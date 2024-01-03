XII чемпионат СССР. 1945 год. Как побеждали Евгений Николаевич с Евгением Васильевичем

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Главные события в баскетболе

В Эквадоре прошел XII чемпионат Южной Америки. Победив во всех матчах чемпионом континента стала сборная Бразилии. Второй и третий призеры – Уругвай и Аргентина.

Литва первой из прибалтийских республик принимает турнир Всесоюзного масштаба: Матч 8 городов СССР проходит в Каунасе. Москва опережает хозяев только за счет разности набранных и пропущенных очков. Вслед за Литвой гостей приглашает Латвия. В Ригу на финал масштабного чемпионата профсоюзов собираются лучшие клубы страны, за исключением армейских и динамовских. И традиционно по осени в Тбилиси проходит чемпионат СССР. ЦДКА выигрывает первый титул в своей великой истории.

БЫЛО БЫ СПРАВЕДЛИВО ПРОВЕСТИ ЗОЛОТОЙ МАТЧ

Литовская пресса много писала о баскетболе накануне VI МАТЧА 8 ГОРОДОВ СССР. Цитата из энциклопедии баскетбола Литвы:

«Война подошла к концу. Жизнь на опустошенной земле была непростой, но Каунас с радостью принял известие о том, что здесь пройдет турнир «Восьми городов СССР». Каунасцы, которые в 1939 году наблюдали за сражениями на чемпионате Европы, и, сохранив в памяти впечатления от победы сборной Литвы, с большим нетерпением готовятся встретить лучших представителей советского баскетбола. Этот турнир должен был дать ответ на принципиальный вопрос: какое место после войны занимает литовский баскетбол в баскетболе советском?».

А вот газета «Советская Литва»:

«В это трудно поверить, но еще восемь месяцев назад в Каунасе не было ни одного зала, где можно было бы играть в баскетбол. Больно вспоминать о трехлетнем периоде немецкой оккупации, когда наше баскетбольное, как и любое спортивное движение, были подавлены. Один спортзал был превращен в гараж, а другой, красивый дворец спорта – в склад для бумаги».

Турнир начался 15 апреля после торжественного открытия, состоявшегося в знаменитом историческом каунасском Спортгале.

По случаю праздника баскетбола в Каунасе напечатали красочный буклет-программу к Матчу городов

И сразу же стало понятно, кто чего стоит. Москва, Каунас, Кутаиси и Тбилиси, выиграв первые матчи у Ленинграда, Одессы, Риги и Таллина, провели границу – 4 и 4. Видимо, прозорливые организаторы так удачно составили календарь, чтобы сильнейшие между собой играли под занавес турнира.

Когда на второй день тбилисцы проиграли Каунасу (19:29), а на третий, расстроившись, – Москве (28:33), стало ясно, что на победу претендуют только Кутаиси, Каунас и Москва.

В четвертый день турнира в 19.00 по местному времени начался матч года: Москва – Каунас. Фантастический!

Юные литовцы – 19-летний Бутаутас, 20-летние Лагунавичус и Серцявичус, и «ветеран» 24-летний Кулакаускас (все будущие звезды советского баскетбола) сразу же повели 6:0, затем – 9:5. Москвичи не пали духом и к перерыву догнали соперника – 11:11.

…На 35-й минуте молодые литовцы сделали счет 25:17. Казалось, победа в кармане. Однако выяснилось, что это были их последние очки. Сначала вышедший на замену Конев дважды с игры поразил корзину Каунаса, затем Лобанов броском с семи метров добавил два очка – 23:25. На последних секундах литовцы сфолили, тут же прозвучал финальный свисток… И в гробовой тишине Конев дважды точно пробил штрафные. 25:25. Единственная ничья за весь турнир!

А поскольку четырьмя часами ранее Кутаиси добил-таки соотечественников из Тбилиси (43:35), то Отар Коркия с партнерами и возглавили чемпионскую гонку: 8 очков Кутаиси против 7 у Каунаса и Москвы.

