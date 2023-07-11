28 комментариев

Running up That Hill
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Хватит провожать Коляду как гения. Он просто жертва ваших фантазий

Михаил Коляда Михаил Коляда
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мужское катание мужское катание
Фигурное катание Фигурное катание

Михаил Коляда – самая крупная жертва коллективных фантазий в фигурке. Накануне он объявил о приостановке карьеры.

Все умиленные реплики, сказанные ему вслед, – это не сожаление о том, как было и как больше не будет (нормальное, здоровое прощание).

Это сожаление о том, как могло быть, но как не стало и теперь точно не станет. Иными словами: сожаление о том, чего даже не было. А это уже что-то нездоровое.

Люди провожают не Коляду, а миф о Коляде. Вообще, Алена Долецкая как-то сказала, что любая журналистика, кроме новостной – мифотворчество. А известный философ Лосев провозгласил, что миф и есть реальность. Но миф о Коляде отчаянно шизофренический.

Люди провожают не Коляду, а свой запрос во вселенную, который не сбылся. Потому что запрос безумен. Он сводится к «дайте нам идеального фигуриста, кумира, фигурнокатательного Бога».

1) На старте карьеры Коляды запрос, посланный коллективным бессознательным во вселенную, звучал проще: «Нужен мужик, а не припадочный, как Ковтун». Так выросло противопоставление «стабильного Миши» и «нестабильного Максима».

2) Потом запрос трансформировался в «нужен мужик, и еще чтобы прыгал как Ханю и Фернандес». Так выросла установка «ждем 3 или 4 квада в произвольной программе Миши».

3) Потом к запросу добавилось «нужно, чтобы еще порхал на льду». Так выросла парадигма «безграничного таланта».

Ни с одним из трех запросов у Коляды, по большому счету, не получилось. Стабильность свелась к ковтуновской; регулярных 3-4 квадов в произвольной не было; эффект от порхания очень сильно портили бесконечные ошибки. И оставалось лишь одно: принять Михаила таким, какой он есть, возвеличив несколько деталей. То, что однажды я назвал пенкой у кофе

Коляда опять проиграл, но КАКОЙ ВЗГЛЯД.

По сути, стадия принятия Михаила вывела его из соревновательного процесса. Когда самые отчаянные сказали, что он настолько велик (прекрасен, божественен, талантлив), что им неважно, какое место он занимает. Он как бы вне спорта. Потому что как-то раз эффектно выехал из прыжка на разминке в образе ворона. «Замер твердый лед» – так написала одна фанатка в стихах, посвященных Коляде.

Но идея эвакуировать Михаила из фигурного катания, где надо соревноваться, в фигурное катание вкусовщины, катастрофична. Это уже фигурное катание как квазиискусство – там первично само желание видеть искусство, а не его наличие. 

Взять топ-перформеров этого десятилетия: лучше Коляды были как минимум и Ханю, и Фернандес, и Чен, и Патрик Чан, и Михал Бржезина, и Киган Мессинг, и Флоран Амодио, и Кевин Аймо, и Денис Тен, и, возможно, даже Дмитрий Алиев. 

Спорьте насчет Бржезины, Аймо и Алиева – Коляда все равно опять восьмой. Как в короткой программе командника на Играх-2018.

Куда эвакуировать Коляду в массовом сознании, если он и техникой, и перфомансом уступает стольким людям? 

В миф, но не просто в миф. В миф несостоявшийся. В область «еще чуть-чуть – и тогда бы», «а если бы все было иначе», «как изменилась бы карьера Коляды, если бы тогда…» В общем, в область несуществующего.

Поэтому когда вы не понимаете, почему, провожая Коляду, люди графоманят столько красивых слов, будто они провожают Ламбьеля или Соррентино, не забывайте: они провожают мечту. Собственную. Только им известную.

Михаил Коляда, кажется, и сам поверил в надфигурный, надспортивный статус. Его манера общения с людьми и прессой, которая выдается обожателями за закрытость, а на самом деле прикрывает брезгливость и враждебность – один из таких симптомов «творца».

Вот что он говорит Максиму Транькову, который пугливо спрашивает о главном провале в карьере (8-е место в командном турнире Олимпиады-2018):

– Ты совсем не хочешь заикнуться, что произошло? Может, в общих чертах.

– Давай так. Начнем с командника. Мое выступление в принципе не решало роли, мы бы все равно стали серебряными призерами. Откатай я идеально, мы бы все равно стали серебряными призерами. Все. Это закрыли.

Нет, Михаил, не закрыли. А открыли. Еще одну дверь в комнату, наполненную бесконечным самолюбованием позора.

Ты даже в ситуации очевидного провала пытаешься сказать, что другие тоже хороши. Что ты там был не один. И что они тоже виноваты, потому что все равно бы проиграли. И не трогайте меня с этим. Тебе избавление от психологического груза важнее, чем солидарность с командой. Или хотя бы корректность в отношении команды. Многие из которой – и это твои же слова – поддержали тебя тогда.

Даже главный нарцисс российского спорта этого века Федор Смолов после нелепой «паненки» на ЧМ-2018 себе такого не позволил. Он буркнул цитату Джордана, за что его едва не сожрали всей страной. Но тут другая история. Это фигурное катание: утрутся и напишут еще стихов.

Михаилу нравится быть жертвой, быть непонятым, быть мечтой, пусть даже самой странной, перверсивной, болезненной. И несбывшейся. Не имеющей отношения к реальности. Реальность – просто еще один хейтер Коляды.

