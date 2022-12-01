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Сербская защитница «Самары» Санья Мандич помогла своей команде стать одним из открытий завершившегося сезона Премьер-лиги. Перед тем, как улететь в отпуск, она вспомнила свое выступление в различных европейских чемпионатах, рассказала о мотивах перехода в российский клуб и о жизни в новой для себя стране.

Без упоминания Милоша Теодосича тоже, конечно, не обошлось.

- Ты всю карьеру провела в европейских клубах. Почему прошлой осенью решилась на переезд в Россию?

- Да, у меня достаточно большой опыт игры в разных странах, и мне это нравится. После Сербии в 2016 году я поехала в Венгрию, где отыграла два года. У меня была возможность продлить контракт еще на один год, но я хотела чего-то нового: сменить страну, клуб — поэтому решила поехать в Польшу. Не могу сказать, что опыт там был позитивный, поэтому я вернулась в Венгрию, чтобы закончить сезон... А перед приездом в Россию я два года играла в Германии.

Знаете, мне очень нравится быть в разных странах и получать новый опыт, так что это и было одной из причин, почему я приехала сюда, в Россию. Я знаю, что Сербия и Россия во многих отношениях схожи. Также я знаю, что здешняя баскетбольная лига действительно хороша, возможно, сейчас она не на том уровне, что была год-два назад, потому что здесь не так много легионеров, как раньше, но все же это была действительно перспективная история для меня.

- Как твои родные и окружение встретили решение поехать в Россию?

- Прежде всего, для меня самой стоял выбор — ехать в Россию или нет. Я взяла некоторое время, чтобы хорошенько обдумать свое решение, и я обращалась за советом к некоторым из моих друзей, у кого есть знакомые здесь, в России, интересовалась, как обстоят дела и все в этом роде — и все отзывались нормально. Поэтому да, мне нужно было определяться самой. Мой папа не очень поддерживал идею переезда в Россию, но мама говорила, что стоит попробовать. Это было целиком и полностью мое решение, и родителям оставалось лишь принять его.

А еще в сербских СМИ можно увидеть более реалистичную картину происходящего в международной политике. Например, когда я была в Германии, это было в самом начале военной операции, в немецких медиа говорили много плохого о России. В Сербии такого нет. У нас немного более реалистичная картина.

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- В России принято считать Сербию «братской» страной, вспоминать, например, как русские освобождали сербов от турецкого владычества в XIX веке. А как в наше время сербы относятся к России и россиянам? Что ты вообще знала о нашей стране до прошлой осени?

- Честно говоря, до приезда сюда я мало что знала о России. Я знала, что русские во многих ключевых исторических событиях были едины с нами — думаю, это одна из самых важных вещей, которую я знаю об этой стране. Как вы сказали, мы называем русских своими «братьями» и «сестрами», и нас многое связывает, например, религия. Впервые за всю мою зарубежную карьеру мое Рождество было в тот же день, что и у других людей, чему я приятно удивилась.

- В российской Премьер-лиге играли и играет немало сербских баскетболисток (например, Тина Крайишник из УГМК и Невена Йованович из «Ники»). Советовалась ли с кем-то из них, прежде чем принять предложение «Самары»?

- Нет, тогда я не общалась с ними: они были на Кубке мира, и я приехала в Россию раньше них, поэтому это они спрашивали меня обо всем. Вообще, все произошло так быстро, что я не успела ни с кем из них тогда поговорить. Но, думаю, им здесь было так же хорошо, как и мне. Как я уже сказала, когда у меня появилась возможность подписать контракт в России, я поспрашивала некоторых своих друзей, которые не связаны с баскетболом, а также одного друга, у которого есть знакомый, выступающий за российский футбольный клуб. Я хотела узнать все возможные детали, прежде чем принять окончательное решение.

- Ты приехала в Самару в середине октября, успев застать хорошую погоду. Помнишь свои первые впечатления о нашем городе — и сильно ли они изменились сейчас, спустя полгода?

