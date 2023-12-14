X чемпионат СССР, 1940-1941. «Буревестник» снова первый. Страны Балтии дебютируют в Матче городов. А далее – война

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Главные события в баскетболе

В январе 1940 года VIII чемпионат Южной Америки выигрывает сборная Уругвая, второй раз в своей истории.

В августе 1940 года Эстония, Латвия и Литва, ведущие баскетбольные страны Европы, входят в состав СССР.

1940 год. ВО ВСЕМ ВИНОВАТ КАЛЕНДАРЬ

В марте на традиционном «Матче городов» побеждает сборная Москвы. В июле впервые в Москву приезжают литовские баскетболисты – для участия в товарищеских матчах с московскими «Динамо» (женщины) и «Локомотивом». В это время уже вовсю идет чемпионат СССР–1940. Титул возвращает себе ленинградский «Буревестник». В октябре–декабре обмениваются визитами армейские команды Москвы и Риги.

ВСЕ РЕШИЛОСЬ В ПЕРВОМ ТУРЕ

Когда 26 марта, в первый же день IV МАТЧА ГОРОДОВ СССР, сошлись Москва и Тбилиси, никто еще не знал, что разыгрывается чемпионский титул…

Потом обе команды шли по турниру параллельным курсом: будущий третий призер Баку был обыгран Москвой – 50:17, Тбилиси – 41:21, четвертая, Одесса – 29:16 и 47:35, пятый, Ленинград – 35:25 и 35:23, наконец, Ростов-на-Дону – 45:18 и 50:25. Как видите, и разность в счете (за исключением матчей с Баку, ну там у Тбилиси особый настрой – кавказское дерби) почти одинаковая. Заочное соперничество завершилось с небольшим преимуществом москвичей — «+83» против «+69».

Как и очное, в первый день. У Москвы на площадку вышел суперсостав: Травин, Колпаков, Алексеев, Румянцев, Горохов. У Тбилиси – тоже: Саркисов, Филиппов, Ахвледиани, Авалишвили, Чубинишвили.

Москвичи, зная, что южане любят быстрый баскетбол, и, учитывая, что в их составе играет сильнейший форвард страны Филиппов, пошли на тактическую уловку – перевели в защиту умницу Алексеева, одного из своих лучших нападающих. А завершение атак доверили Колпакову и Румянцеву. Так ими был выигран первый тайм – 18:10. Во втором показал высокий класс Филиппов, но его усилий не хватило. Москва победила – 33:28.

В конце напряженнейшего матча не выдержали нервы у Саркисова, который грубо толкнул Травина. Тот, естественно, ответил. Судья удалил тбилисца. Позже Всесоюзный спорткомитет вынес решение о дисквалификации Саркисова на весь 1940 год (учитывая, что у него уже были удаления в 1939-м), Травину же объявили выговор с предупреждением.

Сборная Москвы образца 1940 года (слева направо): Константин Травин, Василий Колпаков, Евгений Н. Алексеев, Сергей Беляев, Григорий Румянцев, Владимир Горохов, Александр Зинин

ЧЕГО СКРЫВАТЬ-ТО?

В июле в Москву приехали женская и мужская команды Литвы. Как известно, женская сборная выиграла серебряные медали первенства Европы-1938 в Риме, ну а мужская год назад стала чемпионом Европы в Каунасе. Наши выставили против них чемпионов СССР-1939: московские «Динамо» и «Локомотив».

Вспоминая ту поездку, Елена Карнилавичюте, игрок сборной Литвы, рассказывала: «Мы приехали в Москву с надеждами на победу. Встретили нас замечательно. Матчи с чемпионами Союза были намечены на третий день. Мы их ждали с нетерпением, провели несколько тренировок. Правда, ничего не знали о соперниках, и это еще больше усилило интригу».

Из репортажа в газете «Красный спорт» (заголовок «Матчи дружбы»):

«Первыми выбегают гости в сине-белых майках и синих трусах. За ними команда московского «Локомотива». Игра начинается в быстром темпе. У гостей хорошо играет Лесчинкас (видимо, речь о Вальдемарасе Лещинскасе, чемпионе Европы-1939. – Прим. В.Т.), прекрасно владеющий пивотом (поворотом, при котором одна нога остается на месте, а другая передвигается вокруг нее). Но команда в целом, хотя и обладает хорошей передачей мяча, все же не может устоять против локомотивцев, играющих быстро, с широкими передачами и молниеносными выходами под сетку, чем и объясняется проигрыш гостей». Это все.

