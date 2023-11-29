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«Флорида» ушла в раздевалку, празднуя победу. Но ее вернули на лед – и она проиграла

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Хоккей Хоккей

Странная буллитная серия.

Как часто вы видели, чтоб игроки возвращались на скамейку из раздевалки прямо во время серии буллитов? А в матче «Флориды» и «Торонто» произошел такой уникальный случай – причем с участием хоккеистов «Пантерс», которые уже успели порадоваться победе.

Казалось, что в послематчевой серии бросок Эвана Родригеса принес победу «Флориде»: нападающий пропихнул шайбу под щитком Джозефа Уолла. Но судьи отправились смотреть повтор и посчитали, что гол был забит с добивания – после встречи шайбы с щитком Уолла Родригес якобы нанес еще один бросок. По правилам НХЛ во время исполнения буллита игрок может только раз бросить – нельзя добивать шайбу после отскока от вратаря или штанг.

Хотя в этом случае сложно однозначно сказать, был ли второй бросок – клюшка Родригеса просто продолжила свое движение.

В итоге гол был отменен, и буллитная серия продолжилась – уже ушедшие в раздевалку игроки «Флориды» смотрели за происходящим от бортика: а на льду нападающий «Лифс» Ноа Грегор раскатился – и переиграл Энтони Столарца. Буллит оказался победным для «Лифс» – Казинс свою попытку не реализовал. 

Просто посмотрите этот странный эпизод полностью:

«Нет, я не видел [что было два касания] – особенно на такой скорости, – говорил тренер «Пантерс» Пол Морис после матча. – Знаете, я думаю это важно, что здесь есть правила... *смеется*... Да к черту». Хотя судьям от него по традиции все же досталось: «Я думал, это была хорошая игра. А потом что произошло? Девять с половиной штрафных минут во втором периоде и четыре тысячи в третьем?».

1:1 в основное – не новость. Матчи «Флориды» и «Торонто» редко богаты на голы

В последнее время во встречах «Флориды» и «Торонто» наметился тренд на низкую результативность: лишь в трех из последних десяти матчей они суммарно забрасывали более пяти шайб. Пять раз при этом игры выходили за пределы основного времени, и этот вечер не стал исключением.

На первый план вышли вратари: отличная игра Столарца и Уолла не позволила прервать тенденцию, хотя хватало и бросков (больше 70 в створ), и моментов (по ожидаемым голам у «Торонто» – 4,12, у «Пантерс» – 3,74). Именно они стали главными героями матча и затянули все до буллитов. 

Но у игр «Мэйпл Лифс» и «Пантерс» есть и еще пара постоянных черт: жесткость и нацеленность на борьбу. Здесь игра тоже не подвела – во втором периоде мощно сцепились Макс Доми и Сэм Беннетт. Драку за явным преимуществом выиграл нападающий гостей. 

Один гол – мало для «Торонто». После Европы лидеры замолчали

Календарь «Лифс» в последнее время рваный – появились большие перерывы из-за перелета в Швецию на матчи Global Series. Проблемы возникли уже в Европе: по слухам, перелет плохо сказался на состоянии Джона Клингберга, который и до этого играл с травмой бедра. Защитника поместили в долгосрочный список травмированных – не исключено, что сезон для него закончен. 

Две победы в Швеции достались «Лифс» с огромным трудом, а после возвращения в Северную Америку дела пошли гораздо хуже: поражения от «Чикаго» и «Питтсбурга» и теперь сложный матч с «Флоридой». Вообще у команды лишь 5 побед в основное время в этой регулярке – столько же, к примеру, у «Сан-Хосе» или «Чикаго».

Большая проблема «Торонто» – нестабильность группы лидеров. Остон Мэттьюс и Митч Марнер далеки от лучшей формы, а после возвращения из Европы захандрили и Таварес с Нюландером. Суммарно у звездной четверки всего одно очко за последние три матча.

Шелдон Киф отреагировал на это изменениями в звеньях: Марнер и Мэттьюс были разведены по разным тройкам. Против «Флориды» это не слишком помогло – нападающие снова не попали в протокол. 

