«Торонто» выставил Самсонова на драфт отказов. Почему и что дальше?

Проводит провальный сезон.

31 декабря «Торонто» официально отправил вратаря Илью Самсонова на драфт отказов. Вероятно, что такая процедура закончится для него поездкой в АХЛ. Брать проблемного вратаря с зарплатой 3,55 млн за сезон – риск для любого другого клуба НХЛ. У Самсонова сейчас и правда все плохо: за сутки до появления этих новостей он пропустил 6 голов от «Коламбуса» (5:6 ОТ).

Кажется, Самсонов все равно до последнего верил в положительный итог. Вот его оправдания после того матча с «Коламбусом», где Илья сделал всего 15 сэйвов: «Тяжелая игра для меня. В последних трех играх мне не везло. Легко опустить голову, плакать и грустить. Нужно продолжать работу. Возможно, в следующей игре или в следующих трех играх удача ко мне вернется».

«Торонто» выиграл с Самсоновым в составе всего 5 из 15 матчей в регулярке-2023/24. Клуб в его удачу больше не верит.

Самсонов – один из худших вратарей сезона НХЛ: предпоследний по проценту отраженных бросков, пропустил на 12 шайб больше ожидаемого

В сезоне-2023/24 «Торонто» видел Илью Самсонова первым номером. Проблемы начались сразу же – в первых двух матчах он пропустил 9 шайб от «Монреаля» (6:5 Б) и «Миннесоты» (7:4). При этом «Торонто» выиграл обе встречи благодаря двум хет-трикам Мэттьюса, но уверенность в Самсонове пропадала уже тогда.

Иногда Илья все же выдавал хорошие перформансы в регулярке-2023/24. Например, с «Бостоном» (2:3, бул) он сделал 38 сэйвов и помог команде взять очко. Был и сухой матч против «Нэшвилла» (4:0). В целом исправиться и набрать форму Самсонову не удалось – ситуация только ухудшалась. Из 34 матчей «Торонто» он выходил всего в 15.

Вот несколько цифр, отражающих текущий уровень игры Самсонова:

● за 15 матчей пропустил 52 шайбы – больше половины от прошлогодних 96 (за 42 игры);

● был трижды заменен;

● одержал всего 5 побед;

● в последних трех матчах стабильно пропускал 5 и более шайб.

Как итог – слабейший сезон в карьере Самсонова на уровне НХЛ. Сейчас Илья – худший вратарь лиги по разнице пропущенных шайб и ожидаемых (-12,5) и второй с конца по проценту отраженных бросков (86,2%) после Антти Раанты (85,5%). Самсонов играет в «Торонто» второй сезон. Изначально он смотрелся значительно сильнее.

Канадский период карьеры Самсонова действительно начинался совсем иначе. Илья провалил сезон-2021/22 в «Вашингтоне» (89,6% ОБ) и был отпущен на рынок без квалификационного предложения. Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас рискнул, сформировав летом 2022 года вратарскую бригаду из Самсонова и травматичного Мэтта Мюррея.

В отношении Ильи ставка сыграла. Подписав контракт с «Торонто» на сезон, он выиграл конкуренцию у более титулованного партнера и даже вышел с новой командой во второй раунд плей-офф. Новые травмы Мюррея в этом только помогли.

Концовку сезона-2022/23 для Самсонова смазала обидная травма в серии с «Флоридой» , полученная после столкновения с Люком Шенном. По статистике тот год все равно оказался лучшим в карьере Самсонова (91,9% ОБ – превзошел предыдущий личный рекорд на 0,6%).

Вступая в лето-2023 в статусе ограниченно свободного агента, Илья заслуженно рассчитывал на повышение зарплаты. Переговоры сразу не задались: требования игрока и предложение «Торонто» различались в два раза (4,9 млн против 2,4 млн). Дело дошло до арбитража: по итогам слушания Самсонов получил контракт на год и 3,55 млн. Сейчас и это уже выглядит переплатой.

