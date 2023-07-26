136 комментариев

Running up That Hill
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Меня возмутило интервью Транькова с Загитовой. Это не только фальшиво, но и вредно

Первый канал Первый канал
Максим Траньков Максим Траньков
Алина Загитова Алина Загитова
телевидение телевидение
Фигурное катание Фигурное катание

В эфир Первого канала ворвалось интервью, которого ждали. Резонирующее свежестью (нет), актуальностью (нет) и злободневностью (нет). Поражающее остротой заданных вопросов и оригинальностью ответов (тем более нет). 

Интервью бывших фигуристов, а теперь журналиста (?) Максима Транькова и (кого?) Алины Загитовой – обо всем, кроме интересного. 

Елена Вайцеховская расхвалила эту беседу за «правильную тональность», а Дмитрий Кузнецов, иногда заглядывающий к нам в подкаст, нашел в нем Загитову как «девушку со своей философией». 

А меня это интервью покоробило. Потому что в нем сплелись пустота, самолюбование и лицемерие, а все причастные наверняка вышли из студии с ощущением, что все так и должно быть.

Не должно.

Если вы вдруг не видели, вот почти полная расшифровка 45-минутной беседы:

«Я завидная невеста? Не завидуйте». То самое интервью Загитовой на Первом канале

Интервью Транькова – извинение перед Загитовой

Максим не нашел, что спросить у Алины Загитовой в 2023-м, и интервью почти целиком звучит запоздавшим лет на пять. В моем топе свежести вопросов «Как ты попала именно к Тутберидзе?», «Что за ограничения есть у спортсменов?», «Узнают ли тебя в Ижевске на улицах?», «Обидно ли тебе от комментариев завистников в интернете?» и, конечно же, «Расскажи историю своей олимпийской медали».

При этом действительно неизвестные эпизоды – про родительский кредит и серьезное ДТП по пути на тренировку – проскальзывают мимо: коротко прозвучали, остались без деталей.

А что происходит у Загитовой и с Загитовой сейчас? Алина привычно рассказывает, как пробует все – но вообще непонятно, что конкретно. Что ей нравится больше, что получается лучше, что беспокоит? Алина снова делится мечтой связать жизнь с телевидением, но не говорит, в какой роли – потому что не знает, тоже ее слова.

Траньков, выслушав все это, заключает, что Алина живет яркой и насыщенной жизнью (видимо, на зависть завидующим завистникам). Но никому не становится яснее, что это за жизнь. Потому что автор интервью задает вопросы, которые могут быть уместны в разговоре со звездами советского кино, но не российского фигурного катания. Вряд ли ностальгия 20-летних теперь настолько востребована.

Навскидку, вот минимальный набор вопросов а Алине, которые витают в воздухе: • Почему ты официально так и не завершила карьеру, хотя не соревнуешься почти 4 года? Когда ждать объявления?

• Мечтая связать жизнь с работой на ТВ, как оцениваешь свой прогресс в роли ведущей? Мэтры профессии вроде Губерниева этот прогресс не видят.

• Разбиралась ли ты с возможными накрутками в собственных соцсетях? Есть много свидетельств и подтверждений.

• Как ты оказалась на семейном ужине ФХР «Мы вместе»?

• В Татарстане создают школу твоего имени. Как ты собираешься ей руководить, не имея профильного образования? Хотя в спорте это обязательное требование по закону.

Можно продолжать и продолжать: поездки по шоу с Навкой в Дубай, конфликты с журналистами (примеров хватает), учеба в двух вузах одновременно – в сочетании со всеми остальными активностями...

Удивляет даже не пустота этого разговора и погружение в детали Пхенчхана, отличия лопаты от тяпки. А то, что среди бывших фигуристов нашелся человек, способный в разговоре с Загитовой выглядеть слабее, чем она сама. И это человек, у которого давние и сложные отношения с Алиной. Вы же не забыли?

Почти пять лет назад Максим стал для аудитории Загитовой врагом: он прославился как радикальный фанат Медведевой и идеолог нарратива «все спортсмены в Пхенчхане болели за Женю». История давняя, но памятная:

Траньков одной фразой взбесил фанатов Загитовой. Только посмотрите, что ему пишут

Это интервью – будто извинение перед Алиной и ее фанатами, нелепая попытка сепарироваться от ее хейтеров. Вот, например, характерный фрагмент: 

– Ты никогда не чувствовала себя обиженной, может, от того количества фекалий, которые на тебя выливаются в интернете?

