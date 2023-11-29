«Флорида» ушла в раздевалку, празднуя победу. Но ее вернули на лед – и она проиграла

Странная буллитная серия.

Как часто вы видели, чтоб игроки возвращались на скамейку из раздевалки прямо во время серии буллитов? А в матче «Флориды» и «Торонто» произошел такой уникальный случай – причем с участием хоккеистов «Пантерс», которые уже успели порадоваться победе.

Казалось, что в послематчевой серии бросок Эвана Родригеса принес победу «Флориде»: нападающий пропихнул шайбу под щитком Джозефа Уолла. Но судьи отправились смотреть повтор и посчитали, что гол был забит с добивания – после встречи шайбы с щитком Уолла Родригес якобы нанес еще один бросок. По правилам НХЛ во время исполнения буллита игрок может только раз бросить – нельзя добивать шайбу после отскока от вратаря или штанг.

Хотя в этом случае сложно однозначно сказать, был ли второй бросок – клюшка Родригеса просто продолжила свое движение.

В итоге гол был отменен, и буллитная серия продолжилась – уже ушедшие в раздевалку игроки «Флориды» смотрели за происходящим от бортика: а на льду нападающий «Лифс» Ноа Грегор раскатился – и переиграл Энтони Столарца. Буллит оказался победным для «Лифс» – Казинс свою попытку не реализовал.

Просто посмотрите этот странный эпизод полностью:

«Нет, я не видел [что было два касания] – особенно на такой скорости, – говорил тренер «Пантерс» Пол Морис после матча. – Знаете, я думаю это важно, что здесь есть правила... *смеется*... Да к черту». Хотя судьям от него по традиции все же досталось: «Я думал, это была хорошая игра. А потом что произошло? Девять с половиной штрафных минут во втором периоде и четыре тысячи в третьем?».

1:1 в основное – не новость. Матчи «Флориды» и «Торонто» редко богаты на голы

В последнее время во встречах «Флориды» и «Торонто» наметился тренд на низкую результативность: лишь в трех из последних десяти матчей они суммарно забрасывали более пяти шайб. Пять раз при этом игры выходили за пределы основного времени, и этот вечер не стал исключением.

На первый план вышли вратари: отличная игра Столарца и Уолла не позволила прервать тенденцию, хотя хватало и бросков (больше 70 в створ), и моментов (по ожидаемым голам у «Торонто» – 4,12, у «Пантерс» – 3,74). Именно они стали главными героями матча и затянули все до буллитов.

Но у игр «Мэйпл Лифс» и «Пантерс» есть и еще пара постоянных черт: жесткость и нацеленность на борьбу. Здесь игра тоже не подвела – во втором периоде мощно сцепились Макс Доми и Сэм Беннетт. Драку за явным преимуществом выиграл нападающий гостей.

Один гол – мало для «Торонто». После Европы лидеры замолчали

Календарь «Лифс» в последнее время рваный – появились большие перерывы из-за перелета в Швецию на матчи Global Series. Проблемы возникли уже в Европе: по слухам, перелет плохо сказался на состоянии Джона Клингберга, который и до этого играл с травмой бедра. Защитника поместили в долгосрочный список травмированных – не исключено, что сезон для него закончен.

Две победы в Швеции достались «Лифс» с огромным трудом, а после возвращения в Северную Америку дела пошли гораздо хуже: поражения от «Чикаго» и «Питтсбурга» и теперь сложный матч с «Флоридой». Вообще у команды лишь 5 побед в основное время в этой регулярке – столько же, к примеру, у «Сан-Хосе» или «Чикаго».

Большая проблема «Торонто» – нестабильность группы лидеров. Остон Мэттьюс и Митч Марнер далеки от лучшей формы, а после возвращения из Европы захандрили и Таварес с Нюландером. Суммарно у звездной четверки всего одно очко за последние три матча.

Шелдон Киф отреагировал на это изменениями в звеньях: Марнер и Мэттьюс были разведены по разным тройкам. Против «Флориды» это не слишком помогло – нападающие снова не попали в протокол.

Мэттьюс шикарно начал новый сезон, но это стало лишь очень яркой вспышкой – Остон играет отрезками, то забрасывая шесть шайб за два матча, то пропадая на несколько игр. Так происходило и в плей-офф: за хорошей серией с «Тампой» последовал провал против «Флориды». Конечно, Мэттьюс и Марнер сильно прибавили в оборонительных навыках – но в решающие моменты от них ждут именно вклада в атаке, а это все еще очень переменчивый фактор.

Регулярный чемпионат

Фото: instagram.com/flapanthers