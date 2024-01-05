Дадонов забил самый легкий гол в карьере, но «Даллас» не удержал Маккиннона. Он догнал по очкам Кучерова

Главная заруба прошлой ночи.

Матч «Далласа» и «Колорадо», лидеров Запада и соперников по дивизиону, казался самым интересным из всего игрового дня. И команды не подвели: накидали 9 шайб, и все решилось в овертайме.

Не обошлось и без сюжетных поворотов: «Колорадо» отыгрался только за минуту до конца основного времени и выиграл (5:4 ОТ). И этот камбэк вывел команду на первое место Запада.

Вы вряд ли видели такое: Дадонов забросил после дикого привоза Колтона

Первый период запомнился необычным голом «Далласа». Когда атака «Старс» вроде бы закончилась и Росс Колтон подобрал шайбу за воротами, она предательски сошла с крюка и оказалась прямо на пятаке. Дадонов с метра без помех не промахнулся, а Георгиев, похоже, даже не понял, что произошло.

Эта шайба – девятая в сезоне для Евгения. Российский форвард далек от топ-6 «Далласа», но даже в этих условиях проводит неплохую регулярку: 17 очков в 35 матчах при среднем игровом времени всего 13:43.

Но после гола Дадонов отметился только двухминутным удалением. На первый же план вышли другие герои. В составе «Старс» Сегин сделал дубль, но у «Колорадо» нашелся игрок помощнее.

Маккиннон снова в огне – вместе с Друэном затащил команду к победе

Раззадорить постоянно грызущего лед Маккиннона может что угодно, а уж такая несправедливость в виде халявы сопернику – тем более. В этом матче он завелся именно после гола Дадонова:

● Через две минуты Нэтан сравнял счет. Задуманная им передача до Ничушкина не дошла, но зато от конька Райана Сутера шайба оказалась в воротах.

● На последней минуте второго периода, когда «Эвеланш» снова проигрывали, Маккиннон отметился передачей на гол в большинстве Джонатана Друэна.

● А в овертайме Нэтан забросил сам: Девон Тэйвс перехватил шайбу, а Маккиннон убежал 1 в 0 и переиграл Скотта Уэджвуда. В новом году у нападающего уже две победных шайбы в овертаймах – в предыдущем матче от него досталось «Айлендерс» (5:4 ОТ).

Набрав три (2+1) очка, Маккиннон не только стал третьей звездой матча, но и догнал Никиту Кучерова в списке бомбардиров – теперь у обоих по 64 очка. Борьба за «Арт Росс Трофи» будет мощной: набравший ход Макдэвид не сдастся просто так, а рядом с ним идут Панарин и Пастрняк.

Друэн, у которого сегодня дубль, понемногу приходит в себя: в последних 10 матчах выбил 5+6. Работает связка с Маккинноном – они играли вместе за «Галифакс» в юниорской лиге Квебека и здорово чувствуют друг друга. Тренерский штаб больше начинает доверять Джонатану: еще после победы над «Айлендерс» Джаред Беднар особенно отметил его перформанс, а против «Далласа» дал ему провести на льду почти 25 минут. Возможно, Маккиннону удастся не только забрать главные индивидуальные награды НХЛ, но и перезапустить карьеру давнего друга.

Счет матча – 5:4 ОТ – намекает как равный статус соперников, так и определенные проблемы с вратарями. Георгиев, несмотря на большое количество побед, сдал относительно прошлого сезона (89,6% отраженных бросков сейчас и 91,8% в сезоне-2022/23), а «Далласу» тяжеловато без травмированного Эттинджера . Но высокий уровень игры позволяет обеим командам идти высоко – кажется, к плей-офф они будут одними из фаворитов.