После дня отдыха Каунас остановил победное шествие Кутаиси – 33:23, на следующий день и Москва доказала, что сильнее кутаисцев – 43:30.

И перед последним днем все было понятно. Если Москва побеждает Ленинград, то в следующем матче Каунас, чтобы стать чемпионом, должен забивать Риге на 13 очков больше, чем москвичи ленинградцам.

Алексеев, Конев и Ко собрались… 70:16!

Теперь литовцам необходимо было побеждать принципиального соперника «+67». Они сделали невозможное: «+37» – 59:22. Но этого было мало. Увы.

22 апреля 1945. Каунас. Матч городов. Стартовая пятерка сборной Каунаса – серебряного призера (справа налево): Юстинас Лагунавичус, Альбертас Лукошайтис, Витаутас Кулакаускас, Винцас Серцявичус, Степас Бутаутас

Москва – чемпион. Справедливее, на мой взгляд, было бы сыграть золотой матч. Что потом (спасибо) и стали делать.

Сборная Москвы – победитель Матча городов в Каунасе (слева направо): Сергей И. Беляев, Анатолий Конев, Константин Травин, Сергей Тарасов, Юрий Ушаков, Василий Колпаков, Борис Егоров, Алексей Лобанов, Евгений Алексеев, Владимир Гребенщиков

НЕВЕРОЯТНЫЙ ТРАВИН

Во всем этом турнире потряс Константин Травин, который совершил что-то невероятное с нынешней баскетбольной точки зрения. Каждый день он дважды боролся с противниками. Сначала (чаще всего, но бывало и наоборот) в качестве главного тренера женской сборной Москвы, а затем – в качестве игрока мужской сборной Москвы. Обе сборные выиграли свои турниры: женщины Травина – 7 побед, мужчины с Травиным – 6 побед, 1 ничья.

Существует триптих. Победные снимки обеих команд можно найти в «Красном спорте»: женская сборная Москвы (и Травин в гражданском), мужская сборная Москвы (и Травин – второй после Конева в игровой форме).

Мы же публикуем третий снимок, сделанный там же, но объединенный.

23 апреля 1945. Каунас. Сборные Москвы, победители Матча городов (слева направо): верхний ряд – тренер мужской команды Сергей Беляев, Анатолий Конев, Сергей Тарасов, Юрий Ушаков, Василий Колпаков, Борис Егоров, Алексей Лобанов, Евгений Н.Алексеев, Владимир Гребенщиков, тренер женской команды и игрок мужской команды Константин Травин. Нижний ряд – женская сборная Москвы

РИГА ТОЖЕ МОЛОДЕЦ

В сентябре Травин, капитан московского «Локомотива», мог выиграть и третий титул на VI ЧЕМПИОНАТЕ ВЦСПС. Во всяком случае, в отсутствие армейцев и динамовцев именно «Локомотиву», прошлогоднему профсоюзному победителю, заранее отдавали еще одну победу. Финальный турнир состоялся в Риге, хотя планировалось провести в Москве. Но, видимо, понравилось руководству нашего баскетбола, как с организацией большого соревнования справился Каунас. Теперь решили доверить важное дело Риге. Заодно лучше интегрировать Латвию в союзное баскетбольное сообщество.

Рижане не подвели, провели классный турнир. Всем понравилось. Но Травину и «Локомотиву» – не очень. В финале они уступили московскому «Строителю», в котором уже задавали тон будущие наши звезды Тарасов, Козлов, Преображенский и 18-летний Моисеев.

