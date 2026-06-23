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  4. Узбекистан проиграл первые 2 матча на ЧМ с общим счетом 1:8

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Узбекистан проиграл первые 2 матча на ЧМ с общим счетом 1:8
Узбекистан пропустил 8 голов в 2 матчах ЧМ.

Сборная Узбекистана пропустила 8 голов в двух матчах чемпионата мира 2026 года.

Сегодня команда под руководством Фабио Каннаваро разгромно проиграла Португалии со счетом 0:5. В 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 Узбекистан уступил Колумбии со счетом 1:3 – единственный мяч сборной на данный момент забил Аббосбек Файзуллаев.

Узбекистан участвует в чемпионате мира впервые в истории. В заключительном туре группового этапа команда сыграет со сборной ДР Конго.

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?14141 голос
Лионель МессиЛионель Месси
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Харри КейнХарри Кейн
Кто-то другойВинисиус Жуниор
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСборная Узбекистана по футболу
logoФабио Каннаваро
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
logoАббосбек Файзуллаев

Комментарии

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Изначально казались куда сильнее конечно.
Но, как говорится - Наши ожидания, наши проблемы.

PS
Как Хусанов попал в МС , для меня до сих пор загадка.
ОтветЗлой Руся
Изначально казались куда сильнее конечно. Но, как говорится - Наши ожидания, наши проблемы. PS Как Хусанов попал в МС , для меня до сих пор загадка.
Давай поставим Роналду форвардом Узбекам. Тоже самая логика.
ОтветЗлой Руся
Изначально казались куда сильнее конечно. Но, как говорится - Наши ожидания, наши проблемы. PS Как Хусанов попал в МС , для меня до сих пор загадка.
В чём загадка, если он там играет вполне на уровне. Провальные матчи могут быть у любого. Странная предъява, как будто это единственная игра с участием Хусанова, которую ты посмотрел )
Ну против сильнейший полузащиты мира было сложно. Жаль не забили
Как же противно слушать Шнякина, лучше бы ставили его на утренние матчи, чтобы меньше людей слышали его бредни. Комментатор не должен себе позволять выказываться о игроках называя «клоун».
Кто тот инициатор-"гений", который позвал Каннаваро вместо тренера, который вывел сборную на ЧМ?
ОтветBorn21
Кто тот инициатор-"гений", который позвал Каннаваро вместо тренера, который вывел сборную на ЧМ?
А без него они бы выиграли?)
Зато попонтовались-у нас тренер с именем.
Узбекистан как Шевроле Лачетти…
ОтветDimka Akulinin
Узбекистан как Шевроле Лачетти…
Скорее Дэо Матиз
Ответshin93
Скорее Дэо Матиз
Тико ))
То, что отобрались, - молодцы. Но откровенные пассажиры же без малейшей мысли в игре. Португальцы их вкатали по делу.
ОтветArty K.
То, что отобрались, - молодцы. Но откровенные пассажиры же без малейшей мысли в игре. Португальцы их вкатали по делу.
Позорное выступление
Даже Кюрасао уедет с 1 очком
Сложно ожидать от Узбекистана чуда. Для них национальный праздник уже сам факт нахождения в основной сетке ЧМ, пусть и на 48 сборных. Ну и не их вина что Каннаваро физрук похлеще Марадоны, да.
Тут прикольно вспомнить зарплату Каннаваро
Узбекистан и Шнякин лишние на этом ЧМ
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