84 комментария

Running up That Hill
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Загитова зря злится на журналистов. Это признак, что популярность срывает крышу

женское катание женское катание
Открытый турнир по шоу-программам
Алина Загитова Алина Загитова
Фигурное катание Фигурное катание

Алина Загитова в последнее время крайне активна – это полностью укладывается в ее концепцию «проявляться».

Ничего необычного: классическая жизнь бывшей российской фигуристки чуть за 20, чья карьера закончилась после пары громких побед.

Работа конферансье, не вызывающая никакой иной реакции, кроме смущения. Вокал под фонограмму, фотосессии с тонной фильтров, будто тебе не 20+, а 40+. Какая-то безгранично пошлая эксплуатация образа Мэрилин Монро (конечно же, под восторженные вопли фанатов – отсутствие вкуса никогда не мешало эйфории).

И правда: не жизнь, а мечта девочки из провинции.

Есть, знаете, такое устойчивое выражение American Dream (американская мечта): про то, как построить бизнес-империю с нуля и присовокупить к этому дом с бассейном, спорткар и стакан кофе из Starbucks. Жизнь Бобби Акселерода из сериала «Миллиарды».

Сегодняшняя жизнь Алины – это скорее Izhevsk Dream. Высокое мнение о себе, построенное на прошлых заслугах, использовании чемоданов косметики, ярких фотосетах и окружении, убеждающем, что ты богиня.

Когда ты так высоко (или думаешь, что высоко), рано или поздно сносит крышу. Поэтому ты начинаешь ощущать себя центром вселенной, мыслителем, философом, коучем и иногда – работодателем. В общем, выглядишь карикатурно.

Ощутила это и Алина:

«Доброжелателям» всем привет! В особенности критикам и некоторым журналистам, которых я не оставляю без работы. Они с таким рвением обсуждают мою жизнь, что страшно подумать, что бы эти люди делали без меня», – заявление в ответ на мнение толпы о ее шоу-номере.

Загитова неуклюже превратилась в Мэрилин Монро: задранная юбка, парик и голубые линзы

Эта позиция умиляет. Это крепкий коктейль наивности и лицемерия.

Журналистика (которую делают «эти люди») самодостаточна. Любая, в любом жанре и ракурсе: новостная и расследовательская, глянцевая и газетная, репортаж, интервью и мнение, очерки и колонки – все это самостоятельные продукты.

Они могут быть привязаны к индустрии (политика, бизнес, кино, музыка, спорт), к событиям (выборы, соревнование, фестиваль), к героям. И все это не делает журналистику зависимой или вторичной. Потому что индустрий, событий и героев – миллион, и в конечном счете они лишь повод начать разговор.

Журналисты, которых великодушно «кормит» Алина Загитова, писали о фигурном катании, другом спорте и много чем еще задолго до того, как она начала карьеру фигуристки. И будут писать долго после того, как она ее резко закончила.

Иронично, что медиа Sports.ru существует лет на 20 больше, чем Алина каталась. Все мы (и журналисты, и аудитория, и спортсмены) прекрасно знаем, что Загитова лишь одна из многих.

Самодостаточна ли Загитова? Это сложный вопрос. Самодостаточна как фигуристка, потому что победа на соревнованиях зависит только от нее и ее способностей. Но Алина давно не фигуристка, а симуляция фигуристки, напоминание о том, что было когда-то.

Ее текущая карьера – это парадоксальный тренд XXI века – карьера поставщика контента и будущего манекена в рекламных роликах. Такая карьера основана на экономике внимания.

Давайте представим, что в мире Алины Загитовой выключается все, что формирует внимание аудитории: платформы соцсетей и видеохостинги, ленты новостных каналов и агрегаторов, телекамеры, все медиа.

Давайте я спрошу совсем прямо и совсем грубо: кто и что Алина Загитова в реальности, в которой о ней не пишут ни строчки?

Кто распространяет ее контент?

Кто распространяет пригласительные на ее шоу?

Кто распространяет новости о ее новых фото, проектах, платьях, песнях и, простите, завтраках?

Кто оператор этой огромной экономики внимания, на которой Алина зарабатывает?

Да-да, «эти люди», которым Алина снисходительно подкидывает работу.

Только правда в том, что это не им нужна Алина. А ей нужны они все. Потому что они – те самые софиты, аплодисменты, фильтры, макияж и микрофон, которые позволяют светить ей в моменте, в меру способностей, ярко.