23 августа 1945. Рига. Парад открытия финального турнира чемпионата профсоюзов. С флагом в руках – лидер московского «Локомотива» Константин Травин. Вслед за «Локомотивом» выстроились будущие победители – команда московского «Строителя», которую возглавляет Сергей Тарасов

ЦДКА: ЧЕМПИОНСКИЙ ДЕБЮТ

Непонятно, по какому принципу Всесоюзной секцией баскетбола были сформированы первая (за 1-8-е места) и вторая (за 9-16-е места) группы XII ЧЕМПИОНАТА СССР. Почему команды Литвы и Эстонии оказались в первой, а латвийская – во второй? Почему шестой («Динамо» Тб) и седьмой («Спартак» М) клубы прошлого года сейчас боролись только за 9-е место, а ЦДКА и ленинградский ДКА сразу отправились в высшую лигу? И куда исчез бронзовый призер-1944 московский «Локомотив»?

Отнесем все к оргпроблемам, связанным с военным временем. И не будем слишком ругать Федерацию баскетбола. Тем более, что она еще много лет потратит на поиск оптимальной формулы проведения чемпионата страны и найдет (на взгляд авторов) ее только в 1983 году, когда будут сыграны первые суперфиналы.

Два дебютанта первенства СССР – московские армейцы и каунасский АСК – встретились в матче открытия.

Самое главное, что надо отметить: звезда советского баскетбола Алексеев (Евгений Николаевич) расстался с «Локомотивом», за который играл до и во время войны, и присоединился к ЦДКА. Армейский московский клуб сразу же стал претендентом на титул в любом турнире, независимо от силы соперников.

Доказательство поступило за неделю до чемпионата страны, там же в Тбилиси, где прошел Чемпионат домов Красной Армии. Победитель первенства СССР-1944 ДКА из Тбилиси сумел обыграть ЦДКА только в дополнительном матче – 28:25 (после ничьей 20:20 днем ранее).

Каунасский АСК, чемпион Литвы, представлял опасность по определению, имея в составе таких мастеров как Бутаутас, Лагунавичус, Кулакаускас.

В тяжелом матче победили литовцы – 20:19 (7:9). С только обретающим сыгранность ЦДКА хозяевам удалось совладать лишь после того, как с 4 фолами покинули площадку игроки стартовой пятерки Кудряшов и Алексеев (Евгений Васильевич).

В первый день записной фаворит ДКА (Тбилиси) обыграл еще одного претендента на медали московское «Динамо» – 27:21, а мастеровитый таллинский «Калев» взял верх над «Динамо» из Кутаиси – 37:17.

Второй день ЦДКА начал с очень важной победы над одноклубниками из Ленинграда – 11:10. Два поражения подряд лишали бы москвичей шансов на золото. Однозначно. «Динамо» московское тормознуло «Калев» – 21:19, а ДКА тбилисский АСК – 20:10.

Третий и четвертый дни уже внесли ясность в намерениях. Каунас выбыл из борьбы, дважды уступив: «Калеву» – 10:16 и московскому «Динамо» – 12:35. Остальные претенденты обыграли тех, кто слабее. В итоге на выходной команды ушли при таком раскладе:

ДКА Тб – 4 победы, ЦДКА, «Динамо» М и «Калев» – 3.

В пятом туре все смешалось невероятно: ЦДКА, набирающий темп по ходу турнира, разгромил тбилисский ДКА – 28:16, проиграв первый тайм 10:12. К этому дню тренер московских армейцев 37-летний Виктор Григорьев нашел оптимальный вариант стартовой пятерки, в которой замена делалась только в случае ухода одного из лидеров за 4 фола: два Алексеевых, Байков, Гребенщиков, Кузнецов.

«Динамо» из Москвы и «Калев» набрали легкие очки. У четырех лидеров стало по 4 победы.

26 октября 1945. Тбилиси. Перед матчем XII чемпионата СССР ЦДКА – ДКА Тб – 28:16. Стартовая пятерка московского клуба (слева направо): Евгений В. Алексеев, Григорий Байков, Владимир Гребенщиков, Сергей Кузнецов, Евгений Н. Алексеев

Шестой день начался с битвы ЦДКА – «Калев». Армейцы при спорно-скандальном судействе арбитра Семенова выиграли – 27:23. Причем, в отличие от предыдущих матчей, москвичи защищались очень корректно. Впервые никто из них не покинул площадку за перебор фолов. После игры эстонцы подали протест.