Мэттьюс шикарно начал новый сезон, но это стало лишь очень яркой вспышкой – Остон играет отрезками, то забрасывая шесть шайб за два матча, то пропадая на несколько игр. Так происходило и в плей-офф: за хорошей серией с «Тампой» последовал провал против «Флориды». Конечно, Мэттьюс и Марнер сильно прибавили в оборонительных навыках – но в решающие моменты от них ждут именно вклада в атаке, а это все еще очень переменчивый фактор.

Регулярный чемпионат

Торонто – Флорида 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Дата проведения
29 ноября, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 15 Стенлунд (Экблад, Гаджович)
1:1 – 32 Грегор ()
Вратари: Уолл 38/39 – Столарц 31/32.

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Фото: instagram.com/flapanthers

35 комментариев
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Vitalik Klishin
на повторе с видео сверху (в нормальном качестве) кристально чисто видно добивание.
на ваших гифках ничего не разобрать, поэтому и "скандал")

100% правильное решение судей
+56
-12
+44
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Петр Кифоренко
Надо очень постараться, что бы усмотреть там добивание. Натянули, что называется, сову на глобус.
+43
-17
+26
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Андрей Карнаух
где тут добивание вообще не вижу там добивание, красивый булит был
+24
-11
+13
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My Channels To Watch
Какой скандал? Наоборот в НХЛ пишут, что судья красава и заметил. Там действительно 2 касания. А тут уже в комментах устроили ор про воровство гола и прочее. Ну и естественно плюсики дилетантам
+20
-8
+12
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Кавабунга Шреддоголовый
2 касания было и никакого скандала. Я в трансляции не сразу заметил, но после нескольких повторов тоже увидел, так что судьи здесь молодцы, все четко. В этой гифке не видно, а вот сверху все видно четко
+12
-2
+10
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Александр Митраков
Ответ Игорь Горочкин
а это точно добивание? акцентированного движения не видно
Неважно. Главное, что шайба отскочила от вратаря и второй раз попала в нападающего. Это как неправильно пробитые пенальти, когда бьющий попадает в свою вторую ногу
+8
-1
+7
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Правда глаза режет
Ответ Петр Кифоренко
Надо очень постараться, что бы усмотреть там добивание. Натянули, что называется, сову на глобус.
Ни кто, ничего не натягивал, присмотритесь, на гифке всё хорошо видно.
+10
-4
+6
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АРХАТ
Украли чистый гол
+22
-18
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ АРХАТ
Украли чистый гол
Абсолютно справедливо отменили, на камере сверху все видно
+8
-4
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Александр Митраков
Идиотский заголовок, провоцирующий идиотские комментарии про "чистый гол". Нет никакого скандала, и на повторе всё чётко видно. Но любители магического мышления сразу придумывают себе теории заговора
+7
-3
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Vshjr
Судья же сказал: double tap the puck. Двойное касание запрещено правилами, так что судья обязан отменить гол. Ему не надо рассуждать или что-то додумывать - у него четкий алгоритм.
+3
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Алексей Родин
Ответ Петр Кифоренко
Надо очень постараться, что бы усмотреть там добивание. Натянули, что называется, сову на глобус.
там не то чтобы добивание было , там шайба попала в щиток отскочила , попала в "крюк", и уже рикошетом от "крюка" пролезла под щитком , я не в курсе что на счёт этого правила гласят в хоккее , но в футболе , по моему , в серии пенальти ,мячи залетающие рикошетом не засчитывают .
+4
-1
+3
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Игорь Горочкин
Ответ Vitalik Klishin
на повторе с видео сверху (в нормальном качестве) кристально чисто видно добивание. на ваших гифках ничего не разобрать, поэтому и "скандал") 100% правильное решение судей
а это точно добивание? акцентированного движения не видно
+7
-4
+3
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alklimov2018
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
2 касания было и никакого скандала. Я в трансляции не сразу заметил, но после нескольких повторов тоже увидел, так что судьи здесь молодцы, все четко. В этой гифке не видно, а вот сверху все видно четко
Ну касаний шайбы можно делать сколько угодно. Иначе бы с центра стреляли.:)
Бросок - один.
+3
-1
+2
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Александр Митраков