– Есть такие моменты, когда ты просто смеешься: пф, что за бред? Другой момент – непонимание, за что?

– Ты просто делаешь свою работу каждый день. И находится человек, недочеловек, который…

– Ну не недочеловек. Это обиженные на что-то люди, возможно. Возможно, чем-то недовольные в себе, какие-то комплексы. Возможно, визуально я не нравлюсь.

– Мне кажется, это очень философский разговор. Допустим, я могу тебе не нравиться, но ты не будешь мне в комментариях писать: Траньков, убейся, правильно?

– Ха-ха, нет. Почему, я же писала, ха-ха. Вы просто склейку сделайте. Мне в этом плане нравится Алексей Константинович Ягудин, который может себе позволить все – ответить на комментарии. <...> Подойдите ко мне спросите, и мы с вами поговорим, я открыта и общаюсь. Но почему-то такого пока не было.

– Потому что весь страх в штанах. Но Алексею Константиновичу Ягудину 42 года, он может отвечать диванным критикам. А когда ты маленькая девочка…

– Сейчас я не маленькая девочка.

– Но когда-то была. 

Умиляет попытка выдать себя в 2023-м за защитника «маленькой девочки Загитовой».

Ведь в 2018-м Траньков ударил по действующей фигуристке Загитовой, выдавая свое мнение за позицию всего спортивного сообщества.

Это сделал не человек в комментариях, даже не журналист, а авторитетный спортсмен. По сути, он проповедовал в тот момент дедовщину и объяснял 15-летней Алине, что она пока никто.

В этом интервью Траньков превратился из журналиста в лучшую подругу Загитовой

Прекрасен общий консенсус Транькова и Загитовой: чтобы вступать в диалоги с толпой, нужно быть 42-летним олимпийским чемпионом Алексеем Константиновичем Ягудиным.

Классификация обожателей и критиков Алины Загитовой тоже интересная: на людей и недолюдей. 

Впечатляет и фиксация Транькова на дерьмовой теме: с упоминанием «фекалий» и «страха в штанах». Максим будто играет в грязного реалиста – контркультурщика, стильного грубияна, обличающего порок. При этом заискивающе спрашивает у Алины: «Ты читаешь про себя в интернете завистливые комментарии, все время у тебя что-то не так?»

Когда мужчина-интервьюер начинает говорить женщине-героине, что ей все завидуют – он превращается из журналиста в ее лучшую подругу. А интервью – в модный формат «сеанс поднятия самооценки», где журналист работает не на аудиторию, а на героя. Обычно логика такого подхода в том, чтобы собеседник ощутил комфорт и раскрылся. Комфортно Алине наверняка стало – но на этом все.

Каждый, конечно, вправе делать контент в той тональности, которую считает нужной. Но привыкание спортсменов к таким «интервью» ни к чему хорошему не ведет. Они потом считают недостаточно комплиментарные вопросы исключительно хейтерством, а журналистов путают с обслугой, единственная цель которой – дать персонажу высказаться о детских травмах и взрослых мечтах.

Видимо, у касты олимпийских чемпионов так принято общаться: либо хорошо, либо никак.

Это интервью – фотокадр эпохи пустых и очень известных людей, гимн их самолюбованию

Разговор раздражает не только тоном Транькова и бессодержательностью Алины. Интервью – еще и кадр эпохи. Грустной, отчасти безнадежной, насмешливо-яркой. Эпохи симуляции, что все нормально.

В прошлом олимпийская чемпионка рассказывает в прошлом олимпийскому чемпиону о прошлом, с оборотами «как олимпийский чемпион олимпийскому чемпиону…» Они, конечно, скажут, что прошлых олимпийских чемпионов не бывает. Справедливо, но что дальше? Кто они сейчас?

Я вижу, как Алина бесконечно появляется на самых разных событиях в статусе приглашенной звезды. О ней уже сказано многое, ее начали косплеить другие звезды нашей фигурки: Трусова поет в клипе не своим голосом, Валиева появляется на мероприятии Всероссийского Общества «Знание», сошедшая с ума толпа устраивает давку в «Лужниках» на 100-летии московского спорта, куда пришли они все. 

Инфлюенсеры, блогеры, журналисты – кто угодно, но не актуальные герои фигурного катания.

Кстати, кто-то может объяснить страсть наших фигуристов к журналистике? При их надменности к медиа, с вечной позой «мы чемпионы, а вы кто?», с признаниями, как мучительно сложно открываться, и космической самооценкой, не позволяющей вести беседу наравне ни с кем, кроме друг друга.

