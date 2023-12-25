Итоги голосования «Лучший спортсмен России-2023». Кого вы выбрали?

Медведев, Кучеров или Махачев?

Sports.ru подводит итоги выборов «Лучший спортсмен России-2023», в которых участвовали пользователи нашего медиа. Всего за 4 дня – с 21 по 24 декабря – мы получили 8779 голосов.

Это прилично! Надо понимать, что мы вам предложили не пройти обычный опрос, где достаточно одного клика, а небольшое погружение – чтобы голос был засчитан, вы выбирали трех лучших наших спортсменов из шорт-листа редакции (там было 25 человек). То есть фактически провели на странице не менее 2-5 минут.

Сегодня мы публикуем окончательные итоги голосования – где учитывались все ваши голоса.

А напомните, как проходили выборы?

Вам нужно было выбрать минимум 3 спортсменов и расставить их в виде рейтинга. За 1-е место в каждой заполненной анкете спортсмен получал три очка, за 2-е – два, за 3-е – одно.

Все очки суммировались, так сформировалась итоговая таблица:

Первое место с большим отрывом – у теннисиста Даниила Медведева, который в уходящем году выиграл пять турниров, включая два «Мастерса», и дошел до финала US Open.

На втором – хоккеист Никита Кучеров, лучший бомбардир регулярки НХЛ прямо сейчас.

На третьем: звезда смешанных единоборств Ислам Махачев – первый после Хабиба россиянин, который стал лучшим бойцом UFC вне зависимости от весовых категорий.

Что еще важно знать?

💥 2937 пользователей поставили на первое место Даниила Медведева, 1287 – Ислама Махачева, 1016 – Никиту Кучерова, 784 – Александра Головина, 299 – Анну Вяхиреву, 220 – Евгению Чикунову, 183 – Артемия Панарина, 134 – Магомеда Collapse Халилова и Софью Акатьеву, 129 – Яна Непомнящего, 102 – Игоря Акинфеева, 100 – Климента Колесникова.

💥 65.2% пользователей включили Даниила Медведева в свои анкеты, 40.7% – Никиту Кучерова, 32.5% – Александра Головина, 28.7% – Ислама Махачева, 14.7% – Артемия Панарина, 14.3% – Александра Большунова и Анну Вяхиреву, 11.7% – Евгению Чикунову, 5.3% – Игоря Акинфеева, 4.6% – Софью Акатьеву, 4.0% – Заурбека Сидакова, 6.3% – Магомеда Collapse Халилова, 3.9% – Сергея Бобровского, 3.3% – Далера Кузяева и Инала Тасоева и т.д.

Спасибо всем за участие! Скоро мы объявим другое голосование – вы сможете выбрать по такой же механике «Лучшего спортсмена мира-2023».