Интервью Тутберидзе пропитано ненавистью. Почему она так обижена на всех?

Этери Тутберидзе дала интервью Леониду Слуцкому («Коммент.Шоу»), и там досталось вообще всем.

Вот неполный санкционный список:

● Алина Загитова (не хотела тренироваться – ее что, уговаривать?);

● Евгения Медведева (обвинила Этери в победе Загитовой в Пхенчхане, посмела говорить о новой семье, уйдя к Орсеру);

● Юлия Липницкая (отсутствие способности говорить прямо);

● Александра Трусова (пихала, толкала, запускала коньки в тренера, еще и рассуждает о новой семье, как Медведева);

● Наталья Бестемьянова (имела мнение об Этери);

● Ирина Роднина (все примерно как с Бестемьяновой);

● Татьяна Тарасова (вмешивалась в подготовку Медведевой к Олимпиаде);

● фанаты (не благодарны Этери за то, что украсила их жизнь);

● мудаки (советовали Медведевой и Липницкой сменить тренера. Имя одного из них, по словам Этери, нельзя называть – возможно, это Волан-де-Морт).

Удивительно, что большинство персонажей, на которых в очередной раз обрушилась Тутберидзе, – это очень близкие ей люди. Не просто бывшие фигуристки, а элита последнего десятилетия, по сути, сделавшая Этери карьеру.

Знаете же присказку, что о покойниках говорят либо хорошо, либо никак? А у Тутберидзе с бывшими – либо плохо, либо никак. И помимо того, что это низко, в этом есть удивительная, непробиваемая глупость.

Что сегодня означало бы имя Тутберидзе в мировом спорте, если бы не Липницкая, поднимавшая залы пронзительным исполнением «Списка Шиндлера»? Если бы не Медведева, ставшая двукратной чемпионкой мира в юном возрасте, отодвинувшая на второй план Кейтлин Осмонд и Грейси Голд? Если бы не Загитова, сотворившая сенсацию техническим контентом в Пхенчхане? Если бы не Трусова, первой в истории приземлившая 5 квадов в Пекине? Если бы не Щербакова, ее тогда обыгравшая?

Кто бы вообще говорил о хореографических талантах и вкусе Этери, если бы не Косторная и Валиева? Что, если бы эти люди когда-то не попали в группу Тутберидзе, а она была бы наполнена совсем другими – бесконечными цурскими-усачевыми-хромых?

Кто-то из них остался с Этери, кто-то ушел, кто-то ушел и вернулся. Удивительным образом Тутберидзе настойчиво относится к фигуристам как к собственному изделию. Как к кроссовкам, которые она изготовила на заводе.

Показательная деталь, возможно, ускользнувшая от внимания многих в этом разговоре.

Элизабет Турсынбаева – вице-чемпионка мира-2019 и первая взрослая квадистка в группе Этери – теперь всего лишь «казахская фигуристка, которой проиграла Медведева». Без фамилии. Зато фамилию массажистки, которая угостила Валиеву чаем в день положительной пробы на чемпионате России, Тутберидзе за два года не забыла и вдруг проговорила. Зачем?

«Может, вам, наоборот, надо любить и уважать тренерский коллектив. Потому что мы вам создали тех, кого вы любили, любите, боготворили. Наверное, украсили вашу жизнь, какой-то отрезок жизни», – будто бы ревнуя, обращается Этери к болельщикам.

Я разочарую Тутберидзе. Вы не ивент-агентство и не аниматоры, чтобы украшать чью-то жизнь. Тех, кого мы любили, создали их родители. А любить и уважать тренеров можно, когда они сами любят и уважают хоть кого-нибудь. Хотя бы талант своих спортсменов. А еще их право принимать решения, выбирать, ошибаться, уставать.

Для меня энциклопедический пример отношений великого тренера и великого спортсмена – отношения сэра Алекса Фергюсона и Криштиану Роналду.

Фергюсон понимал, какой талант у него в руках. Знал, что его миссия – помочь раскрыться. Он не проклинал Роналду после перехода в «Реал». Работа Фергюсона и Роналду в «Манчестер Юнайтед» закончилась очень давно, но Роналду до сих пор относится к сэру Алексу как к отцу.

