Так мы праздновали золото в лыжах! Крики, слезы, обнимашки – когда не побеждаешь 16 лет, можно все

Наши лыжницы на последнем этапе олимпийской эстафеты расправились с немками, шведками, финками и норвежками. Это первая победа с времен Турина-2006!

Тогда за сборную России бежали Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева. Сегодня золото взяли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова!

Все решил последний этап, где спринтер Степанова убежала от немки Крель. Их разделили 18 секунд, хотя Вероника принимала эстафету, уступая чуть больше 6.

Вот он – победный финиш, которого наши лыжи ждали 16 лет!

Победа на всех одна (слева направо): Вероника Степанова, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

Громкие эмоции. Весь стадион слышал, как наша сборная торжествовала.

Степанову чуть не задушили в объятиях 😍

Непряева и Ступак еще только предвкушают победу.

А вот так – празднуют!

Слезы олимпийского счастья.

Долгожданный подиум. Лыжи на этой Олимпиаде – наш вид спорта! Уже два золота, а впереди мужская эстафета, командные спринты и марафоны.

Панда Дунь Дунь – талисман Игр – на память о победе.

Фото: REUTERS/Marko Djurica, Lindsey Wasson; East News/ODD ANDERSEN/AFP/East News, PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP/East News; 1tv.ru/скриншоты трансляции