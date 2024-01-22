Ковальчук – проблема или новый лидер «Спартака»?

Ошибается, но вытащил матч.

«Спартак» проиграл «Ак Барсу» (3:4 бул), но для Ильи Ковальчука матч стал лучшим после возвращения. Он установил личный рекорд по игровому времени (19:37) и забил важнейший гол на 59-й минуте. Шайба перевела игру в овертайм и принесла «Спартаку» всего четвертое очко в 2024 году. В серии буллитов победным оказался 26-й бросок, а Ковальчук не реализовал собственные три попытки.

Гол Ковальчука в его привычном стиле все равно это перекрывает.

Как «Спартак» использует Ковальчука: выходит в топ-6 и первом большинстве, проводит по 15 минут за матч

«Спартак» объявил о переходе Ильи Ковальчука 6 декабря. Он не играл два года, но забил уже в первом матче после возвращения. 24 декабря «Спартак» при участии Ковальчука выиграл у «Куньлуня» (5:2). Та победа стала для «Спартака» пятой подряд. Затем команда Жамнова закрепилась на первом месте в таблице Запада. Казалось, что Ковальчук только усилит «Спартак».

Реальность оказалась совсем другой. С момента возвращения Ковальчука у «Спартака» началась неудачная серия. После его дебюта команда выиграла лишь 3 из 12 матчей. Сам Илья участвовал не во всех: с ним у «Спартака» 2 победы и 8 поражений. Теперь клуб идет четвертым на Западе. Общие показатели Ковальчука в «Спартаке»: 10 матчей, 5 очков (4+1) и полезность -3.

Так к ситуации относится главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов: «Говорить, что пришел Ковальчук, и команда стала валиться, это маразм. У нас всегда есть «доброжелатели», поэтому я нормально к этому отношусь, писать можно что угодно». Он утверждал, что «Спартак» все продумал. Планировалось, что опыт 40-летнего Ковальчука поможет клубу на льду и в раздевалке.

Илья Ковальчук начинал в «Спартаке» во втором звене с Локтионовым и Цыплаковым. С ними он провел 5 матчей, но в игре против СКА (2:5) все изменилось. Там Ковальчука попробовали в третьем сочетании, а Локтионов травмировал руку. В итоге центром у Ковальчука стал Герман Рубцов, а правым крайним – 21-летний Александр Пашин. Для Пашина это первый сезон в КХЛ.

Так сформировалась новая вторая тройка «Спартака» – с ней клуб отыграл 4 матча подряд.

Ситуационно Ковальчук попадал в третье звено «Спартака» еще раз – в дерби против «Динамо» (2:3 ОТ). Жамнов объяснял это решение попыткой добавить скорости, а Ковальчук был к этому готов: «Мы ищем разные сочетания и варианты. Что-то получается в определенные моменты, что-то нет. Это сработало. Мы увидели, что надо было чуть-чуть добавить скорости в то звено».

Другой зимний новичок «Спартака» Михаил Мальцев раскрывал детали подготовки Ковальчука к матчам КХЛ: «Иногда он не участвует в каких-то упражнениях. Но бывает, что Илья подъезжает ко всей пятерке, что-то подсказывает. Дает важные советы. Когда он занимается с неиграющим составом, то даже обгоняет ребят».

«Спартак» однозначно видит Ковальчука в топ-6. Соответствует этому и среднее время Ильи на льду – 15:29. В 40 лет это кажется неплохим показателем, но у «Спартака» еще и слишком много травмированных. Значимую часть времени (в среднем – 03:34) Ковальчук проводит в большинстве. Он заменяет травмированного Ивана Морозова в первой спецбригаде.

Расклад по травмам у «Спартака» действительно кризисный. На данный момент отсутствуют из-за повреждений три основных центра: Морозов, Мальцев и Локтионов. Матчи с «Витязем» (2:1) и «Авангардом» (1:3) пропустил Бурмистров. Проблемы и на флангах атаки: не хватает Шейна Принса и Павла Порядина.

Травма Локтионова вообще привела к тому, что на матч с «Металлургом» (2:6) Ковальчук впервые вышел как ассистент капитана .С такой же нашивкой он играет до сих пор.

Что уже сделал Ковальчук: набирает 0,5 очка за матч, но регулярно результативно ошибается

Гол Ковальчука в ворота «Куньлуня» (5:2) сразу стал рекордным. Там Илья забросил шайбу в пустые ворота и повторил достижение Александра Радулова – теперь у них набралось по 14 таких голов. Для сравнения: матч с «Куньлунем» был для Ильи всего 408-м в КХЛ. Радулов к тому моменту забил в пустые ворота те же 14 раз, но за 607 встреч.