Из эстонской энциклопедии баскетбола:

«Игроки «Калева» посчитали, что в поражении больше, чем они сами, виноват судья. С таким мнением, как правило, следует быть осторожным, но в данном случае его разделяли и посторонние, что более важно, должностные лица. После официального протеста эстонцам пообещали переигровку (в случае, если они победят Дом офицеров из Тбилиси в последнем туре)».

Московские динамовцы и тбилисские армейцы уверенно одержали очередные победы.

У ЦДКА, «Динамо» (М), ДКА (Тб) стало по 5 побед, у «Калева» – 4.

Хотелось бы видеть, что было на площадке в последний день турнира! Начался он с матча ЦДКА – «Динамо» (Москва). Каждая из команд в случае успеха гарантировала себе либо золото, либо дополнительный матч за золото. Судил игру эстонец, тренер «Калева» Ярослав Дудкин. Отработал безукоризненно. ЦДКА в концовке победил – 30:26.

И стал ждать, чем завершится поединок «Калев» — ДКА (Тбилиси). Победа грузинской команды обеспечивала ей золотой матч с ЦДКА. Победа эстонцев с разностью в 4 очка и больше делала их серебряными призерами, скромная победа оставляла на третьем месте, поражение – без медалей.

Из эстонской энциклопедии баскетбола:

«Куллама держали сразу два соперника, но Таллин выиграл первую половину – 17:12. Затем наступил спад, очень долго эстонцы не могли набрать ни одного очка, на 33-й минуте Тбилиси повел – 19:17. Куллам: «Они сами сгорели. Все говорили: «Проиграйте нам. Хотите виноград, яблоки – пусть даже целый вагон...» Но удачная атака Лысова принесла «Калеву» победу – 22:21. Эстонцы не пошли на банкет, на следующее утро вышли на площадку – на матч-переигровку. Однако площадка была пустой, баскетболисты ЦДКА уже уехали…»

Да, была надежда на переигровку с ЦДКА. Но…

Из отчета Семашко, главного судьи чемпионата страны:

«На судейство было подано 3 протеста, которые были отклонены, как необоснованные».

ЦДКА впервые в своей истории стал чемпионом СССР.

Команда ЦДКА – чемпион СССР по баскетболу-1945 (слева направо): Владимир Гребенщиков, Евгений В. Алексеев, Сергей Кузнецов, Борис Мершин, Григорий Байков, Евгений Н.Алексеев, Вячеслав Кудряшов, тренер – Виктор Григорьев, второй тренер Алеан Дадукин

БАСКЕТБОЛ ВОЛЕЙБОЛУ НЕ ВРАГ

Евгений Васильевич Алексеев родился 26 июня 1915 в Москве. Мастер спорта по баскетболу. Заслуженный тренер СССР по волейболу (1963). Судья всесоюзной категории по волейболу, легкой атлетике. Заслуженный работник физической культуры РФ (1993).

Выступал за команды «Рот-Фронт» – 1935-1938, «Спартак» – 1939-1941, ЦДКА – 1944-1948, ВВС МВО (все – Москва) – 1949-1953.

Чемпион СССР (1945, 1942). Трижды второй (1946, 1951, 1953) и дважды третий призер (1947, 1949) чемпионатов СССР.

Победитель матчей городов СССР в составе сборной Москвы 1947. Трижды второй (1948, 1949, 1951) и Третий (1950) призер матчей городов СССР.

Чемпион СССР по волейболу (1940, 1949, 1950, 1952).

Чемпион СССР по легкой атлетике (1939).

