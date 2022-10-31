Школы сноуборда в Москве и Подмосковье. Куда идти учиться с нуля или чтобы освоить карвинг и фристайл-трюки

Сноуборд – это модно, прогрессивно и очень красиво. Хотите рассекать по склонам, демонстрировать трюки в экстрим-парке или взрывать пухляк в горах? Мы подобрали школы сноуборда в Москве и Подмосковье, где вы сможете научиться катанию с нуля, улучшить технику и освоить новые стили.

AllPro

Сайт: allpro.moscow

Школа проводит обучение в Крылатском на отдельном склоне. Есть сноупарк для занятий фристайлом и подушка для отработки трюков, а также отдельная раздевалка для клиентов школы.

Место проведения занятий: Москва, Крылатская улица, д. 5, с1.

Как добраться:

от станции метро «Молодежная» на автобусе № 229 до остановки «Гребной канал»;

от станции метро «Сокол» или «Октябрьское Поле» на троллейбусе № 19, автобусе № 691, маршрутном такси № 99м до остановки «Крылатский мост».

Виды тренировок:

Индивидуальная тренировка.

Групповая тренировка (2-8 человек).

Групповые тренировки по фристайлу.

Стоимость обучения:

Индивидуальная тренировка: в будние дни – 1 600-5 100 руб., в выходные – 2 200-7 200 руб. (стоимость зависит от продолжительности занятия).

Групповая тренировка: на двоих – 4 000-7 200 руб., на троих – 5 000-9 000 руб., на 4 человека – 5 500-10 000 руб. (цена варьируется в зависимости от количества учеников и продолжительности разовой тренировки).

Групповые тренировки по фристайлу: в будние дни – 2 700 руб., в выходные – 3 500 руб.

Абонементы: на 6 часов в будние дни – 15 000 руб., в выходные – 21 000 руб.; на 12 часов в будние дни – 27 900 руб., в выходные – 39 000 руб.

В цену включена стоимость пользования подъемником. С полным прайс-листом можно ознакомиться по ссылке.

Тренеры школы:

Павел Харитонов – основатель школы, мастер спорта по сноуборду, участник Олимпийских игр Сочи 2014.

Виктор Теймуров – мастер спорта по сноуборду, многократный чемпион России, снимался в большинстве российских фильмов о сноубординге.

Николай Ерохин – мастер спорта по сноуборду, призер российских и международных соревнований.

Кирилл Конников – КМС, участник и призер Всероссийских соревнований по сноуборду в дисциплине слоупстайл, биг эйр, хаф-пайп.

Анна Отраднова – тренер по сноуборду первой категории в детской спортивной школе. Стаж работы 5 лет.

Funcarve

Сайт: funcarve.ru

Школа экстремального карвинга (техничное катание резаными дугами). Обучение проводится как для начинающих, так и для опытных сноубордистов, которые хотят совершенствовать технику катания.

Место проведения занятий: по запросу ученика. Также школа организует выездные туры в горы для углубленной программы обучения.

Виды тренировок:

Индивидуальные тренировки – занятия с инструктором по запросам ученика в оговоренное время и месте.

7-дневный выездной курс – занятия в группе до 12 человек.

Выездные курсы проходят в Сочи, Шерегеше, Сахалине, Кировске, Архызе, Турции. С полным перечнем программ можно ознакомиться по ссылке.

Стоимость обучения:

Индивидуальная тренировка (2 часа) – 6 000 руб.

Пакет индивидуальных тренировок (6 часов) – 16 000 руб.

7-дневный курс (35 часов) – 33 000 руб.

Инструкторы школы:

Саша Палачев. Начал заниматься карвингом в 2006 году, в 2008 стал инструктором ISIA (Международная Ассоциация Инструкторов).

Дарья Кубышкина. Инструктор ISIA и ФГССР (Российская федерация горнолыжного спорта) с 2010 года.

Юра Костин. Инструктор ISIA с 2013 года. Международная категория «В».

Мария Заборня. Инструктор ISIA с 2013 года.

Павел Веселов. Инструктор ISIA с 2013 года. Международная категория «В».

Антон Гладков. Инструктор ISIA с 2016 года. Международная категория «В».

Маша Павлина. Инструктор ISIA с 2017 года.

Никита Потепалов. Инструктор ISIA с 2019 года. Международная категория «В».

Илья Глазов. Категория «С» ISIA.

ProRideSchool

Сайт: prorideschool.com

Школа для начинающих и прогрессирующих сноубордистов. Собственный учебный склон. Бесплатный ски-пасс для новичков.

Место проведения занятий: Москва, ул. Крылатская, д. 5, «Лата Трэк».

Как добраться:

от станции метро «Молодежная» на автобусе № 229 до остановки «Гребной канал»;

от станции метро «Сокол» или «Октябрьское Поле» на троллейбусе № 19, автобусе № 691, маршрутном такси № 99м до остановки «Крылатский мост».

Виды тренировок:

Индивидуальное обучение.

Групповое обучение. Группы на 5-8 человек.

Карвинг – обучение слаломному катанию.

Фристайл – обучение трюкам.

