человек (стоимость с группы): выходной день – 14 100-19 200 руб.
- Индивидуальная тренировка: будний день – 3 200-6 700 руб., выходной день – 5 600-7 600 руб.
Стоимость варьируется в зависимости от времени занятия (утро/вечер) и продолжительности разовой тренировки (1 час, 1,5 или 2 часа). Ски-пасс входит в стоимость обучения. С полным прайс-листом можно ознакомиться по ссылке.
Тренеры и инструкторы по сноуборду:
- Мария Аруин – сноуборд/горные лыжи/ролики.
- Лейсан Шелепова – сноуборд/горные лыжи.
- Александр Горский – сноуборд/горные лыжи.
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Фото: vk.com/allpropark, club130847990, kant_school; instagram.com/prorideschool, proboard.ru