И честная версия ответа на ее риторические вопросы «что бы вы без меня делали?» и «про кого бы вы без меня писали?» звучит беспощадно: 1) что угодно; 2) про кого угодно, кандидатов много.

Потому что не только мир журналистики и мир спорта, но даже мир фигурного катания намного больше Алины Загитовой – об этом очень кстати напомнил недавний шоу-турнир. Где Алину поставили закрывать вечер, а ее номер совершенно затерялся, не впечатлил ни судей, ни зрителей – и это был редкий пример их единения. Видимо, все «доброжелатели», других объяснений быть не может.

А что бы Алина делала без нас?

Я не буду лицемерить в ответ на лицемерие и вспоминать, как мы болели за нее в Пхенчхане.

Она лишь один из тысяч поводов рассказать о чем-то куда более важном: о силе воли, об искусстве, о любви, о вкусе, о безвкусице. В конце концов, о себе.

Все чаще Алина Загитова – лишь повод рассказать о том, как смешно выглядят люди, когда они поместили себя на виртуальный трон и забыли многовековую истину: художник всегда больше, чем человек, портрет которого он рисует.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

84 комментария

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AllaS
Ответ Tak-tak
А там ещё 23 номера разве были?
Конечно не было. Там была ЗАГИТОВА .
Обиделись журналисты, да еще как .
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ДудьСдулся
Загитова и Валиева позорят российское фигурное катание.
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Lana-shu
Ответ Tak-tak
А там ещё 23 номера разве были?
Нет . Еще был Ветлуги, изобразивший Загитову. И 14/2 на шоу никто не катался. Там Алина один куплет спела. Ну, надеюсь, что 11 шоу Тутберидзе не только она будет катать.
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Morveena Bum
Ответ Matisse
Ничего необычного: классическая... ", уже в первом абзаце идёт обесценивание достижений Алины ("одна из многих"). Дальше можно не читать. Даже автора можно не указывать, так как угадывается с первых строк.
а так ли это плохо, что автор угадывается с первых строк?
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Agura
Даже самые наивные болельщики не верят в независимость суждений целого ряда людей, которые называют себя спортивными журналистами.
Вот и эта статья носит ярко выраженный заказной характер.
Вот только почему автор стесняется раскрыть имя своего хозяина???
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buturlinomo
Да неважно, Загитова или нет
но вот это вот журналисткое " мы тебя обольем грязью, напишем миллион критических статей, а ты обтекай и молчи" А почему вдруг?
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Ludmila Panasenko
И как возможно это повесить на главную? Вопрос риторический. Провинция, Ижевск дрим. Да , кому же Алина так мешает, если во всём так плоха...
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Сумеречная-00
Правда в том, что в эту игру играют двое. Как журналисты своими статьями несомненно вносят вклад в медиаиндекс спортсмена, так и спортсмен своими рабочими проектами дает возможность журналистам писать на темы, которые дают большое количество просмотров, дочитываний и комментариев. Что в свою очередь дает рекламу сайтам, где журналисты пишут.

У эта статья в том числе именно о трм, что я говорю. Турнир закончился в субботу, сегодня вечер понедельника. Беглый просмотр спортивных сайтов, где открытые счетчики просмотров показывает, что номер или высказывание Алины имееют очень большое количество просмотров сравнительно с остальеыми статьями о турнире.