Фотокадр, объясняющий все: Роналду, сыграв за «Реал» против «МЮ», после матча обнял сэра Алекса.

Возможно, в этом есть один секрет: мудрый Фергюсон всегда знал, кто на первом месте. Кто выходит на поле, кто пускается в обводки и забивает голы. Кто его прославит.

У Этери Тутберидзе на первом месте только она сама.

Шокирует то, насколько она не сторонится самых грязных приемов. Нападает на бывших фигуристок, их фанатов, собственных критиков и тех, кто просто не нравится, демонстрируя буквально карикатурную стервозность и мелочность.

Она не стесняется рассуждать о наличии или отсутствии груди у фигуристок, припоминать собственную тошноту от стертых ног Загитовой, доставать сугубо внутренние истории из раздевалок, пересказывать личные беседы.

Она презирает людей за неспособность говорить прямо. Но лишь тех, кого подавила собой. Сколько раз Тутберидзе высказала что-то прямо, а не через интервью Татьяне Тарасовой?

В «Хрустальном» не стесняются проводить аналогии с семьей, при этом не оставляя своим как бы детям право на мнение и на собственный путь. Трусова и Косторная не имели права устать от Тутберидзе. Липницкая и Медведева уходили только с подачи «мудаков», не иначе. Щербакова с победами на ЧМ и Олимпиаде – это месть Косторной и Трусовой, больше сказать о ней нечего.

Как иронично, что Анна устранилась от соревнований – никто не успел стать местью для нее.

Если не знать, кто такая Этери и каковы ее достижения в спорте, можно подумать, что ее интервью Слуцкому – хейтспич лузера. От него за версту несет ненавистью, обидой и беспомощностью.

Смотря это интервью, я все пытался понять: а чем так обижена на жизнь Тутберидзе? Что скрывается за этой злопамятностью, мстительностью, страстью к разрушению имиджа людей, к становлению которых ты сама причастна? Где та великая фундаментальная травма, из-за которой она раздает всем оплеухи?

Нет в женской фигурке более успешных тренеров, чем Этери. Нет, вероятно, в современном фигурном катании более успешных тренеров. Нет, возможно, и во всем российском спорте. Признание публики, идеальные условия для работы, влияние, государственные награды, благодать.

Сколько нужно Тутберидзе для счастья?

Почему она не отзывается тепло ни о ком, кроме тех, кто лоялен лично ей? Почему она так настойчиво ищет врагов? Почему она будто на войне? Почему она так не уважает критиков, журналистов, болельщиков, тех, с кем разошлись ее пути?

И мне пришел в голову только один ответ. Вероятно, Этери Тутберидзе так и не убила в себе спортсмена. Знаете этих родителей, которые превращают жизнь своих детей в ад, чтобы реализоваться через них в том, в чем у них не получилось?

Возможно, это Тутберидзе хотела выигрывать Олимпиады, чемпионаты мира и Европы, ставить рекорды. Возможно, для нее спортсмены – это лишь способ заявить о себе.

Она не хотела никого создавать и украшать чью-то жизнь. Она, вероятно, не признавала ничей талант, кроме собственного. Она не смотрит на своих спортсменов как на личностей. А на тех, кто ей перешел дорогу – как на людей, имеющих право на такое мнение.

Она просто хотела выиграть. Любой ценой.

Осуждать эгоцентризм, наблюдая за судьбой людей спорта – глупо. Здесь вовсе не тусовка филантропов, монахов или буддистских проповедников. Спорт во многом соревнование эго.

Знаете, я все мечтал, что Тутберидзе однажды даст интервью, где не будет обид, комплексов и сведения счетов. Интервью, которое полностью изменит ее имидж. Про ошибки молодости, про максимализм, про благодарность всем, кто сделал ее фигуру такой значимой. Про поиск новых смыслов. В общем, интервью человека, который эволюционирует и мудреет, находит иной взгляд на людей, ситуации, время и, главное, на себя.

Но Тутберидзе, кажется, бесконечно далека от такого интервью и от этих смыслов. Вероятно, это еще одна большая помеха на пути к ее вечной власти и вечной славе. На пути к очередной победе.

Я обожаю людей с огромным эго, но бесконечно грустно, когда эго – не десерт и не приложение к множеству других качеств. А когда кроме эго нет, кажется, вообще ничего.