Вот интересно, почему главный спортивный рупор страны не сообщил, с каким счетом закончились оба матча. Не хотели огорчать спортивное сообщество Литвы, которая скоро (вопрос пары недель) должна была официально войти в состав СССР?

Зато правду пишет литовская баскетбольная энциклопедия:

«Литовские баскетболисты впервые попробовали свои силы в матчах с советскими командами, чьи возможности были не очень хорошо известны, поскольку Федерация баскетбола СССР не была членом ФИБА, и ее команды не участвовали в официальных международных соревнованиях.

В июле в Москву на Всесоюзный парад физкультурников, который прошел на Красной площади, и на матчи с местными спортсменами приехала большая литовская делегация, в которую входили женские и мужские баскетбольные команды Спортивного союза рабочих и служащих Литвы. Мужская состояла в основном из игроков среднего уровня, а женская – из сильнейших баскетболисток того времени. Обе наши команды потерпели сокрушительные поражения с просто невероятным для того времени счетом: женщины – 12:72, мужчины – 25:83. Это был хороший урок».

Мы же сделали открытие: наш баскетбол – на правильном пути…

ДОСРОЧНЫЙ ЧЕМПИОН

26 июня, накануне старта X ЧЕМПИОНАТА СССР (ПЕРВАЯ ГРУППА), в «Красном спорте» был опубликован календарь первой трети турнира. Все как надо: 10 команд – 8 из чемпионата-1939 плюс ленинградское «Динамо» и ростовский «Спартак» вместо выбывших год назад ЦДКА и ленинградского «Старта».

Каково же было удивление читателей и болельщиков, когда через номер они прочитали следующее: «Вместо бывшей мужской команды Ленинградского инфизкульта Всесоюзный комитет физкультуры включил в первую группу команду ленинградского «Спартака»».

То есть за 10 дней команда ГОЛИФК, занявшая третье место в 1938-м и второе в 1939-м, стала «бывшей». Исчезла, что ли? А ведь и в самом деле – больше в чемпионатах страны мы ее не видели.

Если в турнире в разъездами участвуют 10 команд, значит каждая должна сыграть 9 матчей, но количество домашних и гостевых игр будет разным. И очевидно, что преимущество получат те, кто проведет дома матчей больше, чем на выезде. Страна-то огромная – от Ленинграда до Тбилиси сколько дней на поезде добираться?

Все зависит от жребия. Кому повезет.

И ведь надо же: все три клуба, ставшие призерами чемпионата – ленинградский «Буревестник», тбилисский и московский «Локомотивы» — сыграли дома 5 матчей, в гостях – 4. Повезло.

А если учесть, что ленинградских команд в чемпионате было аж три, то выездных игр у них оказалось гораздо меньше, чем у той же «Красной Звезды» из Одессы или «Спартака» из Ростова-на-Дону.

Ко всему прочему, календарь получился рваным – например, в течение первого месяца «Буревестник» провел 7 матчей, а одесситы – всего 4.

И после этих семи матчей «Буревестник» можно было поздравлять с чемпионством!

Он одержал пять домашних побед, одну как бы «выездную» – над ленинградским «Динамо», и одну настоящую гостевую – над московским «Локомотивом». Правда, за «Локомотив» по неизвестным причинам не играл лидер команды Травин.

Тем не менее, не назвал бы чемпионство «Буревестника» несправедливым, поскольку были обыграны все претенденты на титул (в порядке очередности): тбилисский «Локомотив» – 47:19, московский «Локомотив» – 35:25 и московское «Динамо» – 29:19.

А у главных соперников «Буревестника» (при семи победах кряду) в тот момент было уже по два поражения: московские «Локомотив» и «Динамо» проиграли еще тбилисскому «Локомотиву» – 29:36 и 21:22, а сами тбилисские железнодорожники неожиданно уступили дома ленинградскому «Динамо» – 32:36.

