Под прицелом: Олимпиада-2022
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«Хотелось расхреначить всех». В эстафете Юлия Ступак бесилась, зато потом – «Девочка, танцу-у-уй»!

сборная России (лыжные гонки) сборная России (лыжные гонки)
Вероника Степанова Вероника Степанова
Наталья Непряева Наталья Непряева
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Татьяна Сорина (Алешина) Татьяна Сорина (Алешина)
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Юлия Ступак (Белорукова) Юлия Ступак (Белорукова)
Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
Лыжи Лыжи

Самбур – с деталями из Пекина.

Месторождение нашей победы в лыжной эстафете на Олимпиаде-2022 – первый этап, где Юлия Ступак за 5 км решила сверхзадачу.

Ее просили не просто не запороть гонку (хотя зачастую для первого этапа это как раз нормальная цель – доехать со всеми, оставить команду в деле), а передаться лидером – и с отрывом!

Тренеры сборной сделали ставку на побег: никакой игры в тактику – агрессивное начало, чтобы создать давление на ключевых соперниц, у которых были явно проседающие этапы на классике. 

Нашим козырем, напротив, считался баланс – такой ровной, крепкой четверки у России не было пару десятилетий.

От формы и настроя Ступак, которая пока не особенно проявляла себя ни по сезону, ни в Пекине, действительно зависело многое. Тренер Егор Сорин объяснял после финиша:

«5 км тем и интересны, что по дистанционным гонкам нельзя сказать, кто лучше пробежит эстафетный этап. И так же нельзя по спринту сказать, что лучше пробежит 5 км.

Мы планировали убегающую эстафету – нельзя было первый круг гулять, как иногда бывает у девушек. Юля – сильнейшая из тех, кто стартовал на первом этапе, и это накладывало на нее определенную ответственность. Нужно было привезти отрыв от шведок, финок, норвежек – от тех, у кого не самые сильные первые этапы.

Тактически, может, и неправильно тащить группу на первом круге, но у Юли другого выбора не было. И она все сделала абсолютно правильно».

***

Ступак не выиграла этап, символически уступив не особо статусной немке. Объективно, Германию до гонки мало кто брал в расчет – сборная России ориентировалась других соперниц:

• финка получила от Юли 12+ секунд • шведка – 20 • норвежка – 27 (с падением, которое отняло в районе 15 секунд)

Все они отстали от нашей команды к финишу на 20-30 секунд, так и не приблизившись за оставшиеся три этапа и 15 км. Роль Ступак, создавшей просвет, ключевая.

Со старта Олимпиады Юля прошла путь от мыслей о конце карьеры до эстафетного золота с гранд-выступлением на этапе. Отматываем на 7 дней назад – после 24-го места в скиатлоне слезы в прямом эфире:

«На протяжении года ты каждый день собираешься, пытаешься перешагнуть через себя, наступить себе на горло в стольких ситуациях ради того, чтобы еле-еле попадать в 30. Это полный треш для меня.

Это не мое самочувствие, не мое тело, я не чувствую себя. Весь год был такой проблемный, каждую неделю какие-то казусы. По ходу, пора завязывать, потому что с такими местами мне не хочется бегать».

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Тем удивительнее спокойная реакция Елены Вяльбе, которая умеет принимать жесткие решения: Ступак выставили на спринт (вылет в 1/4 финала), а потом и в разделку.

Там Юля распрямилась – 7-е место и монолог-аутотренинг: «Ехала как чувствовала. Постаралась отдать все, что у меня осталось за душой. Это из-за того, что болельщики отдают мне свою энергию. Я прям ожила».

И вот в эстафете от ожившей и рассерженной Ступак попало всем:

«Меня так выбесило, когда на первом круге так сильно наступали на лыжи. Хотелось замахнуться палками в надежде кого-то задеть, потому что люди не понимали Настрой был крутой, злой – хотелось расхреначить всех, разорвать группу. Потому что понимала, что потом девчонкам со всем этим разбираться».

Празднование Юлии – традиционно самое выразительное и душевное.

Когда наш финишер Степанова докатывала последнюю сотню метров, Непряева даже не визжала, а рычала, Сорина мотала головой, а Ступак стояла на коленях, рыдала и наклонялась к снегу, чтобы поцеловать сквозь маску.

На подиуме – уже привычные танцы с лыжами, а дальше любимый номер: «Девочка, танцуй» а капела прямо в камеру!

 
 
 
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Публикация от Yulia Stupak (Belorukova) (@yulia_belorukova)

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Эстафета 4 х 5 км

1. Россия (Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова) – 53.41,0

2. Германия (Катерина Саурбрей, Катарина Хенниг, Виктория Карл, Софие Крель) – 18,2

3. Швеция (Майя Далквист, Эбба Андрессон, Фрида Карлссон, Юнна Сундлинг) – 20,7

4. Финляндия (Анне Кюлленен, Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски) – 21,2

5. Норвегия (Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм, Рагнхиль Хага) – 28,8

6. США (Хайли Свирбул, Рози Бреннан, Нови Маккейб, Джесси Диггинс) – 1.28,2

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Фото: REUTERS/Marko Djurica, Lindsey Wasson; East News/ODD ANDERSEN/AFP/East News; globallookpress.com/Maxim Thore/Keystone Press Agency

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