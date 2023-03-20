84 комментария

Загитова зря злится на журналистов. Это признак, что популярность срывает крышу
Алина Загитова в последнее время крайне активна – это полностью укладывается в ее концепцию «проявляться».
Ничего необычного: классическая жизнь бывшей российской фигуристки чуть за 20, чья карьера закончилась после пары громких побед.
Работа конферансье, не вызывающая никакой иной реакции, кроме смущения. Вокал под фонограмму, фотосессии с тонной фильтров, будто тебе не 20+, а 40+. Какая-то безгранично пошлая эксплуатация образа Мэрилин Монро (конечно же, под восторженные вопли фанатов – отсутствие вкуса никогда не мешало эйфории).
И правда: не жизнь, а мечта девочки из провинции.
Есть, знаете, такое устойчивое выражение American Dream (американская мечта): про то, как построить бизнес-империю с нуля и присовокупить к этому дом с бассейном, спорткар и стакан кофе из Starbucks. Жизнь Бобби Акселерода из сериала «Миллиарды».
Сегодняшняя жизнь Алины – это скорее Izhevsk Dream. Высокое мнение о себе, построенное на прошлых заслугах, использовании чемоданов косметики, ярких фотосетах и окружении, убеждающем, что ты богиня.
Когда ты так высоко (или думаешь, что высоко), рано или поздно сносит крышу. Поэтому ты начинаешь ощущать себя центром вселенной, мыслителем, философом, коучем и иногда – работодателем. В общем, выглядишь карикатурно.
«Доброжелателям» всем привет! В особенности критикам и некоторым журналистам, которых я не оставляю без работы. Они с таким рвением обсуждают мою жизнь, что страшно подумать, что бы эти люди делали без меня», – заявление в ответ на мнение толпы о ее шоу-номере.
Загитова неуклюже превратилась в Мэрилин Монро: задранная юбка, парик и голубые линзы
Эта позиция умиляет. Это крепкий коктейль наивности и лицемерия.
Журналистика (которую делают «эти люди») самодостаточна. Любая, в любом жанре и ракурсе: новостная и расследовательская, глянцевая и газетная, репортаж, интервью и мнение, очерки и колонки – все это самостоятельные продукты.
Они могут быть привязаны к индустрии (политика, бизнес, кино, музыка, спорт), к событиям (выборы, соревнование, фестиваль), к героям. И все это не делает журналистику зависимой или вторичной. Потому что индустрий, событий и героев – миллион, и в конечном счете они лишь повод начать разговор.
Журналисты, которых великодушно «кормит» Алина Загитова, писали о фигурном катании, другом спорте и много чем еще задолго до того, как она начала карьеру фигуристки. И будут писать долго после того, как она ее резко закончила.
Иронично, что медиа Sports.ru существует лет на 20 больше, чем Алина каталась. Все мы (и журналисты, и аудитория, и спортсмены) прекрасно знаем, что Загитова лишь одна из многих.
Самодостаточна ли Загитова? Это сложный вопрос. Самодостаточна как фигуристка, потому что победа на соревнованиях зависит только от нее и ее способностей. Но Алина давно не фигуристка, а симуляция фигуристки, напоминание о том, что было когда-то.
Ее текущая карьера – это парадоксальный тренд XXI века – карьера поставщика контента и будущего манекена в рекламных роликах. Такая карьера основана на экономике внимания.
Давайте представим, что в мире Алины Загитовой выключается все, что формирует внимание аудитории: платформы соцсетей и видеохостинги, ленты новостных каналов и агрегаторов, телекамеры, все медиа.
Давайте я спрошу совсем прямо и совсем грубо: кто и что Алина Загитова в реальности, в которой о ней не пишут ни строчки?
Кто распространяет ее контент?
Кто распространяет пригласительные на ее шоу?
Кто распространяет новости о ее новых фото, проектах, платьях, песнях и, простите, завтраках?
Кто оператор этой огромной экономики внимания, на которой Алина зарабатывает?
Да-да, «эти люди», которым Алина снисходительно подкидывает работу.
Только правда в том, что это не им нужна Алина. А ей нужны они все. Потому что они – те самые софиты, аплодисменты, фильтры, макияж и микрофон, которые позволяют светить ей в моменте, в меру способностей, ярко.
И честная версия ответа на ее риторические вопросы «что бы вы без меня делали?» и «про кого бы вы без меня писали?» звучит беспощадно: 1) что угодно; 2) про кого угодно, кандидатов много.
Потому что не только мир журналистики и мир спорта, но даже мир фигурного катания намного больше Алины Загитовой – об этом очень кстати напомнил недавний шоу-турнир. Где Алину поставили закрывать вечер, а ее номер совершенно затерялся, не впечатлил ни судей, ни зрителей – и это был редкий пример их единения. Видимо, все «доброжелатели», других объяснений быть не может.
А что бы Алина делала без нас?
Я не буду лицемерить в ответ на лицемерие и вспоминать, как мы болели за нее в Пхенчхане.
Она лишь один из тысяч поводов рассказать о чем-то куда более важном: о силе воли, об искусстве, о любви, о вкусе, о безвкусице. В конце концов, о себе.
Все чаще Алина Загитова – лишь повод рассказать о том, как смешно выглядят люди, когда они поместили себя на виртуальный трон и забыли многовековую истину: художник всегда больше, чем человек, портрет которого он рисует.
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Обиделись журналисты, да еще как .
Вот и эта статья носит ярко выраженный заказной характер.
Вот только почему автор стесняется раскрыть имя своего хозяина???
но вот это вот журналисткое " мы тебя обольем грязью, напишем миллион критических статей, а ты обтекай и молчи" А почему вдруг?
У эта статья в том числе именно о трм, что я говорю. Турнир закончился в субботу, сегодня вечер понедельника. