Лучшая победа «Сибири» – через сутки после увольнения тренера: там наконец заиграли лидеры и вратарь

Разгромили удобного соперника.

«Сибирь» выиграла у «Барыса» – 5:1. За этим успехом скрывается красивая сюжетная линия.

6 декабря «Сибирь» уволила Дэвида Немировски после 7 поражений в 10 последних матчах. Гендиректор клуба Кирилл Фастовский упрекал Немировски в недостаточной жесткости, ругал работу его помощников и говорил об отсутствии игровой дисциплины в команде. Исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Кривокрасов – ранее он работал ассистентом в «Сибири» и финском «Юкурите».

Первый же матч Кривокрасова стал для «Сибири» победным.

Как преобразилась «Сибирь»: Бек и Прохоркин прервали сухие серии, столько команда забивала только раз

● «Сибирь» впервые в сезоне выиграла с разницей в 4 шайбы и лишь во второй раз отметилась 5 голами в основное время. Предыдущий был совсем недавно: 22 ноября обыграли «Сочи» (5:2). Так ярко и разгромно клуб в регулярке-2023/24 еще не побеждал.

● Против «Барыса» команда обеспечила результат уже в первом периоде – выиграла этот отрезок со счетом 4:0. Столько шайб «Сибирь» забила в сумме за две полные последние игры с «Ладой» (2:3, бул) и минским «Динамо» (2:3).

● Побед у «Сибири» в декабре еще не было. Последняя – 27 ноября против «Куньлуня» (3:2). Длинная домашняя серия при Немировски складывалась не слишком удачно: три победы сменились четырьмя поражениями подряд.

● Вратарь Денис Костин до игры с «Барысом» ни разу в сезоне не пропускал меньше 2 шайб за матч. Теперь он сделал 37 сэйвов. Для Костина это первая победа с 25 сентября – в тот день он помог команде одолеть московское «Динамо» (3:2).

● В регулярке-2023/24 для «Сибири» вообще сложилась традиция: команда уверенно побеждает и мало пропускает, когда в воротах играет Антон Красоткин. Пока Красоткин травмирован, а звездный Худобин не тащит. Костин открыл новую реальность.

● Главный легионер «Сибири» Тэйлор Бек забил впервые с 20 октября: тогда была шайба в ворота «Ак Барса» (3:2, ОТ). Он прервал серию в 16 матчей без голов. Потом Бек еще и ассистировал Андреоффу.

● Николай Прохоркин прервал такую же сухую серию, но из 9 матчей. У Прохоркина с голами вообще все складывается тяжело: их всего 8. В составе «Сибири» Николай еще ни разу не оформлял дубль.

Может, так получилось из-за «Барыса»?

Соперник такой слабый? «Сибири» с ним удобно играть? Кажется, тут сочетаются оба фактора. «Барыс» набрал 31 очко за 40 матчей, раздает легионеров и упал на последнее место Востока. Вот и при Немировски «Сибирь» одержала 4 победы в 4 матчах с казахстанской командой. Кривокрасов просто сделал новый успех чуть ярче.

Первый матч между этими соперниками в регулярке-2023/24 запомнился лихо закрученным сюжетом: «Барыс» вел 3:0, а в итоге проиграл в овертайме (4:5). Именно с «Барысом» прошел и первый матч «Сибири» на новой арене – тогда хозяева победили по буллитам со счетом 1:0.

Сам Кривокрасов явно понимает, что впереди еще много работы: «Я уверен в том, что парни умеют из себя достать все в нужную минуту. Просто нужно это делать каждую игру, хотя бы стараться играть на высоком уровне.

Мы будем двигаться в том же направлении, в котором и двигались в начале сезона. Играть в активный и агрессивный хоккей. Мы будем идти к этому. Каждую тренировку мы отрабатываем, как уметь играть в быстрый хоккей».

На словах заявлено стремление продолжать в игровом плане путь, который задавал Немировски. Глобально новый тренер в концепции и на льду ничего не поменял, а результат уже неожиданно получил.

Фото: ХК «Сибирь»