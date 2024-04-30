«Даллас» жив! Забрали два гостевых матча и отыгрались с 0-2 в серии с «Вегасом»

Дадонов помог с камбэком.

Серия «Далласа» и «Вегаса» – самая интересная в первом раунде Кубка Стэнли. Год назад команды играли в финале Запада, но «Голден Найтс» закончили регулярку-2023/24 неожиданно низко – поэтому сейчас эти соперники рубятся уже на старте плей-офф.

Вся суть противостояния – в одном эпизоде из четвертого матча: на мощнейший силовой Брэйдена Макнэбба сразу ответил Джейми Бенн. И все это на первой минуте!

После двух матчей в Техасе «Вегас» возвращался домой с комфортными 2-0 в серии, но оказалось, что «Даллас» еще рано списывать. «Старс» забрали две сложнейших победы (3:2 ОТ и 4:2) – теперь это единственная пара в первом раунде со счетом 2-2 после четырех игр.

Новая фишка «Далласа» – голы с острого угла. Пример подал Дадонов

Игра «Вегаса» в обороне и подвиги Логана Томпсона в воротах вынуждают «Даллас» искать необычные способы забрасывать шайбы. В четвертом матче это дало результат – проявили себя игроки нижних звеньев.

В конце первого периода отличился Евгений Дадонов. Он оказался первым на подборе, осмотрелся, прицелился и бросил с нулевого угла. Невероятным образом это привело к голу. Во-первых, защитник «Вегаса» Алек Мартинес накрывал Дадонова, но шайба пролетела у него между ног. Во-вторых, Евгению помогли сразу два рикошета – от маски Томпсона и от перекладины.

Но гол есть гол. Так что остается лишь оценить смекалку Дадонова.

Из-за травмы в феврале Дадонов пропустил два месяца. Он вернулся 17 апреля в последнем матче «Далласа» в регулярке – очень вовремя. В серии с «Вегасом» у 35-летнего нападающего 2 (1+1) очка: он отметился в обоих гостевых матчах.

Успех Дадонова вдохновил партнеров. Победный гол «Даллас» соорудил похожим образом: бросок Крэйга Смита (опять почти нулевой угол) в надежде на рикошет – и действительно от находившегося на пятаке Тая Делландреа шайба попала в ворота.

Таким образом, два гола из трех у «Старс» придумали игроки третьего и четвертого звеньев. Помощь от ролевиков пришлась как нельзя кстати.

Делландреа вообще провел большую часть сезона в запасе – но травмы Мэйсона Марчмента и Радека Факсы вернули его в состав. И вот он становится автором победной шайбы в таком важном матче.

Но у «Старс» есть и другие герои, без которых этот камбэк был бы невозможен.

Кто еще помог «Далласу» отыграться: 20-летний Уайтт Джонстон и вратарь Джейк Эттинджер

У «Далласа» очень ровная и глубокая по составу команду, но и тут можно выделить игроков, вышедших на первый план на выезде.

● 20-летний нападающий Уайтт Джонстон забросил три шайбы в двух играх в Неваде. Он стал самым молодым автором гола в овертайме кубкового матча в истории франшизы – на 76-й минуте принес «Далласу» первую победу в серии.

Джонстон точно наработал на статус лидера команды. Несмотря на возраст, во втором сезоне в НХЛ он выбил 65 (32+33) очков за 82 матча и разделил 3-е место в списке бомбардиров «Старс» вместе с Роопе Хинтцем и Мэттом Дюшеном – гораздо более опытными игроками.

● Отлично провел обе встречи и вратарь Джейк Эттинджер. У него был скомканный и нестабильный сезон – травмировался зимой и выбыл на месяц, а после возвращения играл не так уверенно. Регулярку он завершил с показателем 90,5% отраженных бросков – заметно хуже 91,9% в сезоне-2022/23.

Плей-офф он тоже начал неудачно: в первой игре пропустил 4 шайбы с 15 бросков – на фоне топовых перформансов Томпсона у «Вегаса» это было совсем плохо. Но потом Эттинджер собрался: в двух победных матчах суммарно сделал 64 сэйва после 68 бросков (94,1% ОБ).

Вот и главный тренер «Далласа» Питер Дебур отметил вратаря после второй победы: «Сегодня был лучший матч Джейка. В третьем периоде он сделал несколько важных спасений и помог нам удержать счет. Когда он в такой форме, его очень тяжело пробить».

Сам Эттинджер говорил об уверенности «Старс»: «Мы не удивлены [камбэку]. Мы хорошо играли в Далласе, просто не везло. Команды возвращались с 1-3 и 0-3. Ничего не закончено, пока вы не сдаетесь. У нас никто не сдавался».

Мощный настрой. Остается понять, закрепит ли «Даллас» этот успех дома. Кажется, что эта серия затянется на все семь матчей.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 2-2

Фото: eastnews.ru /Ethan Miller/Getty Images