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Итоги голосования «Лучший спортсмен России-2023». Кого вы выбрали?

Александр Большунов Александр Большунов
Александр Головин Александр Головин
Даниил Медведев Даниил Медведев
Климент Колесников Климент Колесников
Артемий Панарин Артемий Панарин
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Евгения Чикунова Евгения Чикунова
Никита Кучеров Никита Кучеров
Анна Вяхирева Анна Вяхирева
Ислам Махачев Ислам Махачев
Теннис Теннис

Медведев, Кучеров или Махачев?

Sports.ru подводит итоги выборов «Лучший спортсмен России-2023», в которых участвовали пользователи нашего медиа. Всего за 4 дня – с 21 по 24 декабря – мы получили 8779 голосов.

Это прилично! Надо понимать, что мы вам предложили не пройти обычный опрос, где достаточно одного клика, а небольшое погружение – чтобы голос был засчитан, вы выбирали трех лучших наших спортсменов из шорт-листа редакции (там было 25 человек). То есть фактически провели на странице не менее 2-5 минут.

Сегодня мы публикуем окончательные итоги голосования – где учитывались все ваши голоса.

А напомните, как проходили выборы?

Вам нужно было выбрать минимум 3 спортсменов и расставить их в виде рейтинга. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал три очка, за 2-е – два, за 3-е – одно.

Все очки суммировались, так сформировалась итоговая таблица:

Первое место с большим отрывом – у теннисиста Даниила Медведева, который в уходящем году выиграл пять турниров, включая два «Мастерса», и дошел до финала US Open.

На втором – хоккеист Никита Кучеров, лучший бомбардир регулярки НХЛ прямо сейчас.

На третьем: звезда смешанных единоборств Ислам Махачев – первый после Хабиба россиянин, который стал лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий.

Что еще важно знать?

💥 2937 пользователей поставили на первое место Даниила Медведева, 1287 – Ислама Махачева, 1016 – Никиту Кучерова, 784 – Александра Головина, 299 – Анну Вяхиреву, 220 – Евгению Чикунову, 183 – Артемия Панарина, 134 – Магомеда Collapse Халилова и Софью Акатьеву, 129 – Яна Непомнящего, 102 – Игоря Акинфеева, 100 – Климента Колесникова.

💥 65.2% пользователей включили Даниила Медведева в свои анкеты, 40.7% – Никиту Кучерова, 32.5% – Александра Головина, 28.7% – Ислама Махачева, 14.7% – Артемия Панарина, 14.3% – Александра Большунова и Анну Вяхиреву, 11.7% – Евгению Чикунову, 5.3% – Игоря Акинфеева, 4.6% – Софью Акатьеву, 4.0% – Заурбека Сидакова, 6.3% – Магомеда Collapse Халилова, 3.9% – Сергея Бобровского, 3.3% – Далера Кузяева и Инала Тасоева и т.д.

Спасибо всем за участие! Скоро мы объявим другое голосование – вы сможете выбрать по такой же механике «Лучшего спортсмена мира-2023».

15 комментариев
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Медведев за которого не стыдно! Пусть в новом сезоне порадует все же победой в финале ТБШ.
+28
-3
+25
Жаль, что Collapse не попал в топ 10 - историческое достижение взять 2 TI + Riyadh, причем на The International всё было почти в одну калитку.
+17
-4
+13
Ответ trav
1. Киберспорт не надо смешиватьс обычным спортом 2. Ты так пишешь как-будто дота это не командная игра. Даже самый сильный игрок ничего не сделает без команды
1. Шахматы настолько же далеки от футбола, как и киберспорт. Но это не делает их "не спортом" или "отдельным спортом"
2. Футбол, Хоккей, Баскетбол??? Или выбирать только среди тенниса и борьбы?
+10
-3
+7
Ответ trav
1. Киберспорт не надо смешиватьс обычным спортом 2. Ты так пишешь как-будто дота это не командная игра. Даже самый сильный игрок ничего не сделает без команды
1. Почему нельзя мешать с "обычным" спортом? Что вообще такое "обычный" спорт? Шахматы же тоже являются спортом - почему киберспорт не может?
2. Тогда тут многих из топа убирать придется - футбол, хоккей, гандбол тоже командные виды спорта. Да и индивидуально спортсмен все равно может выделяться среди сокомандников. Yatoro вполне вероятно был лучшим игроком Spirit - но он украинец, его в этот топ не включишь.
+5
-2
+3
Головин незаслуженно высоко
Ну хоть не "свой во Франции" Кузяев, и то ладно 😁
+3
-1
+2
Ответ МистерБлин
Медведев, который так и не научился расходовать свою энергию чисто на игру. А мог бы стать великим. Ведётся на всякое фуфло, позволяет вести себя как мальчишка на корте. Жаль. И жаль, что в России лучше никого нет.Вот такая вот нынче Россия, и вот такие у нас нынче спортсмены. Приходится либо ковырять в носу, либо высасывать из пальца 😂😂😂Будем надеяться, что все наладится. Но пока лысый ди-джей у пульта, то сомнительно...
У него нет достаточно таланта, чтобы стать великим, он очень ограниченный теннисист. А как на него влияет его эмоциональность - еще большой вопрос, может, без таких способов себя заводить он бы вообще болтался где-нибудь в третьем десятке. (минус не мой).
+3
-1
+2
И кто-то ведь голосовал за Непомнящего
+1
0
+1
Ответ МистерБлин
Медведев, который так и не научился расходовать свою энергию чисто на игру. А мог бы стать великим. Ведётся на всякое фуфло, позволяет вести себя как мальчишка на корте. Жаль. И жаль, что в России лучше никого нет.Вот такая вот нынче Россия, и вот такие у нас нынче спортсмены. Приходится либо ковырять в носу, либо высасывать из пальца 😂😂😂Будем надеяться, что все наладится. Но пока лысый ди-джей у пульта, то сомнительно...
Комбо глупостей и штампов
+1
-1
0
Ответ Don_Krebs
У него нет достаточно таланта, чтобы стать великим, он очень ограниченный теннисист. А как на него влияет его эмоциональность - еще большой вопрос, может, без таких способов себя заводить он бы вообще болтался где-нибудь в третьем десятке. (минус не мой).
заводить себя и по другому можно, а не выясняловом бесконечным заниматься, то с тренером, то с болельщиками. пусть у
учится у великих)
0
0
0
Ответ Александр Александров
Головин незаслуженно высоко Ну хоть не "свой во Франции" Кузяев, и то ладно 😁
Вы правы. Это популярность футбола, как вида спорта. По личному уровню в своем виде спорта между любым из тройки Большунов, Вяхирева, Колесников и Головиным огромнейший разрыв, пропасть просто.

Ну и доверять политически ангажированной редакции спортса нет причин, неизвестно, каковы реальные итоги голосования, не подделали ли (снизив) результат Большунова.
+2
-2
0
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