Так что с точки зрения борьбы за чемпионство оставшиеся 16 матчей первенства потеряли смысл. Спасибо календарю.

А вот второй призер определился только через месяц в Одессе, где встречались «Красная Звезда» и московский «Локомотив». Москвичам нужна была победа с любым счетом – тогда по общей разности набранных и пропущенных очков они опережали «Локомотив» из Тбилиси. Аутсайдеры-одесситы даже могли проиграть, но не более 6 очков, тогда по общей разности они оставалась в первой группе, отправляя во вторую ленинградский «Спартак».

Казалось, договориться о нужном счете – не проблема. Однако одесситы уперлись и сенсационно, при судействе местного арбитра, выиграли — 23:21. Оставшийся на третьем месте «Локомотив» подал протест.

Тогда же, 1 сентября, в последний день чемпионата, был переигран матч «Динамо» (Л) – «Динамо» (М) – 35:32, состоявшийся еще 10 июля. Что там случилось – вряд ли когда-нибудь узнаем. Сейчас же «в упорной борьбе, порой переходившей в откровенную грубость», победили москвичи – 27:21. Это единственный случай из пяти в этом чемпионате, когда протест удовлетворили.

А грубости, кстати, было предостаточно. 7 июля в матче динамовцев Москвы и Тбилиси (37:28) грузинский игрок Джорджадзе умышленно ударил соперника по лицу, за что был удален. И – дисквалифицирован на месяц.

Скандалом закончился матч «Буревестник» – «Динамо» (Москва). Слово «Красному спорту»: «На поле происходит возмутительно хулиганский поступок: Разживин («Буревестник») ударяет по лицу одного из динамовцев. Надо немедленно дисквалифицировать и отстранить Разживина от работы тренера в команде».

Через несколько дней тренера «Буревестника» Виктора Разживина дисквалифицировали на год.

Но уже был сыгран седьмой матч команды (больше половины), а потому Разживин (согласно действующему тогда Регламенту) совершенно справедливо считается чемпионом страны-1940.

От авторов. Одна из задач нашего проекта: восстановление результатов всех чемпионатов СССР, включая низшие лиги. В данной главе нам не удалось опубликовать таблицы турниров второй и третьей групп чемпионата СССР-1940. В госархивах эти данные утеряны. Если вы располагаете информацией по этим турнирам, просьба помочь нам с восстановлением результатов. Контактный e-mail: viarus38@gmail.com

ЗВЕЗДА ЛЕНИНГРАДА ВИКТОР РАЗЖИВИН

То самое удаление Разживина в матче с «Динамо» еще долго вспоминали злобные чиновники – по поводу и без повода полоскали светлое имя знаменитого игрока и тренера. А журналисты! Могли же спросить – что там случилось? Может, соперник оказался подлым провокатором?

Вообще-то Виктор Разживин был популярен у газетчиков.

Вот 1946-й. «В командах ленинградского Дома офицеров царят самоуспокоенность и зазнайство. Тренер т. Разживин, являясь одновременно и игроком, не имеет достаточно авторитета и настойчивости, чтобы заставить команду совершенствоваться».

1949-й. «Хороших успехов добились баскетболисты Ленинграда (тренер В. Разживин), впервые после 1939 года занявшие призовое место».

1950-й. «В недавно закончившемся матче восьми городов обращали на себя внимание частые замены игроков в команде Ленинграда. Стоило одному из членов команды сделать два–три неточных броска или неосмотрительно пропустить соперника к своему щиту, как тренер команды Разживин тотчас же заменял одного–двух игроков. Однако многочисленные замены не принесли успеха. Сильная команда заняла далекое шестое место. Неудачный опыт ленинградцев показывает, что частые, неоправданные замены игроков ведут к снижению игровых качеств и боевого духа коллектива».

Видимо, игрок сборной Ленинграда, будущий гений замен Владимир Кондрашин не читал эту чушь.

1958-й. «Тренер ленинградцев Разживин часто производил замену, благодаря чему спартаковцы, не снижая высокого темпа, к концу игры выглядели гораздо свежее своих соперников… Кондрашин принес команде 21 очко».

