Где покататься на горных лыжах в Москве и Подмосковье?

Горные лыжи с каждым годом становятся все более популярным видом досуга. И если раньше для катания москвичам нужно было лететь за тысячу километров на какой-то из курортов, то теперь такой отдых стал доступным и в черте города. Так где же покататься на горных лыжах и сноуборде в Москве и Подмосковье? Составили список открытых горнолыжных трасс с хорошими отзывами и приятными ценами.

Спортивная горнолыжная база «Крылатские холмы»

Сайт: cska.ru/objects/13

Адрес: Москва, Рублевское шоссе, дом 24, корпус 5

В будние дни на базе тренируются воспитанники ДЮСШ, а в выходные она открыта для свободного посещения. В распоряжении гостей две трассы среднего уровня сложности и протяженностью 240 и 270 метров, два бугельных подъемника и бэби-лифт. В темное время суток трассы искусственно освещаются, есть возможность искусственного оснежения.

Часы работы: с 10:00 до 22:00.

Использование подъемника детьми до 14 лет стоит 700 рублей в час, взрослыми – 1 000 рублей в час.

Есть также прокат оборудования: комплект (лыжи, ботинки, палки и шлем) обойдется в 1 000 рублей в час, очки дают за 150 рублей в час. Кроме того, можно взять инструктора: индивидуальное занятие обойдется в 2 500 рублей в час, групповое – от 4 000 до 6 000 рублей (за группу) в зависимости от количества человек.

Спортивный комплекс КАНТ

Сайт: kant-sport.ru/sports/skiing/svobodnoe-katanie

Адрес: Москва, Электролитный проезд, дом 7, владение 7Б

Комплекс состоит из 20 склонов с искусственным оснежением. Длина их – от 80 до 350 метров, перепад высот – 55 метров. Часть склонов резервируется для тренировок воспитанников спортивной школы «Нагорная», однако представители курорта обещают, что места хватит всем. В частности, восемь склонов всегда выделены исключительно под работу инструкторов, где ждут как новичков, так и тех, кто хочет улучшить уже имеющиеся навыки. Индивидуальное занятие с тренером обойдется в 3 200 рублей в будни (за 55 минут) и 5 600 рублей в выходной.

Часы работы: с 14:00 до 23:00 по понедельникам, с 9:00 до 23:00 – вторник-воскресенье.

Для катания удобнее всего приобрести ski-pass. Безлимитная карта на весь сезон обойдется в 34 990 рублей. Можно приобрести карту с ограниченным количеством баллов (они тратятся при каждом подъеме: в будни один подъем стоит 70 баллов днем и 100 – вечером, в выходные – 125 баллов). Например, ski-pass на 16 800 баллов стоит 12 000 рублей. А вариант для тех, кто впервые собирается встать на лыжи – это ознакомительный ski-pass за 2 000 рублей, который предусматривает до 30 подъемов.

Есть прокат инвентаря: в будние дни взрослые могут взять лыжи с ботинками за 1 060 рублей в час, а шлем, палки и маску вместе – за 640 рублей. В выходные цена увеличивается примерно на 30 процентов. Необходимо также внести залог: 15 000 рублей за лыжи, 7 500 – за ботинки. Он возвращается в полном объеме при возврате оборудования.

Горнолыжный центр «Лоза»

Сайт: lozaski.ru

Адрес: рядом с городом Сергиев Посад, в 50 км от МКАД по Ярославскому шоссе (трасса М8)

Курорт предлагает четыре трассы с искусственным оснежением протяженностью от 250 до 350 метров, с перепадом высот от 40 до 65 метров. Трассы отличаются по уровню сложности, так что и начинающий, и профессионал найдет подходящую. Все трассы оснащены буксировочными канатными дорогами, кроме того, они освещаются в вечернее время.

Часы работы комплекса: с 14:00 до 19:45 в четверг, 14:00-20:45 – в пятницу, 10:30-20:45 – в субботу, 10:30-19:45 – в воскресенье.

Цены на пользование подъемниками отличаются в выходные и будни. Сначала необходимо оплатить залог на ski-pass (100 рублей) и выбрать тариф, в соответствии с которым будет определяться стоимость подъемов. Так, тариф «Сезонный» за 12 000 рублей предусматривает, что один подъем в будни стоит 45 рублей, а в выходные и праздники – 80.

Прокат лыж с ботинками обойдется в 700 рублей в час для взрослых и 500 – для детей. Есть залог в виде водительского удостоверения или 20 000 рублей.

Горнолыжный комплекс «Красная горка»

Сайт: vk.com/podolsksnow

Адрес: город Подольск, Гаражный проезд, дом 8а

Здесь работают трассы длиной от 100 до 380 метров, с разным уровнем сложности и бугельными подъемниками. Есть и детский склон длиной 100 метров с отдельным подъемником. Доступно искусственное оснежение и освещение. На базе комплекса также работает спортивная школа.

Режим работы: с 14:00 до 0:00 в понедельник, с 11:00 до 0:00 во вторник-пятницу, с 10:00 до 0:00 в субботу, с 10:00 до 23:00 в воскресенье.

Карточка ski-pass, которая дает возможность пользоваться подъемниками, стоит 100 рублей. По этой карте один подъем на основном склоне обойдется в 50 рублей в будние дни и 90 рублей в выходные.

Прокат лыж с ботинками и палками стоит 700 рублей за час в будни и 950 рублей в выходные. Можно взять в прокат даже куртку и штаны (по 250 рублей в будни, 300 – в выходные). Снаряжение дается только под залог: принимаются российский и заграничный паспорта, водительское удостоверение.

Позаниматься с инструктором возможность тоже есть: в будни индивидуальное занятие длиной 55 минут обойдется в 2 500 рублей, в выходные – 3 000 рублей.

Горнолыжный клуб «Целеево»

Сайт: tseleevo.ru

Адрес: Дмитровский район, Целеево (42 км от МКАД по Дмитровской трассе)

Для посетителей – четыре горнолыжных склона с искусственным оснежением и освещением, а также трасса для беговых лыж. Протяженность трасс – от 300 до 400 метров, перепад высот – до 65 метров. Отличаются трассы по сложности, так что кататься могут как новички, так и профессионалы. В клубе функционируют бугельные подъемники.

Часы работы: с 9:00 до 23:00 ежедневно.

Один визит с учетом подъемов для взрослого обойдется в 3 000 рублей в будни и 4 000 рублей в выходные, для детей до 12 лет – 1 800 и 2 800 рублей соответственно. Количество подъемов не ограничено.

Индивидуальная тренировка с инструктором стоит 4 500 рублей в час. Есть абонемент на пять занятий, который стоит 20 000 рублей за одного человека.

Прокат лыж с палками и ботинками стоит 3 500 рублей за день для взрослых и 2 000 рублей для детей. Беговые лыжи дают за 2 000 рублей с человека. Горнолыжная одежда обойдется в 4 000 рублей для взрослых и 3 000 рублей для детей.

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Итак, теперь вовсе не обязательно планировать долгосрочную поездку в горы, чтобы насладиться любимым хобби. В Москве и Подмосковье найдется горнолыжная база на любой вкус, и ездить туда можно хоть каждые выходные. И не беда, если у вас нет снаряжения или вы никогда не катались, а только мечтаете об этом: все дадут и всему научат. Активный отдых становится все доступнее!

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Фото: kant-sport.ru; unsplash.com/Urban Sanden; vk.com/lozaski; vk.com/podolsksnow; tseleevo.ru