В следующей игре против «Торпедо» (1:2, бул) Ковальчук забросил снова – эта шайба уже была обычной. В воротах «Торпедо» тогда играл Иван Кульбаков. Бросок в одно касание у Ильи не очень получился, но шайба проскочила между щитков у голкипера. Кульбаков чуть позже взял реванш у Ковальчука в серии буллитов.

Интересно, что результативность Ковальчука совпала с публичным обсуждением его игровых проблем. Тренер Жамнов так высказался об адаптации Ильи к КХЛ: «Конечно, ему надо немножко войти в тонус. Тренировки тренировками, а игровой ритм – это совсем другое. Думаю, через матчи он поймает игровой ритм». Ковальчук соглашался и говорил о наборе формы через игры.

В этом ему помешала микротравма, из-за которой Илья пропустил две последние встречи «Спартака» в 2023 году. Без Ковальчука «Спартак» обыграл минское «Динамо» (4:1) и проиграл «Витязю» (4:5 ОТ). Следующие очки уже после восстановления Ковальчук набирал в большинстве: помог «Спартаку» ассистом в игре с московским «Динамо» (2:3 ОТ) и забил в ворота СКА (2:6).

Но игра Ковальчука не состоит только из положительных моментов. Первый же матч с «Куньлунем» запомнился результативной ошибкой: Родуолд перехватил у него шайбу на синей линии и убежал в отрыв, спокойно реализовав выход 1 в 0. На исход игры тот эпизод не повлиял, но стал неприятным знаком.

Следующий матч тоже не получился идеальным: Ковальчук находился на льду во время единственной шайбы «Торпедо» и был обыгран Михаилом Орловым. Подробнее о той игре и голе «Торпедо» мы писали тут . Илья собрал минусы и против «Металлурга» (2:6, -2). Неудачно поучаствовал он и в моменте с победной шайбой «Авангарда» (1:3).

Игровые провалы серьезно подпортили отношение к возвращению Ковальчука даже со стороны болельщиков клуба.

Фанаты «Спартака» давят на Ковальчука – их не устраивают его карьерные решения и игра

15 января активные болельщики «Спартака» выпустили разбор возвращения Ильи в родную команду. Ковальчук – воспитанник клуба, но на уровне КХЛ за «Спартак» не играл. Когда Илья возвращался в Россию из НХЛ, выступал за СКА и «Авангард». Там Ковальчук трижды выигрывал Кубок Гагарина, пока «Спартак» переживал финансовые проблемы и едва попадал в плей-офф.

Фанаты припомнили Ковальчуку и давний переход в «Ак Барс» на большой контракт во время локаута. Это произошло еще в 2004 году. Ключевая часть их поста сделана с отсылкой к актуальному: «По итогу можем сказать, что мы не видим никакой пользы в приходе Ковальчука в наш клуб. Скорее наоборот. Более того, мы считаем, что его поступки сказали за него все».

Ковальчук подготовил моментальный ответ. Он пообещал встречу с фанатами и рассказал – уже отдельно разговаривал с лидерами актива. Илья даже думал о подготовке будущего совместного обращения вместе с болельщиками. До этого не дошло, но после матча с «Авангардом» (1:3) он стоял ближе всех к фанатам на секторе. Давал обратную связь вместе с другими игроками.

История пришла к важному итогу перед матчем «Спартака» и «Ак Барса». Личной встречи Ковальчука и фанатов все-таки не вышло, но Илья поучаствовал в ней вместе с партнерами. Болельщики подошли к хоккеистам «Спартака» и высказали им такое: «СМИ накидывают говна на вентилятор. Не подумайте, что мы что-то против вас имеем, мы всегда за вас, всегда за ромб».

Сейчас нерв действительно спал. Ковальчук поблагодарил фанатов через телеграм-канал «Спартака» даже после поражения от «Ак Барса»: «Хочу сказать огромное спасибо болельщикам за сегодняшний перформанс, поддержку, слова перед игрой. Для нас это очень важно. Очень важно слышать, что вы не равнодушны. Вам не все равно, вы с командой в любой момент».

Все это влияет на атмосферу вокруг Ковальчука, но к турнирному положению «Спартака» никак не относится. «Спартак» проиграл 8 из 9 последних матчей. Дальнейшее падение в таблице вряд ли возможно, но впереди плей-офф. Там от «Спартака» и Ковальчука уже потребуется большее, чем подобные встречи и благодарности.

Если проблемы останутся, с Ильи жестче спросит уже клуб.

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко