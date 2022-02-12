Так мы праздновали золото в лыжах! Крики, слезы, обнимашки – когда не побеждаешь 16 лет, можно все

Наши лыжницы на последнем этапе олимпийской эстафеты расправились с немками, шведками, финками и норвежками. Это первая победа с времен Турина-2006!
Тогда за сборную России бежали Наталья Баранова, Лариса Куркина, Юлия Чепалова и Евгения Медведева. Сегодня золото взяли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова!
Все решил последний этап, где спринтер Степанова убежала от немки Крель. Их разделили 18 секунд, хотя Вероника принимала эстафету, уступая чуть больше 6.
Вот он – победный финиш, которого наши лыжи ждали 16 лет!
Победа на всех одна (слева направо): Вероника Степанова, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.
Громкие эмоции. Весь стадион слышал, как наша сборная торжествовала.
Степанову чуть не задушили в объятиях 😍
Непряева и Ступак еще только предвкушают победу.
А вот так – празднуют!
Слезы олимпийского счастья.
Долгожданный подиум. Лыжи на этой Олимпиаде – наш вид спорта! Уже два золота, а впереди мужская эстафета, командные спринты и марафоны.
Панда Дунь Дунь – талисман Игр – на память о победе.
Золото в эстафете России принесла Вероника Степанова. Знакомьтесь с нашей дерзкой и яркой суперзвездой!
Посмотрите, как устроена олимпийская деревня, и задайте вопросы нашим спортсменам
Фото: REUTERS/Marko Djurica, Lindsey Wasson; East News/ODD ANDERSEN/AFP/East News, PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP/East News; 1tv.ru/скриншоты трансляции
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