Нельзя сказать, что Самсонов не понимал всю сложность ситуации. Он почти всегда выходил к журналистам и открыто обсуждал игровые проблемы. После декабрьской встречи с «Баффало» (3:9) говорил : «Сейчас тяжело. Последние пару матчей тяжелые. Мне нужно разобраться в своей голове. Не в технике дело, не в технике. Только в голове».

Один из журналистов после этих слов ответил: «Мы ценим такую честность». В итоге следующий матч против «Коламбуса» все равно стал для Самсонова последним перед отправкой на драфт отказов.

Самсонов проиграл конкуренцию сразу двум вратарям: у Уолла первый полноценный сезон в НХЛ, а Джонс сидел без контракта до августа

На положение Самсонова повлиял и другой фактор – уверенная игра конкурентов. На контрасте с ними Илья выглядел удручающе. «Торонто» все чаще заменял его на Джозефа Уолла и Мартина Джонса.

Развитие Джозефа Уолла некоторое время сдерживали травмы, но весной он уже пробился в основу благодаря хорошей игре в АХЛ и проблемам Мюррея со здоровьем. Уолл даже провел несколько матчей в плей-офф (3 полных и 1 выход на замену). Вылет «Торонто» от «Флориды» явно не был его виной: 25-летний вратарь сыграл достойно, но ему не хватило поддержки от нападения.

В новый сезон Джозеф входил постоянным игроком НХЛ и рассматривался вторым номером в «Торонто». Со временем он забирал у Самсонова все больше матчей, пока не получил новую травму.

После повреждения Уолла в основную команду вызвали Мартина Джонса – это опытный вратарь (33 года) и финалист Кубка Стэнли-2016 в составе «Сан-Хосе». Лучшие годы Джонса давно позади: 4 из 5 последних сезонов он заканчивал с показателем ниже 90% отраженных бросков. Это стало причиной, почему на него не было особого спроса летом – контракт с «Торонто» Мартин подписал только в августе.

Джонс начал регулярку-2023/24 в АХЛ и там отыграл неудачно (87% ОБ в 5 матчах). Зато после вызова в основу и он усадил Самсонова на лавку: за 8 матчей одержал 4 победы, один раз сыграл на ноль.

В текущем сезоне многие команды НХЛ действуют радикально в отношении голкиперов: ранее на драфт отказов отправлялись Джек Кэмпбелл («Эдмонтон») и Антти Раанта («Каролина»). Вместе с Самсоновым в один день туда поместили Эрика Комри («Баффало»). Весь квартет находится в пятерке худших вратарей лиги по проценту отраженных бросков.

На перспективы Самсонова влияет и классная игра в АХЛ шведского проспекта Денниса Хильдебю (пик 4 раунда драфта-2022). Он прочно укрепился в качестве стартера «Торонто Марлис» в первом полном сезоне в Северной Америке, а до этого поиграл за «Фэрьестад» в Швеции.

Попадание на драфт отказов ничего не гарантирует и самому Самсонову. Пример Джека Кэмпбелла доказывает, что в неудачный год не всегда помогает и ссылка в АХЛ. В фарм-клубе «Эдмонтона» он тоже испытывает проблемы (89,3% ОБ и 3,32 КН), а его игровое время теперь под вопросом. Инсайдер Эллиотт Фридман объяснял: «План «Эдмонтона», по которому они хотели ненадолго отправить Кэмпбелла в АХЛ, пошел в несколько другом направлении».

Какой план теперь сработает с Самсоновым? Пока инсайдер Даррен Дрегер утверждает, что всю процедуру затеяли для перезагрузки Самсонова. Он действительно поедет в АХЛ, если пройдет через драфт отказов. Играть не будет, но поработает с тренером вратарей в «Марлис». Илье дадут неделю, чтобы он пришел в себя.

Фото: East News /Claudio BRESCIANI / TT NEWS AGENCY / AFP, Ethan Miller/Getty Images/AFP; USA Today Sports