С невосприимчивостью к любой критике, с агрессией и верой в разделение на людей и недолюдей. С патологической банальностью, которую они пытаются спрятать за популярность. Журналист Траньков, журналистка Медведева, журналистка Загитова, будущий блогер Коляда – такие же фэйки, как и их сегодняшняя звездность.

Они просто помещают свое лицо в кадр. Лицо, напоминающее о том, чем они больше не занимаются.

***

Диалог Транькова и Загитовой – разговор бывших фигуристов, которые обожают друг друга в кадре и борются с абстрактными «хейтерами».

В духе времени они вполне имеют на это право – ведь кого показывают по Первому каналу, тот и прав. Поэтому, напоминая о том, что они когда-то сделали в эфире этого же канала, Траньков и Загитова шлют один месседж: или любите нас, или вы, скорее всего, недочеловек.

Тональность Транькова, может, и правильная для Загитовой, но неправильная для всех остальных. Она лишь подчеркнула фальшь обоих персонажей и формата в целом.

А единственным настоящим в этой цепочке остался тот самый недочеловек – абстрактный хейтер, ради которого придуривались Максим и Алина. В своем хейте он был хотя бы искренним.

Фото: t.me/rotenberg81РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Песня, Александр Вильф; Instagram/azagitova

136 комментариев

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Pikachu Pikachu
А хорошая статья. Хотя фанатики балета на льду будут в ярости
+82
-32
+50
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fillette
Ну, во-первых, возмутило и возмутило. Вряд ли многие будут возмущаться возмущением автора, он имеет право возмущаться, в том числе и публично ( в этом праве, правда, почему-то отказывают поклонникам Алины, ну, да ладно))...
Во-вторых, автор, как профессиональный журналист ( не то, что эти Траньков и Загитова) в силах подготовить и представить публике пример "как надо". С Загитовой сразу вряд ли выйдет, можно потренироваться на своей любимице, которая к тому же очень любит давать интервью. Можно даже предположить список вопросов. Например, Почему продержалась в топе едва один сезон? Почему на самом деле ушла из ТШТ и почему на самом деле потом вернулась? Почему не поделили лед с Трусовой у Плющенко? Кто готовил текст для извинений на Первом? Почему не стала тренироваться у Буяновой после того, как та организовала полную оплату лечения ? Как дела с мечтой стать нейрохирургом? Есть ли время на учебу при плотном тренировочном графике? Готова ли она быть во второй десятке нашего парного и как долго? Это было бы действительно интересно читателям ( помимо личного взгляда автора на карьеру любимицы). Мы почитаем, точно-точно ;)).
+62
-21
+41
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Самасебезвезда
Ответ fillette
Ну, во-первых, возмутило и возмутило. Вряд ли многие будут возмущаться возмущением автора, он имеет право возмущаться, в том числе и публично ( в этом праве, правда, почему-то отказывают поклонникам Алины, ну, да ладно))... Во-вторых, автор, как профессиональный журналист ( не то, что эти Траньков и Загитова) в силах подготовить и представить публике пример "как надо". С Загитовой сразу вряд ли выйдет, можно потренироваться на своей любимице, которая к тому же очень любит давать интервью. Можно даже предположить список вопросов. Например, Почему продержалась в топе едва один сезон? Почему на самом деле ушла из ТШТ и почему на самом деле потом вернулась? Почему не поделили лед с Трусовой у Плющенко? Кто готовил текст для извинений на Первом? Почему не стала тренироваться у Буяновой после того, как та организовала полную оплату лечения ? Как дела с мечтой стать нейрохирургом? Есть ли время на учебу при плотном тренировочном графике? Готова ли она быть во второй десятке нашего парного и как долго? Это было бы действительно интересно читателям ( помимо личного взгляда автора на карьеру любимицы). Мы почитаем, точно-точно ;)).
Думаете сможет? Ну давайте будем надеяться на его журналистское нутро и на то, что он всегда делает, то, что говорит. Ждем такое же острое интервью от Кузнецова с какой-нибудь другой фигуристкой.
Пы.Сы. Это же этот Кузнецов клялся никогда не писать о Загитовой или другой?
+23
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+15
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fillette
Ответ Самасебезвезда
Думаете сможет? Ну давайте будем надеяться на его журналистское нутро и на то, что он всегда делает, то, что говорит. Ждем такое же острое интервью от Кузнецова с какой-нибудь другой фигуристкой. Пы.Сы. Это же этот Кузнецов клялся никогда не писать о Загитовой или другой?
