Эксперименты Ротенберга в СКА: посадил лидеров и снял вратаря в середине третьего периода

С «Северсталью» не помогло.

СКА проиграл «Северстали» (2:3). В 2024 году это третье поражение команды Ротенберга за шесть игр. До этого СКА проиграл «Локомотиву» (1:2) и «Металлургу» (1:2, ОТ). Глобально такие результаты ничего не портят: СКА идет на третьем месте Запада и по-прежнему претендует на лидерство.

Зато конкретный матч против «Северстали» вместил в себя сразу несколько необычных сюжетов. Все они связаны с решениями Романа Ротенберга.

СКА потерял главных игроков: Ротенберг выпустил резервистов, которые почти себя не проявили

По сравнению с матчем против «Спартака» (5:2) у СКА отсутствовали Зыков, Бардаков и Дедунов. Большинство их них пропустили матч по состоянию здоровья. При этом СКА и так уже играл без Фальковского и Хайруллина. Давно нет и одного из лидеров Владимира Алистрова.

СКА вышел на игру с «Северсталью» в таком составе:

После матча Ротенберг так объяснил выбор игроков: «Дали возможность сыграть резервному составу. Не все получилось». Из номинальных резервистов тут выделяется Илья Федотов. Тот отыграл всего 14 матчей со статистикой 0+0 в регулярке-2023/24.

Федотов начинал сезон в активной ротации (10+ минут за матч). Потом выходил на несколько смен или вообще оставался на скамейке. Против «Северстали» Федотов сыграл 10 минут, но заработал только минус в показатель полезности.

Андрей Чивилев провел почти 11 минут, хотя вообще не попадал в заявку СКА с 5 декабря («Автомобилист», 2:3, бул). Впервые с 19 декабря в составе появился нападающий Степан Старков (18:08 на льду). Артем Швец-Роговой пропускал игру со «Спартаком», но против «Северстали» сделал ассист за 11 минут игрового времени.

Швец-Роговой провел 300-й матч в КХЛ – это его первое очко с ноября 2021 года. Он пропустил почти два года. Недавно Ротенберг публично поддерживал хоккеиста: «Мы своих пацанов не бросаем. Долго работали с Артемом до травмы. Он вносит огромный вклад за счет своего трудолюбия и дисциплины. Важный игрок для нашей системы. Мы с ним начинали ее строить».

По ходу матча номинальные резервисты получили еще больше возможностей. Легионеры Гальченюк, Рендулич и Лайпсик (да, он все еще легионер ) сели в запас на третий период. У Алекса длинная безголевая серия – 15 матчей. Его игровое время против «Северстали» составляет 4:53. У Рендулича и Лайпсика набралось лишь на 20 секунд больше.

Ротенберг заменил вратаря на полевого в середине третьего периода: играли 6 на 4, но не забили

Роман много раз снимал вратаря в попытках встряхнуть команду. Теперь это произошло при счете 1:2 в середине третьего периода, когда СКА играл в большинстве. Команда провела 42 секунды в формате 6х4, но так и не отыгралась.

Во второй раз вратарь Серебряков поехал на скамейку уже в конце игры. Это лишь помогло «Северстали» забросить третью шайбу.

По регулярке-2023/24 СКА с переменным успехом играет с шестью полевыми. Самым близким к ситуации в Череповце можно назвать матч 25 ноября против «Торпедо» (4:3, бул): тогда за 4,5 минуты до конца Ротенберг тоже снял вратаря под большинство. Серебряков буквально только заехал на лавку – и Гальченюк сравнял счет. О той игре мы подробно писали здесь.

В осенних матчах с «Сочи» (4:5) и «Авангардом» (3:5) тоже были голы СКА при пустых воротах, но на исход они не влияли – оба раза шайбы влетали в ворота соперников за несколько секунд до сирены при отставании в -2 и -3 соответственно.

Ротенберг часто пользуется опцией по ранней замене вратаря. В его карьере были и другие яркие случаи, когда это происходило задолго до сирены. Так, в декабре 2022-го Ротенберг три раза убирал голкипера во втором периоде. Тогда СКА проигрывал «Витязю» со счетом 1:4, а Ротенберг тоже делал это при игре команды в большинстве.

Другие события матча: странный гол Грицюка на последней минуте и улетевшая на трибуны шайба

В первой шайбе «Северстали» отметились набравшие хорошую форму Лишка и Коростелев. У обоих уже пять матчей подряд с очками: на этом отрезке Коростелев выбил 6+3, а Лишка – 1+4. Во многом благодаря их игре «Северсталь» победила во всех пяти матчах в 2024 году.

В составе СКА лидером был Грицюк. Он сделал дубль и продлил результативную серию до 7 матчей (6+4). Вторую шайбу Грицюк создал практически из ничего – только на повторах с трудом можно разобрать, как она оказалась в воротах. Произошло это уже на последних секундах, поэтому гол Арсения не повлиял на результат.

Чуть раньше неприятное происшествие случилось вне площадки – шайба попала в голову болельщику. Игроки со льда сигнализировали медицинской бригаде, что мальчику необходимо оказать помощь. Его под руки увели с трибун.

Ротенберг говорит об отсутствии лидеров, но у «Северстали» проблем не меньше. В основе из-за травм конкурентов выходит 26-летний вратарь Александр Самойлов. Большую часть времени он отыграл в ВХЛ, а матч против СКА стал для него пятым на уровне КХЛ. Самойлов отбил 30 бросков и сделал четвертую победу в составе «Северстали».

С ним «Северсталь» набрала 57 очков и опередила ЦСКА в таблице Запада. Дальше – выездная серия из трех матчей: «Трактор» (17 января), «Автомобилист» (19 января), «Металлург» (21 января).

У СКА наоборот начинается домашняя серия из шести игр. Первая – 17 января против «Амура».

Фото: VK/ska