Виктор Николаевич Разживин родился в Петроградском районе Санкт-Петербурга 3 сентября 1913 года. Нападающий. 180 см. Тренер. Заслуженный мастер спорта (1951). Заслуженный тренер СССР (1957). Судья международной категории (1957).

Начал играть в 1929 году в Ленинграде. Выступал за ленинградские команды ЛМЗ – 1930–1936, ГОЛИФК – 1937, «Буревестник» -1938–1941.

Чемпион СССР (1938, 1940). Победитель Матча городов в составе сборной Ленинграда (1936).

Начал тренировать в 1935. Через его тренерские руки прошли все ленинградские знаменитости: Кондрашин, Гомельский, Никитин, Баранов, Ульяшенко, Мамонтов…

В послевоенное время тренер и игрок команды Дом офицеров (Ленинград) и сборной Ленинграда – 1945-1951. Страх на соперников наводила связка Разживин-Егоров. Высший успех – третье место в Матче городов–1949.

Тренировал команды: женская «Искра» (Ленинград) – 1951-1954 (третье место на чемпионате СССР-1953), «Спартак» (Ленинград) – 1958–1961 (вывел в высшую лигу).

В 1951 вместе со Степаном Спандаряном привел сборную СССР к победе на чемпионате Европы в Париже.

Писал репортажи и статьи для газеты «Советский спорт».

Был председателем Федерации баскетбола Ленинграда (1970-1990) и членом президиума Федерации баскетбола СССР.

За участие в Великой Отечественной войне награжден орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны» II степени. Майор.

Ушел из жизни 5 мая 1995 года. Похоронен на Смоленском кладбище Ленинграда.

Сборная СССР – чемпион Европы-1951 (слева направо): верхний ряд – главный тренер Степан Спандарян, тренер Виктор Разживин, Иоанн Лысов, Анатолий Конев, Отар Коркия, Степас Бутаутас, Юстинас Лагунавичус; нижний ряд – Василий Колпаков, Виктор Власов, Александр Моисеев, Илмар Куллам, Хейно Круус, Юрий Ларионов, Евгений Никитин, Анатолий Белов

В свободный от игр день на баскетбольном турнире Московского фестиваля молодежи и студентов-1957 состоялся интересный матч: Звезды судейского корпуса СССР – Ветераны сборной Египта. На фото: Виктор Разживин (слева) и Сергей Синяков (№ 12) пытаются остановить проход соперника. Также за нашу команду играли другие известные в прошлом баскетболисты, а ныне судьи – Футерман, Лагунавичус, Дзеконский. Гости победили – 42:40

ЧЕСТЬ МОСКВЫ СПАСАЕТ ТРАВИН

Как сообщил «Красный спорт», 23 октября в Ригу отправилась спортивная делегация Красной Армии. В ее составе были и баскетболисты Московского военного округа – в том числе молодые Бойков и Конев (думаю, те самые будущие знаменитости Григорий Байков и Анатолий Конев. – Прим. В.Т.). Через неделю газета проинформировала о результате матча баскетболистов: «местные спортсмены оказались победителями – 45:28».

Вот что по этому поводу говорится в книге «История баскетбола Латвии»:

«В конце октября в Риге в присутствии 3000 зрителей команда Балтийского военного округа, в которую входили латвийские и литовские баскетболисты, обыграла команду Московского военного округа – 45:28. Можно представить, какой восторг этот успех вызвал у патриотично настроенных игроков и зрителей».

С ответным визитом в начале декабря в Москву пожаловала команда РДКА (Рижского Дома Красной Армии). В ее составе были чемпионы Латвии–1938/39 и 1939/40 Висвалдис Мелдерис (участник трех чемпионатов Европы), Карлис Аренс, Александрс Ванагс и Волдемарс Шмитс. А также Юрис Силарайс-Соловьев и Индулис Лаукевицс, которые вместе с выше названной четверкой выиграют чемпионат Латвии-1940/41. Мелдерис, Шмитс и Силарайс-Соловьев – отменные снайперы, лучшие в республике. Интересно, как в этой компании оказался двукратный чемпион Европы (1937 и 1939) литовец Артурас Андрулис (прекрасно, кстати, говорящий по-латышски)? Может его присутствие и имелось ввиду, когда говорилось о латвийско-литовской команде, победившей Москву в октябре?

