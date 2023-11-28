Как же «Спартаку» тяжело без лучшего центра: Голдобин уже меньше забивает и попал во второе звено

Для Морозова нашли потенциальную замену.

«Спартак» победил «Автомобилист» (4:1). По счету все выглядит красиво, но важны детали. «Автомобилист» больше бросал (32:27) и до последних минут сохранял интригу. Все решили две шайбы в пустые ворота. Одну из них забросил Николай Голдобин – каждый его новый гол за «Спартак» теперь кажется важным.

Пятый матч подряд «Спартак» проводил без Ивана Морозова. Напоминаем: в игре с «Салаватом» (6:2) центрфорвард первого звена «Спартака» получил травму. Главный тренер команды Алексей Жамнов тогда заявил, что возвращения Ивана стоит ждать не раньше января. Теперь «Спартак» учится существовать без него.

Почему Морозов так нужен «Спартаку» – как он влиял на игру лидеров и общий результат

Летом «Спартак» создал новую первую тройку: Голдобин – Морозов – Порядин. Каждый из этих игроков пришел в команду в межсезонье. Жамнов наигрывал их в ведущем звене еще с августа. С первых матчей регулярки-2023/24 это сочетание почти никогда не менялось. Оно разбивалось только под влиянием обстоятельств.

Не все приходили в «Спартак» на пике формы. Голдобин оказался в команде после среднего сезона (36 очков в регулярке) и сложных переговоров с руководством «Металлурга. У Морозова был неудачный сезон в АХЛ: 17 очков в 58 матчах и «-22» в полезности. Только Порядин в регулярке-2022/23 забил за «Нефтехимик» 22 гола – личный рекорд.

14 ноября КХЛ показывала количество шайб у лучших троек чемпионата. Звено Голдобин-Морозов-Порядин с отрывом лидировало: 40 голов за 29 матчей. Сразу за ним шли звезды «Авангарда» Буше – Спунер – Ткачев (35 за 27). Символично, что Голдобин (51 очко) и Ткачев (48) далеко оторвались в таблице бомбардиров КХЛ. Николай сделал это во многом с помощью Морозова.

«Спартак» первым в сезоне выбил отметку 100 шайб и быстро стал самой результативной команды регулярки. Первое звено регулярно забивало и в большинстве. Игра тройки Морозова сказалась на турнирном положении: «Спартак» борется за первое место на Западе. В прошлом сезоне клуб не играл в плей-офф, а сейчас уже попадает в число претендентов на Кубок Гагарина.

Сам Иван Морозов набрал 31 очко за 30 матчей. Он повторил личный рекорд в КХЛ: в регулярке-2020/21 имел такой же показатель за 55 игр в СКА. На комфорт каждого из лидеров «Спартака» влияет и атмосфера внутри команды. Все трое сдружились и постоянно шутят друг над другом. Голдобин раскрывал секрет их взаимодействия на льду: «Мы вместе ходим в баню».

Как «Спартак» играет без Морозова: худшая серия в сезоне и три пропущенных гола в большинстве

Травма ведущего центра ударила по «Спартаку» перед сложным отрезком: за домашней игрой с «Ладой» (5:3) последовал шестиматчевый выезд. Именно в нем команда проиграла три раза подряд – до этого у «Спартака» в этом сезоне таких неудачных серий не было. Победа над «Автомобилистом» остановила панику, но от проблем не избавила.

Сильно снизилась результативность: в двух играх с «Локомотивом» (1:2) и «Металлургом» (1:3) команда забила по одной шайбе. По игре в большинстве «Спартак» идет на втором месте в лиге – сразу за «Динамо». Команда забросила на одну шайбу больше (38), но уступает по проценту реализации (24,7%). Статистика ухудшилась за пять игр без Морозова. В них «Спартак» и вовсе больше пропустил, чем забил.

Жамнов реагирует на проблемы в игре и пробует различные варианты. В последних пяти матчах у «Спартака» выходило три разных сочетания первого звена. На игру с «Автомобилистом» Голдобин и Порядин вообще попали в разные тройки, хотя во время матча Жамнов снова их воссоединил.

«Спартак» уже терял Морозова в начале сезона – он пропустил матчи с «Динамо» (3:6) и «Барысом» (6:3). В первом звене тогда выходили Галимов и Локтионов, но в тех обстоятельствах это действительно выглядело временным решением. Сейчас «Спартаку» нужно на постоянной основе заменить Морозова. Голдобин без него выдал результативный матч с «Ладой» (3 очка), а потом набрал лишь 2 очка (1+1) за четыре игры.

Тут могут помочь новые трансферы – до сих пор существует вероятность перехода Михаила Мальцева. Права на него были получены вместе с Морозовым в огромном обмене со СКА. Мальцев играет в «Онтарио Рейн», фарм-клубе «Лос-Анджелес Кингс», и шансов в НХЛ ему пока не давали. Жамнов уже подтвердил, что поддерживает с ним связь.

Как дела у других игроков «Спартака» – кто выигрывает матчи без Морозова

● В последних пяти матчах тремя шайбами отметился Максим Цыплаков. Он проводит лучший сезон в карьере и уже выбил 16+8. Следующим летом у нападающего заканчивается контракт.

● Против «Автомобилиста» дубль сделал Егор Филин – впервые на уровне КХЛ. Филину 24 года. Он проводит дебютный сезон в КХЛ, где имеет 10 очков в 26 матчах.

● Отличную форму набрал Андрей Кареев. Голкипер неудачно играл в сентябре-октябре, но сейчас постепенно находит себя. Против «Автомобилиста» Кареев сделал 31 сэйв и улучшил статистику по сезону до 91,3% отраженных бросков.

● Победную шайбу в матче с «Автомобилистом» вообще забросил 18-летний Никита Сусуев. В среднем он играет по 5 минут, но выходит стабильно (25 игр в регулярке-2023/24). Это его первый гол в сезоне – и сразу такой важный.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Сергей Гунеев; spartak.ru; hc-avto.ru