Хороший вопрос. Я в них уже запуталась, тем более, Загитову они оба не любят, по претензиям и не поймешь )). Надеюсь, автор уточнит, он ли клялся не писать больше про "эту Загитову" или это был его однофамилец ).
+16
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+14
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oalek
Насквозь фальшивая статья, высосанная из пальца. Автор, некий "Основатель блога Иван Кузнецов", натужно пытается привлечь внимание к собственной "нестандартной", "многогранной" персоне и "написательским" талантам. А на выходе: позерство, самолюбование и пустота в каждой строчке. И набивший оскомину очередной развод "футболеров" и "домохозяек" всех полов и возрастов на эмоции и разборки в комментах. Изучив повадки преобладающей здесь аудитории, претендующий на звание "Журналиста" случайный персонаж манипулирует местной "высокоинтеллектуальной" публикой, питаясь ненавистью мАлой и довольствуясь признанием бОльшей части пользователей весьма уважаемого "спортивного" ресурса.
+17
-5
+12
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msaustenlover
Ну что, любой автор в своих статьях открывает людям себя?
Полюбопыствуем, цитата: "Потому что в нем сплелись пустота, самолюбование и лицемерие...". Один в один про статьи журналиста Кузнецова.
+15
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Адриана
Всё тот же Иван Кузнецов....ничего нового...Тональность неправильная от слова совсем, она лишь подчеркивает, что автор никак не может понять, что без Алины его нет в медиапространстве, просто не может быть по определению, кстати, кто-то может объяснить страсть Кузнецова именно к Загитовой, и да, Вы правы в одном, Она чемпионка, а Вас знают все только по статьям ( если это таковой можно назвать) об Алине, вот Вы и есть настоящий ФЕЙК журналистики.
+15
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Oeva
Ответ fillette
Вообще, автор прав - материалов про Загитову на главной много не бывает). Какие-то там новые проги, скандалы какие-то про какие-то взятки.... Боже, кому это интересно ))...
Новая прога под музыку из эротического фильма для несовершеннолетнего космоса - самой гениальной фигуристки современности? Напечатали новость, всем пофиг.
+10
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Ольга Ив
Они никому ничего не должны, потому что не хотят как вы проводить интервью, а хотели провести его так, как провели.
Автор сам может взять интервью у спортсменов и показать как надо.
Но. Сквозь этот текст идёт обида на всех спортсменов за "надменность к медиа, с вечной позой «мы чемпионы, а вы кто?»
Автор, может у вас подход к людям изначально неверный, чтобы взять" правильное" интервью, как вы" должны и хотите".
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Anna
Такой же тщательный без прикрас разбор интервью Трусовой будет?
+16
-6
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fillette
Ответ Lrs Pshn
на 80% этих вопросов Алена отвечала. Но вы же следите только за Алиночкой и кто, что об Алиночке сказал. Ну еще всегда, с целью дальнейшего наброса, знаете, что сказала и где снялась Медведева.
Ой, она-то тут причем? Про нее уже кроме вас все забыли, включая автора данного материала. К хотя бы контент годный генерит на тренировках).
Там еще 20% ;)). Про аварию же папа Алины в деталях уже рассказывал, но автору вот все равно интересно ).
+12
-2
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Wkpro
Заголовок кривоват. Грамматически вернее написать "оно", а не "это", ведь получается, что Ваше именно возмущение фальшиво и вредно.
+15
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Ostinato
У меня такой вопросец к автору, а почему он сам не задает свои многочисленные вопросы спортсменам в лицо? Чем тов.Кузнецов, мнящий себя лучшим журналистом, отличается от нас, диванных комментаторов? Где-то там что-то пишет в интернете, постоянно с ошибками орфографическими и реального допуска к спортсменам никакого не имеет. Это разве журналистика? Вот он задал свои вопросы в воздух, их прочитали 1000 человек и никто из спортсменов, так вот почему бы Кузнецову хоть раз не задать свои вопросики реальным людям?
+11
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Oeva
Ответ Нюша Нюсина
ой , Боже, чему завидовать?))) Это все временные герои, непрофессионалы в деле, ща которое берутся. И без задатков, абсолютно.
А Иван Кузнецов - герой на века? Мы живём в эпоху великого журналиста Ивана Кузнецова?)
+9
-1
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ccc6srcv2n