Ну и важное. Через две недели начинался чемпионат Латвии-1940/41, а значит, игроки уже находились в приличном тонусе и матчи в Москве были последней проверкой их готовности.

5 декабря ЦДКА вышел против РДКА. Московские армейцы три месяца назад заняли третье место в чемпионате СССР по второй группе. То есть оказались 13-ми во Всесоюзной табели о рангах. Но сейчас это был уже совсем другой ЦДКА. Потому что в ноябре призвали в армию звезду «Локомотива» Евгения Алексеева. А с ним любая команда становилась вдвое сильнее. Конечно, сыгранность отсутствовала, потому и провалили москвичи стартовые три минуты – 0:8.

Но потом Алексеев разбегался, его поддержал дальними бросками Шарганов, и первый тайм завершился уже с приличным счетом – 13:16. Во второй половине хозяева сократили отставание на двух очков, но это было максимальное приближение. Матч остался за рижанами – 39:33.

7 декабря честь Москвы защищал «Локомотив». В боевом составе, только Алексеева заменил Дмитриев. Он-то и довел счет до 6:2 в начале игры. Но главные роли, как и ожидалось, исполняли на площадке Травин, Мелдерис и Шмитс. Во втором тайме капитан «Локомотива» помог команде отыграться с 14:19, и удачливее был в концовке – 24:23.

РДКА (Рига) – чемпион Латвии-1940/41 (слева направо): Александрс Ванагс, Индулис Лаукевицс, Карлис Аренс, Юрис Силарайс, Альфонс Юстс, Волдемарс Шмитс, Висвалдис Мелдерис

1941. ВПЕРВЫЕ: МОСКВА И ЛЕНИНГРАД ЗА ЧЕРТОЙ ПРИЗЕРОВ

В V матче городов дебютируют команды от трех прибалтийских республик. Тарту (Эстония) – побеждает в турнире, Рига (Латвия) – третья. Между ними – Тбилиси.

В XI чемпионате СССР впервые должны принять участие клубные команды Прибалтики. Но турнир так и не стартовал – 22 июня 1941 года начинается Великая отечественная война.

ЭСТОНСКАЯ ВЕСНА В ЛЕНИНГРАДЕ

24 марта 1941 года в Василеостровском дворце культуры начался V МАТЧ ГОРОДОВ СССР. Впервые в турнире приняли участие прибалтийские Рига, Тарту и Каунас.

Вот что по этому поводу писала эстонская пресса.

«Лучшие команды стран Балтии играли под названиями городов. Для определения города, который будет представлять Эстонию, был проведен тестовый матч Таллин – Тарту. Победа со счетом 37:28 дала право команде Тарту выступать в Ленинграде собственными силами.

За первенство боролись также Москва, Ленинград и Тбилиси. Баку с Одессой оказались слабее. Нам вместе с латышами и литовцами было интересно, что представляет собой российский и грузинский баскетбол. Им же был неизвестен баскетбол, который предпочитают в странах Балтии.

Также прибалтийские команды знали, что в Каунасе уже не играют знаменитые литовские американцы (или американские литовцы), которые помогли Литве выиграть два чемпионата Европы. Но, по общему мнению, «там уже появились свои баскетболисты, которые в игровом мастерстве приближаются к американскому уровню».

Каунас считался одним из фаворитов, но все надежды литовцев рухнули уже в первом матче – против Тарту, когда тяжелую травму ноги получил лидер команды, чемпион Европы Зенонас Пузинаускас. И хотя в составе оставались уже знакомые москвичам Лещинскас и Андрулис, команда развалилась — 20:38. Да так и не смогла толком собраться до конца турнира. Вела против Тбилиси – 13:2, но уступила. За шесть минут до окончания матча с Ригой выигрывала 8 очков, однако Шмитс принес победу рижанам. В итоге Каунас неожиданно оказался лишь на шестом месте. Из приятного: ярко проявил себя 21-летний Витаутас Кулакаускас, будущий лидер «Жальгириса», Каунаса, Литвы, тренер сборной СССР.

Тарту, вдохновленный победой, на второй день разгромил Москву – 28:11. Оборона эстонцев была скалой. Обескураженные москвичи, у которых в атаке ничего не получалось, набрали с игры всего два очка.