И в связи с этм у меня вопрос к автору блога: можете ли вы выложить в открытый доступ информацию сколько просмотров/дочитываний/комментариев у каждой новости о турнире. То есть сколько актива вам дали упоминания Загитовой, а сколько упоминания других спортсменов. Если вы работаете с системой битрикс или иной срм-системой, то вы можете эту информацию получить в виде таблицы буквально за пару минут.
Я думаю эти данные будут интересны как болельщикам Алины, так и болельщикам других спортсменов. И насколько я знаю, эти данные вычленные из общей статистики не относятся к коммерческой тайне.
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bestttttttofthebest
Увы я не слежу на танцами на льду
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Vasily Stavchansky
Забавно но статья получилась точно в стиле - "... крепкий коктейль наивности и лицемерия."
"Оператор этой огромной экономики внимания" - а это уже " как смешно выглядят люди, когда они поместили себя на виртуальный трон"
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Маргарита В Сафронова
Ответ Ostinato
Прикалываетесь? «Журналисты» выставляют явно неудачные фотографии с токсичными подписями, обсуждают любой жест мизинцем всегда в критическом тоне, а Алина даже отвечать не должна? То есть тебя поливают из всех утюгов, а ты такой смиренный должен все принимать и обтекать? А постельку журналистам не заправить? Или может еще в ножки поклониться за то, что всякие гадости пишут?
На лучших всегда нападают менее удачливые))))
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несахар
алина загитова стала посмешищем. теперь официально.
когда смеются над ее пением с зиверт или над ее оговорками в речи это еще куда ни шло, но у нее и в родной для нее стихии успехов нет, то есть в шоу на льду. ей не могут поставить нормальную программу, в которой она была бы органична. она своим катанием зрителя уже давно не может впечатлить (ее фанаты не в счет по известной причине).
ей хороший пиар менеджер нужен бы. но алина видимо сама себе пиар менеджер, потому и дела у нее идут плохо, в медийном пространстве она терпит одно поражение за другим, но своих оплошностей она не видит, она думает, что у неё всё идет по плану, и "надо пробовать новое"...
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IrinaVS
Автор слишком переоценивает свою значимость, нет у нас в стране сейчас хорошей спортивной журналистики. Вместо выискивания недостатков у Алины, лучше бы озаботился собственным профессиональным ростом.
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Франческо Тотти
Ошиблась Алина.
Тот, кто считает себя журналистом, на самом деле им не является.
Кузнецов уж точно. И чего он обижается на подобное - непонятно.
Если бы она сказала, что привет всем "клоунам" ,то понятно, можно было и затаить обиду, а так...
P.S.: удивляет укор в сторону "тонны косметики". В отношении девушки. Которой 20 лет.
И удивляет вывод про окружение и Богиню :)
С учетом всех прошлых событий.
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Маргарита В Сафронова
Алина иронизирует))) А журналистам крышу срывает от злости, что она не срывается, а иронизирует. Молодец Алина!
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Кто бы говорил
Ахаха! На воре шапка горит, узнали себя)
Алина, значит должна игнорировать выпады в свою сторону, а вы нет? Не понравилась правда? Да, она бывает такая, не всегда приятная. Критику надо принимать и делать выводы, не этого ли вы требуете от Алины? Чтобы что-то требовать от других, надо самим соответствовать. А то, чем вы тут занимаетесь, выискивая оговорки в соцсетях и выставляя неудачные фотографии с выступлений, заметьте не с пьяных вечеринок, это конечно, одна из древнейших, но точно не журналистика.
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Tania09**
Иван Кузнецов, это признак того, что вы в край оборзели, да и не журналисты ваша ширпотребная братия. Не надо позорить эту профессию.
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Lana-shu
Ответ варвара
Полина Крутихина, к вам, как наиболее адекватной . обращаюсь. Попросите у Алины интервью, хочется от нее узнать - что она думает, что чувствует. Все высказали свое мнение, что происходит в ее голове. Но спросить никто не удосужился
Алина не даст ей интервью.
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Виктор Войнов
Алина "Инфоповод" Загитова)))
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angryanonymous
Насколько же я согласна почти со всем, что пишет Иван... мы могли бы быть вместе😭🤲
Амебы, которые не способны пошевелить ни одной извилиной и понять ни одного глобального посыла в этом тексте, начнут сейчас писать свою чушь про травлю и хайп. Милый Ваня, перебань всех этих тварей до единого💜
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Willy Troll
Главное соревнование сезона - чемпионат мира через 2 дня начинается, а тут обсуждают какое-то шоу для домохозяек и кто на кого злится. Да всё равно уже. Загитова - это уже история спорта. Как какая-нибудь Слуцкая или Мишель Кван.
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-5
-4
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Елена Грыженко
Кстати Алина Загитова единственная Олимпийская чемпионка в личном разряде в Корее, вторая медаль России это сборная по хоккею. К этой победе она шла планомерно весь сезон и на нее не повлияло боление или неболение автора статьи. Поклонники Алины Загитовой самодостаточные люди и не надо им указывать за кого болеть. Хотите писать за трех девушек с последнего фото пишите, причем здесь Алина? Вопрос по последнему соревнованию в глазах спортсменов. Почему Вы не пишите об этом?
+13
-4
+9
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Ang Feo
Не смогла читать дальше нескольких абзацев. Наверное, это худшее, чего может добиться журналист в своем деле.
+10
-2
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несахар
ну хоть один адекватный пост от ивана я наконец увидел
+1
-9
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Tak-tak
Ответ Gemma157
все они были лучше. но последним поставили самое плохое выступление турнира
Жем, на завод пойдёшь работать без Загитовой. Ты с именем ее ложишься и с ним же встаёшь
+3
0
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