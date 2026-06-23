Узбекистан проиграл первые 2 матча на ЧМ с общим счетом 1:8

Узбекистан пропустил 8 голов в 2 матчах ЧМ.

Сборная Узбекистана пропустила 8 голов в двух матчах чемпионата мира 2026 года.

Сегодня команда под руководством Фабио Каннаваро разгромно проиграла Португалии со счетом 0:5. В 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 Узбекистан уступил Колумбии со счетом 1:3 – единственный мяч сборной на данный момент забил Аббосбек Файзуллаев .

Узбекистан участвует в чемпионате мира впервые в истории. В заключительном туре группового этапа команда сыграет со сборной ДР Конго.