Для Москвы, которая считалась главным фаворитом (в составе Травин, Алексеев, Горохов, Румянцев, Колпаков), это было уже второе поражение. С шансами на титул можно было распрощаться. В первый день, ведя в счете 11:0, команда умудрилась проиграть тбилисцам – 30:33.

А Тарту, расслабившись после двух удачных матчей, провалил на третий день встречу с Ленинградом – 22:30. Чем воспользовался Тбилиси: за счет быстрой игры и дальних бросков была одержана победа над Ригой. Третья подряд. Еленский и Филиппов в концовке превзошли Мелдериса и Шмитса – 34:29. И это был большой сюрприз.

После четвертого тура казалось, что Тбилиси, который легко обыграл Одессу – 25:15, теперь основной претендент на дипломы I степени.

Впрочем, Тарту держался от лидера на расстоянии лишь одной победы. В матче с Ригой еще за три минуты до конца эстонцы уступали три очка, но точные броски Вескила, В.Эриксона и Махла оставили им надежду – 23:20.

Теперь было очевидно, что судьба первого места решится в очном матче Тбилиси – Тарту. Но тут грянул гром: в пятом туре Ленинград в невероятном матче, благодаря проходу Степанова, обыграл грузинскую команду – 33:32. Эстонцы в свою очередь прошли Одессу – 31:23, а рижане – Москву – 34:28.

И за два тура до финиша сложилась такая ситуация:

Тбилиси, Тарту, Ленинград – 4 победы, Рига, Каунас – 3, Москва – 2.

Шестой день получился фантастическим. Баку вырвал у Одессы седьмое место – 38:30, Ленинград не выдержал давления, проиграл Москве – 24:30, Рига оказалась сильнее хорошо знакомого ей Каунаса – 21:18. А суперзащита Тарту справилась со сверхатакой Тбилиси – 36:29.

Перед последним туром:

Тарту – 5, Тбилиси, Рига, Ленинград – 4, Москва, Каунас – 3.

30 марта Тарту выиграл Матч 8 городов, победив Баку – 37:25. Тбилиси стал вторым, взяв верх над Каунасом – 31:25. Рига заняла третье место, обыграв Ленинград – 43:25 (уступила тбилисцам по личной встрече). Москва финишным рывком вышла на четвертое, Ленинград остался пятом.

Тарту – победитель Матча 8 городов-1941 (слева направо): Эдгар Нааритс, Эвалд Махл, Илмар Куллам, Оскар Эриксон, Ральф Викстен, Волдемар Эриксон, Роберт Керес (капитан), Хейно Вескила (тренер – Герберт Ниллер, нет на фото)

А в чемпионате СССР командам Прибалтики так и не довелось сыграть: 22 июня 1941 на советскую землю пришла война.

Футбольный чемпионат СССР-1941 был прерван, когда команды группы «А» сыграли по 9-12 игр, последние матчи прошли 24 июня. Баскетбольное первенство страны в этом сезоне проводится по новой формуле – так решило расширенное заседание президиума Федерации и Секции баскетбола СССР, состоявшееся в Ленинграде после Матча городов. В финальном турнире в Днепропетровске с 4 по 16 августа должны были быть представлены победители первенств союзных республик, Москвы и Ленинграда. Именно такая структура союзных чемпионатов будет востребована во второй половине 40-х и все 50-е года.

ВЕЛИКИЙ ТРУЖЕНИК ЭДГАР НААРИТС

20-летний Эдгар Нааритс на Матче городов-1941 выходил на площадку считанные минуты. Все его многочисленные награды будут позже. После войны.

А пока, как написали коллеги-литовцы, «победителями турнира в Ленинграде стали участники чемпионата Европы Викстен, Вескила, Эриксоны и др., которым помогали восходящие эстонские звезды баскетбола Нааритс и Куллам».

Эдгар Нааритс родился 22 июля 1920 года в Тарту.

В детстве занимался спортом самостоятельно.

Был исключительно талантлив: замечательно плавал (даже тренировался вместе с кандидатами в сборную Эстонии при подготовке к Олимпийским играм в Берлине–1936), установил молодежный рекорд Эстонии в беге с барьерами, входил в состав сборной республики по конькобежному спорту и по горным лыжам.

