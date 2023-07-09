Люка Эрнандес только перешел в «ПСЖ», а уже вляпался в историю. Теперь его ненавидят болельщики двух команд
За язык никто не тянул.
Сегодня экс-защитник «Баварии» Люка Эрнандес оформил трансфер в «ПСЖ». За 27-летнего игрока заплатят 45 млн евро, а сам он определился, что будет выступать под 21-м номером.
Не успел француз сделать первые шаги на родной земле, как ему удалось попасть в крайне неприятную историю. Все дело в интервью, которое он дал клубному телевидению «ПСЖ».
Ведущая проекта спросила у Эрнандеса, уроженца города Марсель, что бы он выбрал − Париж или Марсель. Тот не задумываясь ответил − Париж.
Казалось бы, что такого в выборе игрока, который только перешел в самый большой клуб Франции, базирующийся в столице? Однако, на самом деле, есть две проблемы.
Люка Эрнандес хоть и никогда и не играл за «Марсель», а воспитывался в академии мадридского «Атлетико», но родился именно в этом городе. Вражда между ультрас «ПСЖ» и «Марселя» очень серьезная, но и сам игрок в одном из интервью заявил, что никогда в жизни не будет играть за парижан. Получается, что обманул собственных болельщиков.
«Я родился в Марселе, я всегда был марсельцем и всегда им буду», − сказал защитник после финала Лиги Европы 2018 года против «Марселя».
Уже после было интервью L'Equipe со следующими словами: «Я марселец. Было бы трудно перейти в «ПСЖ».
Теперь не стоит удивляться, если в «Марселе» Люка Эрнандес получит очень теплый приём.
Вторая проблема заключается в ультрас «ПСЖ». Активные болельщики клуба еще после первых слухов выступали против приезда игрока. И дело вновь в том, что он − уроженец Марселя. Первые слова Эрнандеса в «ПСЖ» были такими: «Болельщики увидят, что я отдам все для клуба».
Ответ ультрас «ПСЖ» был ясным и коротким: «Вам здесь не рады, марсельцы, и мы дадим вам это понять».
Похоже, что у Люки Эрнандеса есть довольно серьезные проблемы. Единственный ответ, который он может дать − на поле.
Не клуб, а цирк.
Ну типа, рады вы или не рады, но ваши слова влияют ровно никак
Можете поплакать и перестать болеть за "любимую" команду, это причем относится абсолютно к любым болельщикам любых команд
Ну не нравится, ну не поддерживай, выбери другую команду, за которую будешь топить, потому что вот эти публичные высеры и угрозы от фанатов похожи на детский сад