«Нет ничего обаятельнее несбывшейся мечты» – я как-то написал это в тексте на уход Хавьера Фернандеса. Семикратного чемпиона Европы и двукратного чемпиона мира. Мою мечту в фигурном катании олицетворял он, а чью-то олицетворяет Коляда. 

Наверное, грустно, когда твою мечту носит обиженный, самовлюбленный чувак, который выиграл чемпионатов Европы на 7 меньше, чем Хавьер Фернандес. На 7 меньше, чем Евгений Плющенко. На 3 меньше, чем Брайан Жубер. На 1 меньше, чем Томаш Вернер, Флоран Амодио, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Адам Сяо Хим Фа.

Он выиграл их столько же, сколько чемпионатов мира и финалов Гран-при. 

Ноль.

Лузерство как рутина: что не так с Михаилом Колядой

«Вкус поражения я знаю от и до». Коляда приостановил карьеру – устал морально и хочет быть блогером

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

28 комментариев

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Karina kolesnikova
Автора так триггерит Михаил Коляда, что прям хочется посоветовать проработать этот кейс с коучем :))
+16
-4
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Anna Stefan
Если бы кто-то написал статью про Кузнецова Ивана, думаю, она была бы примерно такого же содержания и называлась "Хватит считать Кузнецова журналистом. Он всего лишь жертва своих собственных фантазий". Но никто про Ивана статьи не пишет и вряд ли напишет))
+11
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+10
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Ирина Иванова
Очередной ушат помоев вдогонку в привычном кузнецовском стиле.
+11
-2
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Маргарита В Сафронова
Это вы жертва ваших же фантазий.
А Михаил великолепный,,титулованный фигурист с феноменальным скольжением и артистичномтью.. Михаил долго ещё будет блистать на льду в шоу.
+13
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+7
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Данил Тармасинов
Вань, Полина Крутихина стопроц собирает факты, чтобы размотать тебя в следующем выпуске подкаста, готовься
+9
-3
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acasancra
Когда по заголовку сразу понимаешь, кто автор текста
+7
-1
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baxinya
Пусть не выиграл, но он дарил людям радость, а автор только г-о в догонку
+6
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baxinya
Ответ Флер де Лис
Наконец-то адекватный пост. Счастья Мише в жизни и здоровья. Ни разу он не гений, конечно (впрочем, его никто им и не считал). Да и вообще... просто посчитаете, сколько комментов в ветках по поводу ухода Коляды. Минимум.
А он себя мнит гением?
+4
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Nadin Soman
Ответ Karina kolesnikova
Автора так триггерит Михаил Коляда, что прям хочется посоветовать проработать этот кейс с коучем :))
Ахах, а вы шарите)
+2
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Nadin Soman
Иван Иван, я много сейчас вижу контента по поводу ухода Миши, но там почти везде отдают дань его скольжению и грации. Не видела ни одного поста или ролика вроде «какие бы титулы мог взять Коляда». Не всегда фигуриста любят за титулы
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Виктор Войнов
Ну просто Коляда не спортсмен
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aleshon
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Другого фигуриста кроме Коляды не было. Если бы не Коляда, мы всю жизнь до санкций довольствовались одной квотой, а не тремя.
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JL JL
Гений ни гений, но, катальщик на загляденье.
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Флер де Лис
Ответ baxinya
А он себя мнит гением?
Не думаю)
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Defender64
По заголовку понятно, что это Кузнецов припёрся кинуть какаху вслед достойному человеку.
Позор Кузнецову, позор бесконечный.
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so_bobo
Как-то не очень, Иван
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Anatiana
Ну как же не потроллить? Эта сторона каравая ещё не откушена.
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opty
А может хватит называть фигурное катание фигуркой ?
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aleshon
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Проблема Коляды, это проблема и личности фигуриста и слишком поздно, начали подхватить тренды на моногоборотные прыжки, после ухода Плющенко, без Коляды, мужского катания не было вообще, Максим Ковтун, испортил мужское катание, его программы невозможно смотреть без слёз.
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baxinya
Что вы хотели сказать этой статьей? Что Миша г-юк и сделал харакири?
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aleshon
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Если бы Максим Ковтун выступил на олимпиаде в Сочи, то командного турнира в Корее вообще не было, сборная России благодаря бабочкам Ковтуна, позорно проиграла командный турнир на олимпиаде и американцы выиграли бы командный турнир, а не мы. Мы бы посчитали олимпиаду, самой позорной, самой неудачной. И больше бы на этой олимпиаде не выступали. А командного турнира вообще бы не было.
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Флер де Лис
Наконец-то адекватный пост. Счастья Мише в жизни и здоровья. Ни разу он не гений, конечно (впрочем, его никто им и не считал). Да и вообще... просто посчитаете, сколько комментов в ветках по поводу ухода Коляды. Минимум.
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lanfqk
Тутберидзевские девчонки выигрывают: плохо, нельзя жить только ради побед на 2-3 сезона, да и вообще нужно зреложенское с волшебным скольжением и глубокими осознанием программ.
Михаил Коляда долго катается, невероятно скользит, вживается в образы, но часто остается вне пьедестала: а где победы? "Когда опять проиграла, зато КАКОЙ ВЗГЛЯД" и т д.
Иван, вы хоть кого-то/что-то в российском фк любите, кроме Алены Косторной? Ах, забыла, с ней вы тоже уже попрощались)))
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