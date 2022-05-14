«Мне нравится цвет моей кожи, я не стыжусь». Кубинская волейболистка красиво отвечает тренеру Воронкову, который замолк после «обезьяны»

12 мая в раскаленном финале между «Локомотивом» и «Уралочкой» тренер калининградской команды Андрей Воронков произнес теперь уже знаменитые слова про обезьяну (очевидно, имея в виду кубинку Айламу Монталво).

«Уралочка» потребовала извинений, федерация разбирает инцидент, сам Воронков и «Локомотив», отмечая чемпионство, почему-то до сих пор молчат. А вот Монталво высказалась – и это очень достойные слова.

Ниже – полный перевод поста кубинки.

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«Вчера, когда я была на праздничном ужине с товарищами по команде, тренерами и персоналом клуба, я получила сообщение от болельщика. Там говорилось, что я подверглась расизму в финале чемпионата России.

Я внимательно посмотрела видео, где отчетливо слышны слова, сказанные главным тренером «Локомотива» обо мне.

Могу сказать, что лично у меня с этим нет проблем. Даже с тем, кто проявил неуважение. Мне нравится мой цвет кожи, я горжусь им и не стыжусь того, какая я есть. Я не делю людей по цвету кожи, национальностям или чему-то еще – я смотрю на то, что они делают, и на то, что у них в сердце.

Слова, которые он сказал, совершенно не задевают меня. Человеку, который не может контролировать свое ненасытное эго, мало просто достичь результата – он должен кого-то обидеть. Это показывает отсутствие профессиональной этики.

Если я отвечу злом на зло, это не сделает меня хорошим человеком. К тому же я не позволяю себе опускаться до такого уровня. Я чувствую удовлетворение от того, что даже нанесенная обида не может сломать меня, помешать мне выполнять свою работу и играть.

Я радуюсь тому, чего достигла на сегодня, тому, каким человеком я стала, и даже таким моментам – вместо того, чтобы переживать неприятные чувства, я воспринимаю их как возможности для личного роста.

Я мысленно победила его в этом финале и сегодня с этим сообщением я делаю это снова, потому что знаю, что выросла душевно, не отвечая ненавистью тому, кто послал мне ненависть.

Наконец я хочу поблагодарить весь персонал клуба за твердую позицию по этому вопросу, моих товарищей по команде и тренеров, а также всех тех, кто написал мне сообщения поддержки.

Желаю вам всем хорошего дня и надеюсь, что ваши сердца будут в мире!»

Фото: globallookpress.com/Lisa Guglielmi; Волейбольный клуб «Уралочка»