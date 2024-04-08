«Скандал с травмой вратаря не скрыл проблемы «Трактора» – против «Локомотива» не было шансов

Фукале вряд ли бы спас серию.

«Трактор» удивил многих в плей-офф-2023/24. Команда добралась до полуфинала Кубка Гагарина, выбив при этом «Салават» (4-2) и московское «Динамо» (4-0). В обоих сериях соперники челябинцев считались фаворитами, но это никак не помешало «Трактору»: за два раунда команда Заварухина проиграла лишь два матча.

Теперь произошла обратная ситуация – у «Трактора» сухое поражение в серии (0-4). В четвертом матче (0:3) команда и вовсе не пробила Даниила Исаева.

«Локомотив» снова тащат привычные герои. Запомните эти фамилии: Каюмов, Березкин, Гернат

Заключительный матч развивался по удобному для гостей сценарию: уже в первом периоде «Локомотив» вышел вперед. Мартин Гернат подключился к начатой им же атаке, принял пас от Ивана Чеховича и с кистей бросил в дальний угол.

Мы наблюдаем неожиданно мощный по результативности плей-офф от словацкого защитника, за 64 матча в регулярке забросившего всего восемь шайб. В розыгрыше Кубка Гагарина у него уже пять голов. «Трактору» от Герната особенно досталось – в полуфинальной серии Гернат отличился трижды.

Во втором периоде отметились уже лидеры «Локо» в нападении: Максим Березкин и Артур Каюмов. Об их подвигах в серии с «Авангардом» мы отдельно писали здесь .

Ярославцы забросили в позиционной атаке. Удивляет пассивная игра защитников «Трактора»: они не только позволили Березкину спокойно принять шайбу за воротами и осмотреться, но и оставили Каюмова одного на пятаке.

Оба нападающих идут в топ-3 бомбардиров этого плей-офф. Если финал для «Локомотива» закончится успешно, то именно Каюмов и Березкин будут одними из кандидатов на звание самого ценного игрока Кубка Гагарина-2024.

После 2:0 «Локо» спокойно довел матч до победы. Сергей Андронов забросил с пятака, а «Трактору» не помогла даже отмена четвертой шайбы гостей из-за помехи вратарю.

«Локомотив» вновь в финале – спустя 15 лет. Команда, о которой после второго раунда главный тренер Игорь Никитин отзывался как о «дрезине» , в полуфинале выдала перформанс уровня бронепоезда. Лишь в третьем матче «Трактор» нанес больше 25 бросков, а «Локомотив» в итоге выиграл полуфинал с общей разницей шайб 13:5 .

Но как рассыпался «Трактор»? В сериях с «Салаватом» и «Динамо» характер и самоотверженность челябинцев не вызывали вопросов. Так было и сейчас, но кроме этого «Трактор» ничего не предложил.

Провал «Трактора» в полуфинале: травма Фукале, лидеры ушли в тень, странные слова Заварухина

Такое поражение от «Трактора» точно не ожидалось. На неудачный ход серии для Челябинска повлиял ряд факторов. Вот основные:

● Главным ударом по «Трактору» стала травма основного вратаря Зака Фукале. Канадец отлично проявил себя против «Салавата» и «Динамо», но выбыл в первом матче в Ярославле. В ворота до конца серии встал Сергей Мыльников. Он явно не был готов к такой нагрузке. Это признавал и главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

Похоже, неудачное развитие серии повлияло и на него. После второго матча (2:3 ОТ) Заварухин открыто раскритиковал нападающего «Локомотива» Максима Шалунова за поведение в эпизоде с травмой Фукале. Особенно привлекли внимание эти слова: «Пускай в Челябинске боится, наверное, что ли, не знаю. Это его не красит как профессионального спортсмена».

Заварухин рассказывал, что Шалунов не извинился перед Фукале. Сам Максим это опроверг уже после завершения серии. Извинения были прямо на площадке. Сейчас Шалунов сказал такое о скандальном выступлении тренера: «Понимаю, что он хотел сделать, где-то психологически воздействовать, но не подействовало. Результат серии говорит сам за себя ».

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За четыре матча у второго вратаря «Трактора» Мыльникова 88,5% отраженных бросков и 3,26 коэффициент надежности – откровенно слабые показатели. При этом явных ошибок у него не было – скорее он просто не выручил. Впрочем, даже подвиги вратаря вряд ли спасли бы «Трактор».

● И вот почему: атаку челябинцев наглухо закрыл «Локомотив». За четыре матча «Трактор» забросил всего пять шайб. Это нельзя назвать невезением: у «Трактора» просто почти не было моментов.

Во всей серии челябинская команда выбила лишь 6,04 ожидаемых голов. Это слишком низкий показатель: «Локомотив» допустил очень малое количество реально опасных бросков.

● На этом фоне плохо выступили лидеры «Трактора». Максим Шабанов, Владимир Ткачев и Бадди Робинсон суммарно набрали всего 3 (1+2) очка за весь полуфинал. В предыдущих стадиях Шабанов и Робинсон были важными факторами успеха челябинцев.

Заварухин обещал перемены после каждого матча: «Мы играли хорошо и незаслуженно уступили. В Челябинске будет другой хоккей. Дома мы играем немного по-другому. Болельщики будут гнать нас вперед. Этого будет достаточно». Такой подход совсем не сработал.

Одной поддержки челябинских болельщиков не хватило. За два домашних матча «Трактор» соорудил лишь один гол – и тот в формате 6х4. Разочаровывающий итог серии.

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Фото: РИА Новости / Александр Кондратюк; Хоккейный клуб «Трактор»