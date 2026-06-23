Узбекистан проиграл первые 2 матча на ЧМ с общим счетом 1:8
Узбекистан пропустил 8 голов в 2 матчах ЧМ.
Сборная Узбекистана пропустила 8 голов в двух матчах чемпионата мира 2026 года.
Сегодня команда под руководством Фабио Каннаваро разгромно проиграла Португалии со счетом 0:5. В 1-м туре группового этапа ЧМ-2026 Узбекистан уступил Колумбии со счетом 1:3 – единственный мяч сборной на данный момент забил Аббосбек Файзуллаев.
Узбекистан участвует в чемпионате мира впервые в истории. В заключительном туре группового этапа команда сыграет со сборной ДР Конго.
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026?14141 голос
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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