Стоимость обучения:

Индивидуальное обучение: в будние дни – 1 600-5 100 руб., в выходные – 2 200-7 200 руб.

Групповое обучение: разовое занятие – от 1 200 руб. в будние дни и от 1 500 руб. в выходные.

Индивидуальный абонемент на 6 занятий – 2 500 руб./час в будние дни и 3 500 руб./час в выходные.

Карвинг: в будние дни – 1 600-5 100 руб., в выходные – 2 200-7 200 руб.

Фристайл: в будние дни – 1 600-5 100 руб., в выходные – 2 200-7 200 руб.

Стоимость варьируется в зависимости от продолжительности разовой тренировки (30 минут, 1 час, 1,5 или 2 часа). С полным прайс-листом можно ознакомиться по ссылке.

Инструкторы школы:

Андрей Орлов – категория С, сноуборд/фристайл.

Сергей Бойко – категория B, сноуборд.

Кира Бирюкова – категория С, сноуборд/фристайл.

Николай Пищак – категория С, сноуборд/фристайл.

Игорь Прошин – категория В, сноуборд/фристайл.

Инструкторы школы сертифицированы Национальной лигой инструкторов (член ISIA).

Горнолыжная школа Крыловых

Сайт: skischool.club

Обучение детей и взрослых любого уровня, совершенствование техники, организация выездных туров в Кировск, Красную Поляну, Шерегеш, Приисковый. В Москве у школы имеется отдельный учебный склон.

Место проведения занятий: Москва, ул. Крылатская, д. 5, «Лата Трэк».

Как добраться:

от станции метро «Молодежная» на автобусе № 229 до остановки «Гребной канал»;

от станции метро «Сокол» или «Октябрьское Поле» на троллейбусе № 19, автобусе № 691, маршрутном такси № 99м до остановки «Крылатский мост».

Виды тренировок:

Индивидуальные тренировки.

Групповые тренировки.

Выездные туры в горы.

Стоимость обучения:

Индивидуальные тренировки: в будние дни – 1 600-5 100 руб., в выходные – 2 200-7 200 руб.

Групповые тренировки: на двоих – 4 000-7 200 руб. в будние и 5 400-10 000 руб. в выходные дни; на троих – 5 000-9 000 руб. в будние и 6 900-13 000 руб. в выходные дни.

Абонемент на 6 часов – 15 000-21 000 руб.

Стоимость варьируется в зависимости от продолжительности разовой тренировки (30 минут, 1 час, 1,5 или 2 часа). С полным прайс-листом можно ознакомиться по ссылке.

Инструкторы школы:

Алексей Небрачный – инструктор по сноуборду категории «B». Может обучать на английском языке.

Илья Парфёнов – инструктор по горным лыжам категории «B», инструктор по сноуборду категории «C». Ведет детские секции и группы.

Андрей Седов – инструктор по сноуборду категории «B». Владеет методикой обучения фристайлу. Может обучать на английском языке.

Спортшкола «Нагорная»

Сайт: kant-sport.ru, vk.com/kant_school

Школа на базе спортивного комплекса от одноименной сети магазинов «Кант». Проводят обучение для новичков, подготовку в спортивных группах, а также обучают фристайлу.

Место проведения занятий: Москва, Электролитный проезд, д. 7к2, спортивный комплекс «Кант».

Как добраться:

на метро до станции «Нагорная», далее пешком;

на собственном авто, парковка у бизнес-центра «Олимпик парк» на проектируемом пр-де №3735.

Виды тренировок:

Групповые тренировки для взрослых и детей. Есть большие группы до 15 человек и мини-группы на 2-5 учеников.

Индивидуальные тренировки. Занятия один на один с инструктором, в том числе обучение начинающих.

Спортивные группы. Обучение с нуля до участия в соревнованиях.

Школа фристайла. Обучение в тренировочном парке, освоение трюков. Для начинающих и опытных сноубордистов.

Стоимость обучения:

Групповая тренировка: будний день – 2 400-3 000 руб., выходной – 3 200-4 000 руб.

Групповая тренировка: абонемент на 12 занятий в будний день – 15 800-20 200 руб., в выходной – 21 500-26 600 руб.

Мини-группа на 2 человека (стоимость за 2-х человек): будний день – 5 360-11 400 руб., выходной – 9 400-12 800 руб.

Мини-группа на 5 человек (стоимость с группы): выходной день – 14 100-19 200 руб.

Индивидуальная тренировка: будний день – 3 200-6 700 руб., выходной день – 5 600-7 600 руб.

Стоимость варьируется в зависимости от времени занятия (утро/вечер) и продолжительности разовой тренировки (1 час, 1,5 или 2 часа). Ски-пасс входит в стоимость обучения. С полным прайс-листом можно ознакомиться по ссылке.

Тренеры и инструкторы по сноуборду:

Мария Аруин – сноуборд/горные лыжи/ролики.

Лейсан Шелепова – сноуборд/горные лыжи.

Александр Горский – сноуборд/горные лыжи.

Читайте также

Фото: vk.com/allpropark, club130847990, kant_school; instagram.com/prorideschool, proboard.ru