Ответ Levais
Нет дам добивания, шайба от щитка отскочила в клюшку.
Все равно считается
+3
-1
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paha
Тащат Мекса, уже не в первый раз )
+11
-9
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Lexx2
Ответ Vitalik Klishin
на повторе с видео сверху (в нормальном качестве) кристально чисто видно добивание. на ваших гифках ничего не разобрать, поэтому и "скандал") 100% правильное решение судей
Блин, попался я )
+3
-1
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Siz170Ter
мы много не знаем об хоккее нхл, и он не перестает нас удивлять))
+2
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Don_Krebs
Здесь надо знать точную формулировку правил. Если там сказано именно о любом двойном касании шайбы клюшкой полевого игрока, то нарушение было и гол отменен правильно. А вот если там речь о двойном касании как результате действий игрока, то здесь этого не было - второе касание неумышленное и является результатом рикошета. Судьи молодцы, что вообще заметили этот момент.
+2
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keekyPo
тупо ограбили котов, такого позорища не видел. Кто там что добивал....
+2
-1
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Александр Филиппов
надо было в следующей игре переиграть. через пару месяцев. Типа ребят, мы там напутали, и это верните парня которого вы обменяли)) жестить так по полной )
+5
-4
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Иван Иванов
А Макс то не в папаню пошел. Проиграл Беннету, который в свое время перед драфтом вроде даже подтянуться не смог)
+1
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ alklimov2018
Аргументировать как-то можете или "мамой клянусь"? Попробую помочь... Просто приведите выдержку из правил выполнения буллита, которое не было соблюдено?
Причем здесь «мамой клянусь»? Это еще тут вообще к чему было? Ты этим что сказать хочешь вообще? Или просто фраза была, повы.бываться?
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Vitalik Klishin
Ответ Игорь Горочкин
а это точно добивание? акцентированного движения не видно
ну это случайное добивание, конечно, движение клюшки никак не менялось, но это второе касание "бьющего", а поэтому не засчитывается. первый бросок вратарь отбил
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Алексей Родин
Ответ Spuki _Plai
В футболе, если вратарь во время пенальти или штрафного, дотрагивается до мяча, то игра продолжается и добивать может каждый, а вот если мяч попадает в штангу, без касания вратаря, то бьющий игрок не имеет права дотрагиваться до мяча. А касаемо этого эпизода, да было добивание, пусть и совершенно незаметное зрителям, но для того и камеры существуют, чтобы эти моменты выявлять.
я говорил исключительно про серию пенальти , если в серии мяч попадает в штангу , потом , например , в руку вратарю и в ворота - мяч не засчитывают .
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Spuki _Plai
Ответ Алексей Родин
там не то чтобы добивание было , там шайба попала в щиток отскочила , попала в "крюк", и уже рикошетом от "крюка" пролезла под щитком , я не в курсе что на счёт этого правила гласят в хоккее , но в футболе , по моему , в серии пенальти ,мячи залетающие рикошетом не засчитывают .
В футболе, если вратарь во время пенальти или штрафного, дотрагивается до мяча, то игра продолжается и добивать может каждый, а вот если мяч попадает в штангу, без касания вратаря, то бьющий игрок не имеет права дотрагиваться до мяча.
А касаемо этого эпизода, да было добивание, пусть и совершенно незаметное зрителям, но для того и камеры существуют, чтобы эти моменты выявлять.
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alklimov2018
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Безусловно
Аргументировать как-то можете или "мамой клянусь"?
Попробую помочь... Просто приведите выдержку из правил выполнения буллита, которое не было соблюдено?
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ alklimov2018
Все нельзя увидеть по определению. Нарушение правил видно?
Безусловно
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alklimov2018
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Абсолютно справедливо отменили, на камере сверху все видно
Все нельзя увидеть по определению.
Нарушение правил видно?
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Lanes D'ark
Даже не знаю, второе движение клюшки на добивание было, но кажется шайба ещё раньше зашла между щитков и второго касания не было 🤷🏼‍♂️
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