ЦСКА забрал лидера «Салавата» – за деньги и трех талантов без опыта. А помните похожий обмен Капризова?

Кажется, влияет спонсор.

В это межсезонье ЦСКА запустил масштабную перестройку. Клуб давно объявил о смене тренера и уходе ряда хоккеистов: Сергея Плотникова, Антона Слепышева, Михаила Григоренко, Андрея Светлакова и Даррена Дитца. Подробнее о ситуации в ЦСКА и планах клуба на межсезонье мы писали здесь .

Важная часть перемен – переход в ЦСКА нападающего Ивана Дроздова из «Салавата Юлаева». Инсайдеры давно писали об этом обмене, но теперь все официально подтвердилось. И подтвердилось худшее: «Салават» получает за важного игрока сразу трех хоккеистов, но вы наверняка даже не всех знаете. В Уфу едут Максим Великов, Алексей Родионов и Максим Агафонов. Опыта в КХЛ ни у кого из них нет.

В обмене прописана денежная компенсация для «Салавата». «СЭ» писал , что она составила 50 миллионов рублей.

Обмен Дроздова в ЦСКА – главное

● Иван Дроздов отыграл в «Салавате» два полноценных сезона. Если первый получился средним, то во втором Дроздов напрямую влиял на результаты команды. Он набрал 48 (24+24) очков в регулярке-2023/24, а в плей-офф добавил к ним еще 8 (4+4) за серию с «Трактором». «Салават» вылетел в первом раунде, но Ливо (9 очков), Дроздов (8) и Хмелевски (7) не провалились.

● Именно Дроздов, Хмелевски и Ливо составляли ведущую тройку «Салавата» . Они играли в большинстве и выходили на все ключевые отрезки. В плей-офф все трое проводили на льду в среднем по 19-20 минут – больше остальных нападающих Уфы. Хмелевски уже подписал новый трехлетний контракт с «Салаватом», а Ливо остался на ближайший сезон. Дроздова не сохранили.

● Переход Дроздова из «Салавата» в ЦСКА происходил на фоне странных обстоятельств. Уфа гасила накопившиеся долги и прожила последний месяц в условиях финансовых ограничений. Блокировки со счетов уже сняты, но настораживают слова о задачах клуба. Гендиректор «Салавата» Ринат Баширов проговаривал минимальную цель на будущее: «Пройти первый раунд плей-офф».

● Дроздов действительно усилит ЦСКА. Клуб перестраивает ведущие звенья, а теперь за бесценок получает форварда топ-уровня с учетом реалий КХЛ. По будущей трансферной политике ясности нет. Из-за скандала с контрактом Федотова по-прежнему действует запрет на международные трансферы, хотя ЦСКА смотрит на рынок АХЛ. Внутренним подписаниям это совсем не мешает.

● До объявления об уходе Дроздова «Салават» подписал только двух игроков из ВХЛ. Зато уже потерял важного защитника Павла Коледова (ушел в «Авангард») и не удержал нападающего Башкирова (принял контракт от «Металлурга»). Все тот же гендиректор Баширов долго опровергал новости по Дроздову: «Это все слухи». В итоге те самые слухи оказались правдой.

● Кого получил «Салават»? 18-летний нападающий Максим Великов неплохо провел сезон-2023/24 за «Красную Армию» – набрал 28 (14+14) очков в регулярке МХЛ. Рядом с ним играл и 17-летний защитник Агафонов (9 очков за сезон, -3 полезность). Другому защитнику Родионову в январе исполнилось 18 лет. Он результативен (21 очко), но с полезностью все плохо (-14). Пригодятся ли они в КХЛ?

«Салават» и ЦСКА связаны одним спонсором – это давно поднимает вопрос о конфликте интересов

Обмены между этими командами не являются редкостью. Самым громким, безусловно, был трансфер Кирилла Капризова в 2017 году. В чем же причина таких тесных отношений между ЦСКА и «Салаватом»?

Секрет таких давних партнерских отношений между клубами из разных конференций кроется в де-факто общем спонсоре. «Салават Юлаев» спонсируется нефтяной компанией «Башнефть». Раньше это делалось напрямую. Поэтому, например, несколько лет назад на форме хоккейной команды все видели логотип компании.

Потом финансирование осуществлялось через аффилированный с властями региона «Фонд социальных целевых программ». Именно туда «Башнефть» перечисляла направленный на клуб бюджет. В сущности это было лишь формальным изменением.

При этом уже с 2016 года основным собственником «Башнефти» является «Роснефть» – ей принадлежит контрольный пакет акций уфимской компании. Таким образом, «Роснефть» спонсирует сразу две хоккейных команды – ЦСКА (напрямую) и «Салават Юлаев» (через дочернюю структуру).

Такой факт сразу вызвал массу вопросов, но наиболее активно обсуждался в хоккейной общественности после обмена Кирилла Капризова из «Салавата» в ЦСКА на денежную компенсацию. Молодые хоккеисты в той сделке не фигурировали – это единственное ключевое отличие от перехода Дроздова.

Капризов отыграл в Уфе лишь один сезон. В мае 2016 года он перешел в «Салават» из новокузнецкого «Металлурга» в обмен на денежную компенсацию – по слухам, она составила 80 миллионов рублей. В сезоне-2016/17 Капризов почти шел по графику «очко за игру»: 20+22 в 49 матчах. В плей-офф он забросил 3 шайбы в неудачной для команды серии против «Ак Барса» (1-4).