На тренерской работе в ЦДСА с мая 1953. Начальник-тренер ДСШ волейбольной и баскетбольной команды ЦСКА (1962-1963). Главный тренер по волейболу и баскетболу ЦСКА (1963-1966). Старший инструктор-методист УМО ЦСКА (1983-1989).

Тренер ЦСКА – чемпиона СССР по волейболу (1954).

Председатель Совета ветеранов спорта ЦСКА (1989-1993). Член Президиума Федерации волейбола СССР (1952-1980).

В Вооруженных Силах с мая 1941 по июнь 1966 года. Участник Великой Отечественной войны. В 1941-1943 – командир поста 16‑го полка 7‑го отряда 1‑го дивизиона аэростатов заграждения противовоздушной обороны Москвы. В июне-декабре 1943 воевал на Северном фронте. Окончил войну в звании гвардии сержанта. Скончался 23 августа 1999 в Москве.

Евгений Васильевич Алексеев пришел в ЦДКА в конце 1944-го после демобилизации и трех лет, отданных войне. В спортивных кругах он был хорошо известен как легкоатлет и волейболист (до войны даже выиграл чемпионат страны по волейболу в составе московского «Спартака»).

Теперь выяснилось, что прилично играет и в баскетбол.

Примерно тогда же за ЦДКА стал выступать Евгений Николаевич Алексеев, один из лучших баскетболистов страны. Их первый совместный выход на площадку стал триумфальным – ЦДКА взял золото на чемпионате СССР по баскетболу в Тбилиси-1945. С того момента в течение 8 лет они в составе ЦДКА, ВВС и сборной Москвы сыграли вместе не одну сотню матчей.

1951. Баскетбольный ВВС на южных сборах (слева направо): Евгений В. Алексеев, Евгений Казаков, Евгений Н. Алексеев, Сергей Тарасов, Дмитрий Осипов

Младший (на четыре года) Евгений (Николаевич) играл еще и за сборную СССР по баскетболу. Стал чемпионом Европы, получил звание змс.

Старший Евгений (Васильевич) продолжал блистать на волейбольных площадках. Амплуа неизвестно: доигровщик, диагональный или центральный блокирующий – сейчас вряд ли кто-то скажет. Но был одним из самых высоких. Скорее всего играл у сетки. Собрал приличную коллекцию медалей разного достоинства.

Я постарался выстроить хронологию выступления и главных титулов Алексеева Е.В в чемпионатах страны. Вот что получилось:

1939 – серебро/волейбол,

1940 – золото/волейбол,

1945 – золото/баскетбол,

1946 – серебро/баскетбол,

1947 – бронза/баскетбол,

1948 – бронза/волейбол (август), 7-е место/баскетбол (сентябрь),

1949 – бронза/баскетбол (сентябрь), золото/волейбол (октябрь),

1950 – бронза/баскетбол (сентябрь), золото/волейбол (ноябрь),

1951 – серебро/баскетбол (сентябрь), 4-е место/волейбол (ноябрь),

1952 – золото/баскетбол,

1953 – серебро/баскетбол.

Матчи городов в составе баскетбольной сборной Москвы: 1947 – 1-е место, 1948 – 2-е, 1949 – 2-е, 1950 – 3-е, 1951 – 2-е. Скорее всего участвовал и в волейбольных Матчах городов.

Алексеевы вместе завершили карьеру игрока. Стали тренерами.

В сентябре 1954-го Алексеев Е.Н. с баскетбольным ЦДСА занял 2-е место чемпионате СССР, месяцем раньше Алексеев Е.В. с волейбольным ЦДСА выиграл титул чемпиона страны.

Евгений Васильевич попробовал свои силы и в журналистике. Когда писал о баскетболе, заметки в «Красном спорте» скромно подписывал: Е. Алексеев, мастер спорта (чтобы не путали с змс Е. Алексеевым).

Автор: Владимир ТИТОРЕНКО

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