- Когда мы прилетели сюда осенью, я не могла многого сказать о погоде: нужно было провести здесь какое-то время, отыграть сезон, чтобы дать объективную оценку. Вот теперь я знаю, что это была действительно хорошая погода — мы гуляли, посещали разные интересные места, пока не стало холодно. А зимой я не выходила из квартиры никуда, кроме обеда и тренировки. Знаете, в этом плане Самара очень отличается от Сербии. В Сербии снега мало, может быть, он выпадает всего несколько дней в году. Зимой у нас никогда не бывает -20 или -25. А здесь мне все говорят, что это была «теплая» зима. Страшно представить, что тогда для вас «холодная» зима. Но Самара очень красивый город, мне очень нравится здесь. Когда было время, мы не упускали возможности погулять по вашей набережной.

- Как тебе уровень Премьер-лиги? В какую сторону наш чемпионат отличается от тех турниров, где ты играла прежде?

- Я бы точно сказала, что эта лига лучше той, что в Германии. На самом деле, немецкая лига не так уж и хороша… Если говорить о Польше и Венгрии, я думаю, сейчас у них чемпионаты лучше, потому что там играет больше легионеров. Но и в России по-настоящему хорошая лига. Когда я играла в Венгрии и Польше, у меня была возможность сыграть в Еврокубке против МБА. Я дважды играла против этой команды, так что я знала ее — и могла представить себе уровень Премьер-лиги. К тому же и прежде в России играли баскетболистки сборной Сербии, например, Соня Петрович и Елена Милованович. Поэтому уровень Премьер-лиги в целом был ожидаем. Это чемпионат топ-уровня, и я была рада стать его частью.

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- По статистике ты — один из лучших разыгрывающих Премьер-лиги. А кого из коллег по амплуа можешь выделить?

- Из тех, кто выступает в Европе, я бы, наверное, назвала Тею Облак из «УСК Прага»: она один из самых результативных игроков Евролиги. Вообще мне нравятся игроки, которые играют так же, как и я, в таком же стиле, которые не слишком заботятся о собственных очках, больше играя на команду. Еще отметила бы Челси Грэй из «Мерсина». Но я больше люблю смотреть мужской баскетбол, поэтому назову, конечно, сербов Милоша Теодосича и Василие Мицича, который дважды подряд выигрывал Евролигу и признавался MVP «Финала четырех».

- В клубе оценивают итоги сезона и занятое пятое место, как очень хороший результат. Ты с этим согласна?

- В целом, думаю, да, это хороший результат. Но мы могли выступить лучше. У нас был отличный шанс попасть в четверку, мы были в одном матче от выхода в полуфинал. И мы играли этот матч дома... Но мы были слишком взволнованы, слишком хотели выиграть — и не смогли сконцентрироваться на игре. Не сумев начать игру хорошо, мы оказались под давлением... Но повторюсь: мы могли попасть в Топ-4. И вспомните: проиграв в четвертьфинале «Надежде», мы выиграли затем четыре матча подряд у «Енисея» и «Спарты энд К».

- Со стороны могло показаться, что ты общаешься в основном только с другим легионером «Самары», бразильянкой Лирой Маседу. Удалось ли найти общий язык с российскими игроками?

- Может быть, вы не видели, но во время выездных матчей я проводила много времени с Дарьей, а также с Викой и Дорой (игроки «Самары» Дарья Курильчук, Виктория Мазур и Наталья Ясевичене — прим. авт.), так что мы со всеми хорошо ладили. Они учили меня русскому языку. Я знаю и хорошие слова, и плохие, но не просите меня их назвать, это секрет.

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- Как ты обычно проводишь межсезонье? Какие у тебя планы на это лето?

- У меня много планов. Я поеду в Боснию, чтобы увидеться с моими бабушкой и дедушкой, которые живут там. Конечно, я планирую много путешествовать вместе со своей семьей и с сестрой, так что да, планов много.

- Дай пару советов для читателей и болельщиков, как стать успешным профессиональным баскетболистом.

- Я просто думаю, что вы должны верить во все, что вы делаете, потому что, если вы не верите, вы не сможете этого сделать. Ваш успех в ваших руках. И если вы верите, что сделаете это, тогда вы сможете это сделать. Просто нужно не переставать работать и верить в успех.

Фото: БК «Самара»

Огромная благодарность Олесе Балюк за помощь с переводом интервью.