У «Салавата» не было причин для расставания с ключевым игроком команды, который прогрессировал в КХЛ каждый год. Поэтому вполне логично, что клуб и не желал отпускать Капризова. Бывший генеральный менеджер «Салавата» Леонид Вайсфельд так рассуждал зимой 2017 года об отъезде форварда в НХЛ: «Теоретически возможно все, но практически. У него еще год контракта с нами, к тому же существует сложная система перехода».

Когда Капризовым заинтересовался ЦСКА, спортивные факторы ушли на второй план. По словам того же Вайсфельда, трансфер был осуществлен буквально по звонку свыше: «Вы даже не представляете, от кого был звонок! Я сам крайне удивлен. Такие люди мне вообще не звонили .

Когда мне сказали, что надо отдать Капризова, я ответил: «Это ваше право. Вы – руководители. Но я свою подпись под этим контрактом не поставлю». И ее там нет».

Заявление Вайсфельда подтверждается слухами, что решение о переходе принималось на уровне высшего руководства Башкирии. Сам Капризов на трансфер никак не влиял.

После обмена Капризов подписал новый контракт с ЦСКА до 2020 года. Президент клуба Игорь Есмантович прокомментировал это в привычном стиле: «Не надо из хоккеистов делать идолов, Капризова в ЦСКА еще не видели. Звезда он для вас, сейчас он простой российский хоккеист, пусть доказывает свою звездность. Не стал бы петь дифирамбы».

Звездность Капризов доказал полностью. Он прибавлял – в последний сезон в КХЛ он выбил уже более одного очка за игру. С Кириллом ЦСКА дважды выходил в финал плей-офф КХЛ и в 2019 году наконец выиграл Кубок Гагарина. Важно отметить вклад Капризова в победном плей-офф: 14 (4+10) очков в 19 матчах.

Контракт с ЦСКА он отработал полностью – уехал в НХЛ летом 2020 года. Возможно, выиграть второй кубок с армейцами Капризову помешала только остановка плей-офф из-за эпидемиологической ситуации.

Обмены ЦСКА и «Салавата»: расчистка платежки, переходы Артема Сергеева туда-обратно, Науменков на Сошникова

С того момента произошли и другие сделки между ЦСКА и «Салаватом». Общая таблица переходов между ЦСКА и «Салаватом» без учета Дроздова выглядит так:

Если исключить обычные переходы свободных агентов, то выделяются пять обменов.

● Осенью 2017 года состоялся трехсторонний обмен с участием ЦСКА, «Салавата» и «Магнитки». Первая часть этой сделки: обмен Антона Бурдасова (ЦСКА) на Дениса Кокарева («Салават»). Потом Кокарев поехал в Магнитогорск за двух молодых игроков – вратаря Дмитрия Лозебникова и защитника Артема Икамацких.

Похоже, у ЦСКА просто был перебор игроков – Бурдасова даже отправляли в запас. На фоне слухов о предстоящем введении жесткого потолка зарплат клуб принял решение отпустить нападающего, который на время стал самым высокооплачиваемым игроком Уфы.

● В двух обменах фигурировал защитник молодежной сборной России Артем Сергеев. Весной 2018 года он вместе с Вячеславом Основиным поехал в Уфу в качестве компенсации за права на Антона Слепышева, игравшего тогда в «Эдмонтоне».

В КХЛ за ЦСКА Слепышев в итоге выступал вплоть до завершения сезона-2023/24: у него 273 матча и 173 (75+98) очка в регулярках, он трижды становился обладателем Кубка Гагарина. Теперь Слепышев отправился в «Динамо».

● Артем Сергеев через два года вернулся в ЦСКА. За него отдали двух игроков системы армейцев: защитника Игоря Мясищева и нападающего Александра Черного. В сумме оба хоккеиста провели за «Салават» 10 матчей. У Сергеева после возвращения в ЦСКА – 146 игр без учета плей-офф. В 2022 и 2023 годах он выигрывал Кубок Гагарина.

● Четвертый обмен – единственный в этом списке трансфер «1 в 1». Защитник Михаил Науменков поехал в Уфу, а нападающий Никита Сошников – в ЦСКА.

На бумаге эта сделка выглядела безусловным усилением московского клуба. Сошников был одним из лидеров «Салавата»: в сезоне-2019/20 он выбил 48 (27+21) очков в 58 матчах, а перед обменом осенью 2020 года успел сделать 4+13 за 21 игру.

Науменков смотрелся именно тем защитником, с которым можно было расстаться – у ЦСКА был мощный подбор игроков. Но этот трейд не сработал: Сошников не заиграл в Москве и довольно быстро оказался в «Авангарде». Науменков в Уфе выдал лучший сезон по очкам в карьере и все еще выступает за «Салават».

Пусть по итогу этот обмен и не усилил ЦСКА, он все равно ослабил Уфу. Прекрасно игравший в «Салавате» нападающий ушел за неплохого защитника уровня второй пары.

● Пятая сделка – обмен вратаря ЦСКА Александра Шарыченкова в «Салават» на денежную компенсацию. Уфимский клуб заплатил деньги за бэкапа (тогда железно основным был Юха Метсола), который через год вернулся в ЦСКА бесплатно как свободный агент.

Далеко не все сделки между ЦСКА и «Салаватом» можно назвать рыночными – большая часть этих обменов необходима именно ЦСКА, а не Уфе. При этом в активах «Салават» местами сильно недополучил. Кажется, Уфа в проигрыше и сейчас.

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Владимир Федоренко, Алексей Куденко; Maksim Konstantinov/Global Look Press