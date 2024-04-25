Вратарь из 15-тысячного города – самый ценный игрок Кубка Гагарина. И это в 21 год!

История Ильи Набокова.

Магнитогорский «Металлург» победил «Локомотив» (4-0) и выиграл Кубок Гагарина в третий раз. Во многом это заслуга 21-летнего вратаря-дебютанта Ильи Набокова, который за 4 финальные игры отбил 111 бросков и пропустил всего три гола.

Илья признан самым ценным игроком плей-офф: он самый молодой игрок с этой наградой в истории КХЛ – Набоков побил предыдущий рекорд Ильи Сорокина на 2 года и 96 дней.

Кажется, заметнее ворваться в лигу почти невозможно.

Начало карьеры Набокова: небольшой город в Челябинской области и переход в школу «Металлурга»

Илья Набоков родился 27 марта 2003 года в Касли – это маленький город на севере Челябинской области, где живет 15 тысяч человек. За всю историю максимальная численность населения – 21 837 человек (1959 год). С тех пор количество жителей сокращается.

Касли славится народным промыслом – литьем. А еще оттуда родом защитник Евгений Бирюков: чемпион мира-2012 и двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014 и 2016). 15 сезонов Бирюков провел в магнитогорском «Металлурге».

Именно в родном городе Набоков и начал заниматься хоккеем. Когда сыну было пять лет, отец отправил его в челябинскую хоккейную школу «Мечел». Переход выглядел логичным продолжением карьеры – от Касли до Челябинска всего 135 км. Но это расстояние Набоковы преодолевали каждый день на протяжении семи лет. Оно того стоило: в 12 лет Набокова пригласили в «Металлург».

Так юный вратарь совершил путь от севера области к ее югу. За школу «Металлурга» Илья успешно сыграл на Первенстве России среди юношей (2003 г. р.): в трех из пяти сезонов он достиг показателя в 92% отраженных бросков.

Это привело к тому, что за год до выпуска из школы Набокова подтянули в «Стальные Лисы» – магнитогорскую команду МХЛ. Там Илья сначала только тренировался, а в сезоне-2020/21 уже стал первым номером: за 33 матча сделал 92,5% сэйвов. Затем Илья только прибавлял – 93,2% и 93,3% отраженных бросков в следующих двух сезонах. Но командного успеха не добился – дальше второго раунда Кубка Харламова «Стальные Лисы» с Набоковым не прошли.

Взрослая карьера Набокова: интерес от СКА и мощнейший сезон-2023/24

Летом 2022 года Набоковым заинтересовались в СКА. Петербургский клуб постоянно закупается молодежью. Например, в 2020-м СКА выменял за Дмитрия Кагарлицкого сразу трех молодых хоккеистов московского «Динамо»: Никиту Чибрикова, Павла Минтюкова и Даниила Лазутина. Тогда же за 400 тысяч рублей из «Локомотива» взяли Матвея Мичкова. А в 2021-м тоже за денежную компенсацию в СКА приехал Федор Свечков из «Лады».

Поэтому интерес СКА к перспективному вратарю «Металлурга» вряд ли кого-то сильно удивил. Но стороны не договорились, хотя Магнитогорску предлагали права на Михаила Бердина – уже зрелого вратаря с опытом игры в Северной Америке. Но «Металлург», похоже, уже тогда высоко ценил более молодого голкипера.

Летом 2023 года появились новости, что Набоков станет одним из трех вратарей «Металлурга» в новом сезоне. После трех лет в МХЛ переход Ильи в основную команду смотрелся логично. Но вряд ли предполагалось, что именно Набоков в этом трио уже к началу зимы будет основным. В начале сентября он выиграл первый матч в КХЛ, в октябре провел первый сухой матч, а по итогам ноября стал лучшим новичком лиги.

На фоне таких успехов молодого вратаря менеджмент «Металлурга» отпустил Артема Загидулина на рынок. А Набоков с каждым матчем приобретал уверенность – не только выполнял прямые обязанности, но и попадал в хайлайты с голевыми передачами.

Набокова не выбивали из колеи даже неудачи. Так он описывал реакцию на замену в игре с «Торпедо» (4:7): «Поменяли – ничего страшного. Хотели взбодрить команду, чтобы все с новыми силами и эмоциями продолжили матч. Но немного не получилось. Такие игры бывают».

По итогам регулярки Набоков выдал 93% ОБ за 43 матча – невероятный результат для дебютного сезона. Это помогло «Металлургу» выиграть Восточную конференцию, а Набоков и плей-офф начал основным.

В Кубке Гагарина-2024 вратарь выходил в старте на все игры «Металлурга» и лишь однажды был заменен.

В плей-офф Набоков – один из лучших по всем вратарским показателям:

● Второе место по проценту отраженных бросков – 94,2%. На первом – Иван Кульбаков из «Торпедо» (94,6%), но у него всего пять матчей;

● Третье место по коэффициенту надежности – 1,82;

● Первое место по сухим матчам – 4.

Все это и принесло Набокову звание самого ценного игрока плей-офф. Даже несмотря на то, что у «Металлурга» были другие герои .

А самому Набокову остается только удивляться: «Много эмоций сейчас. Очень приятно стать самым ценным игроком плей-офф, но без команды и партнеров я бы не смог получить эту награду. Главное – мы выиграли! О таком дебютном сезоне в КХЛ нельзя было и мечтать – не думал, что такое возможно».

Два года назад Илья говорил, что хочет пообщаться со знаменитым однофамильцем – экс-вратарем «Сан-Хосе» и сборной России Евгением Набоковым. Теперь Евгений Набоков, отвечающий в «Шаркс» за развитие вратарей, сравнивает Илью с Юусе Саросом – одним из лучших голкиперов НХЛ.

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Максим Богодвид; Instagram/nabokov_89