Сколько Траньков брал вот именно таких интервью, никого это не задевало. У Камилы никто не спросил напрямую ни разу принимала ли она допинг или нет, например. А как взяли такое интервью у Загитовой, так сразу их не устраивает. Хотят, чтобы на Первом канале, где цензура не позволит задавать каверзные и скандальные вопросы знаменитым спортсменам и любимцам страны, устроили допрос с обвинениями именно Загитовой. Что она вам сделала? Страну не позорила, золото привозила, если бы не нынешняя ситуация сейчас ездила по шоу в Корее и Японии, но вот приходится в сказках Навки участвовать, в чем тут вина Загитовой?
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Oeva
Ответ ДИОНИС
А ну-ка, Иван Кузнецов, сделайте сами интервью с Алиной Загитовой, как надо! Покажите свой мастер-класс!
Чой-то с Загитовой? Она нИдАстойна давать интервью таким корифеям журналистики! Пусть берут интервью у своих любимиц - у Косторной, у Медведевой, у кого угодно - да так, чтобы оно прогремело на все спортивное инфополе. И даже неспортивное. Ждём!
+9
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Вячеслав Самбур
Ответ Ольга Ив
Они никому ничего не должны, потому что не хотят как вы проводить интервью, а хотели провести его так, как провели. Автор сам может взять интервью у спортсменов и показать как надо. Но. Сквозь этот текст идёт обида на всех спортсменов за "надменность к медиа, с вечной позой «мы чемпионы, а вы кто?» Автор, может у вас подход к людям изначально неверный, чтобы взять" правильное" интервью, как вы" должны и хотите".
они провели интервью так, как хотели. ну а мы как захотели, так и написали об этом
+23
-15
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Самасебезвезда
Для Lappo Elkann, которая трусливо ограничивает возможность ответов.
Если бы у Макса были личные вопросы к Алине, он их давно бы ей задал, т.к. они давно и хорошо общаются.
Вам бы матчасть получше подучить, что ли, особенно про первую фигуристку из Татарстана🤣, вот та же Женя Тарасова удивилась.
+10
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Oleandra
Интересно, а кем интервью Кузнецов считает нефальшивым?
+14
-7
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Магинур Илькина
кузнецов ты сам то кто, какие заслуги у тебя есть, эти спортсмены с 3-4 лет на льду и в отличии от тебя ,их : Максима Т., Женю М., Алину З. ,Михаила К. знает весь мир, хотел напомнить о себе.
+8
-1
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девочкитакиедевочки
Вань, ваши ожидания- ваши проблемы. И не надо завидовать Транькову.
+27
-20
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Ольга Ив
Ответ fillette
Ну, во-первых, возмутило и возмутило. Вряд ли многие будут возмущаться возмущением автора, он имеет право возмущаться, в том числе и публично ( в этом праве, правда, почему-то отказывают поклонникам Алины, ну, да ладно))... Во-вторых, автор, как профессиональный журналист ( не то, что эти Траньков и Загитова) в силах подготовить и представить публике пример "как надо". С Загитовой сразу вряд ли выйдет, можно потренироваться на своей любимице, которая к тому же очень любит давать интервью. Можно даже предположить список вопросов. Например, Почему продержалась в топе едва один сезон? Почему на самом деле ушла из ТШТ и почему на самом деле потом вернулась? Почему не поделили лед с Трусовой у Плющенко? Кто готовил текст для извинений на Первом? Почему не стала тренироваться у Буяновой после того, как та организовала полную оплату лечения ? Как дела с мечтой стать нейрохирургом? Есть ли время на учебу при плотном тренировочном графике? Готова ли она быть во второй десятке нашего парного и как долго? Это было бы действительно интересно читателям ( помимо личного взгляда автора на карьеру любимицы). Мы почитаем, точно-точно ;)).
😄👏
+11
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Ang Feo
Удивительный талант! Узнаешь автора по одному заголовку!
+8
-1
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Самасебезвезда
Ответ Пётр Горохов
После предложения "руководство спортивной школой требует профильного образования по закону" перестал читать. Автор еще меньший журналист чем Траньков. Не проверяет элементарных фактов, не представляет как выглядит процесс управления спортивными школами
Кстати, интересно, какое именно профильное образование имел ввиду автор?
+8
-1
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Ждун Лебединого Озера
Кажется, кое-кому отказали в интервью, да?)) Пока два ОЧ беседуют, вы, неуважаемый такназываемый журналист, можете сколько угодно возмущаться со своего дивана. И, цитируя "кого?" Загитову- собака лает, караван идет. Подходит и вам
+13
-7
+6
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