Юноше, выросшему в рабочей семье, пришлось рано начать зарабатывать себе на хлеб: он был учеником шорника, подмастерьем маляра, помощником моториста. Образование продолжил в вечерней школе, где в 1935 году впервые познакомился с баскетболом.

В 1937-м сформировал из сверстников баскетбольную команду «Калев» (Тарту). Чтобы заниматься любимой игрой, арендовал полуночные часы в спортзале – мальчишки из рабочих семей не могли себе позволить снимать площадку в дневное время.

В 1939-м окончил в Тартускую вечернюю школу.

В 1940 году, после прихода советской власти в Эстонию, проявился организаторский и тренерский талант Эдгара Нааритса – он основал спортивное общество «Локомотив» в Тарту. В 1941-м молодая баскетбольная команда «Локомотив» уже побеждала сильнейших в Эстонии. Тогда же поехал в Ленинград в составе команды Тарту на Матч 8 городов…

Однако бурное начало спортивной деятельности внезапно оборвалось. Пришла война. Нааритс был мобилизован в Красную Армию, состоял в трудовом батальоне, воевал, в Великих Луках получил ранение, лечился в госпитале. После выздоровления был направлен в Московский Центральный институт физкультуры, где учился в 1943-1944 годах.

В 1945-м выиграл третье место чемпионата СССР в составе таллинского «Калева».

К сожалению, больше Эдгар не смог играть в баскетбол – коварная травма легкого заставила отказаться от активного спорта.

Нааритсу осталось только тренировать. И он вложил всю душу в тренерское дело. Работал по 12-15 часов в день. Его тренировки всегда были очень эмоциональными.

Вскоре пришли успехи.

Вот лишь некоторые результаты его деятельности.

Мужская команда УСК стала чемпионом страны в 1949 году, победителем Матча 8 городов в 1950-м (как Тарту), в чемпионате СССР-1950 заняла второе место, через год – третье.

Женская команда TRU («Калев») заняла второе место в чемпионатах СССР в 1957, 1958 и 1960 годах и в 1959 году на Спартакиаде народов СССР (как сборная Эстонии).

С мужскими командами Тарту и Эстонии работал в 1946-1956 годах. Тренировал таких знаменитых игроков как Илмар Куллам, Эрнст Эхавеер, Виктор Лаатс, Харри Руссак, Хейно Раудсик, Георг Реккер.

В женском баскетболе Эстонии царствовал целую эпоху: 1947-1976.

В 1957 году ему было присвоено звание «Заслуженный тренер СССР».

1949 год. Эдгар Нааритс (справа) и его подопечные

Эдгар Эдуардович Нааритс родился 22 июля в Тарту. 180 см. Заслуженный тренер СССР (1957).

Выступал за «Калев» (Тарту) и сборную Тарту – 1937-1941, 1945.

Победитель Матча городов СССР (1941). Третий призер чемпионата СССР (1945).

Занимался легкой атлетикой. Второй призер чемпионата Эстонии по легкой атлетики (1940 и 1945).

Тренировал команды УСК (Тарту), «Калев» (Тарту) и сборную Эстонии – 1946–1956 (мужские) и 1947-1976 (женские).

Под его руководством мужская команда УСК становилась чемпионом (1949), вторым (1950) и третьим призером (1951) чемпионатов СССР. Сборная Тарту – победитель матча городов СССР (1950). Женская команда УСК – трижды вторым призером чемпионатов СССР (1957, 1958, 1960). Женская сборная Эстонии – вторым призером II Спартакиады народов СССР (1959).

Работал инструктором в спортобществе «Локомотив» (Тарту) – 1940-1941, председателем уездного спортивного комитета Тарту – 1944-1945, преподавателем кафедры спортивных игр университета Тарту – 1945–1970, тренером Центрального совета «Калев» (Эстония) – 1960-1976, директором баскетбольной спортшколы Тарту – 1976-1995.

Избран в Зал баскетбольной славы Эстонии.

Участник Великой отечественной войны.

Награжден орденом «Знак почета».

Скончался 4 мая 2004 в Тарту.

Автор: Владимир ТИТОРЕНКО

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