Футболисты просто обожают собак. 13 примеров, которые вдохновят завести питомца

Очень много хвостов и лап.

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Лучшее время помогать – всегда. В канун Нового года и Рождества дарить подарки и делать добрые дела хочется особенно сильно. А есть желание – будет и спецпроект. Так появились «Андердоги», которые Sports.ru сделал вместе с PARI.

Смотрите предсказания подопечных фонда «РЭЙ» и поддерживайте бездомных собак: собирайте на корм с помощью депозитов или заберите понравившегося хвостика домой.

А мы покажем на примере 13 футболистов, как классно иметь четвероногого друга.

Алексис Санчес

У нападающего «Интера» два ретривера – Атом, получивший имя робота из фильма «Живая сталь», и Умбер, названный в честь брата Алексиса Умберто.

Марсело

Защитник «Флуминенсе» очень любит свою собаку – ньюфаундленда по кличке Кора. Но в содержании этой породы видит одну проблему: «Слишком много шерсти. Иногда нужно потратить немало времени, чтобы избавиться от нее на одежде. Но зато сколько доброты и тепла дарит Кора!»

Кай Хавертц

Полузащитник «Арсенала» – один из самых страстных собачников английского футбола. У немца три верных друга: ретривер Балу, овчарка Саммер и Пуч – вероятно, той-пудель.

Деклан Райс

Одноклубник Хавертца Деклайн Райс тоже хозяин маленького пуделя. Футболист подарил Раффа своей девушке на Рождество.

Маттейс де Лигт

Маттейс де Лигт и его девушка Аннеки Моленар планировали завести одну собаку. Но судьба распорядилась иначе. Как-то раз пара гуляла в лесу и нашла двух брошенных щенков. Маттейс и Аннеки решили не отдавать их в приют, а забрать домой. Так у голландца поселились красотки Луна и Белла.

Пауло Дибала

Среди поклонников четвероногих и Пауло Дибала. У аргентинца три собаки. Сначала он завел сиба-ину Кайю, затем – Боуина. А в мае 2020 года футболист взял из приюта еще одну собаку, имя которой до сих пор не раскрыл.

Серджи Роберто

Балу – звезда среди собак футболистов. Защитник «Барселоны» Серджи Роберто и его девушка, модель Корал Симанович, завели питомцу страничку в соцсетях. Теперь за жизнью той-пуделя следят более 40 тысяч подписчиков!

Маркос Льоренте

Испанец – хозяин мопсов КейДи, Маркеса и Ронни.

Если своим собакам Льоренте дал обычные имена, то мопса, которого подарил маме, назвал Энфилд – в честь стадиона «Ливерпуля». В 2020-м «Атлетико» обыграл там хозяев 3:2 и выбил из плей-офф Лиги чемпионов. Полузащитник в том матче забил два гола в экстратаймах.

Сауль Ньигес

Сауль умеет отвлечься от футбола – например, играет в приставку. Главное, чтобы рядом были верные хвостатые друзья – Таила и Эна.

Френки де Йонг

Джаггер – кудрявый собакен полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Вдохновлялся ли он во время подбора клички группой The Rolling Stones – неизвестно.

Трент Александер-Арнолд

Французские бульдоги Принц и Коба – любимые питомцы Трента Александера-Арнолда. Защитник «Ливерпуля» берет их с собой даже на съемки рекламы.

Лионель Месси

Наверняка вы уже видели Халка – гигантского пса Месси. Его футболисту подарила на день рождения супруга. Почти семь лет Халк жил рядом с любящими хозяевами. В 2023-м, когда Лео перебрался в США, пожилая собака осталась в Испании.

Но дом аргентинца без питомца не пустует – в семье есть еще той-пудель по кличке Абу.

Харри Кейн

Лабрадоры Уилсон и Брэди появились у Кейна в 2014 году. Многие предполагали, что Харри, большой поклонник НФЛ, назвал собак в честь звезд американского футбола – Рассела Уилсона и Тома Брэди. В недавнем интервью футболиста выяснилось, что Уилсону придумала имя жена Кейна и оно никак не связано с Расселом.

В 2017 году Кейн поучаствовал в акции «Синего креста» – британского благотворительного фонда защиты животных. Футболист нарисовал Уилсона и Брэди для лимитированной коллекции чайных полотенец. Средства с их продажи шли на помощь бездомным животным.

У вас тоже есть возможность совершить доброе дело и поддержать четвероногих, у которых пока нет дома. Оставьте заявку на сайте проекта «Андердоги» и осуществите большую собачью мечту, забрав из приюта понравившегося песеля. Или введите промокод «Добро» при внесении депозита на сайте PARI. Компания переведет сумму, равную 20% депозита, на покупку корма для подопечных фонда «РЭЙ».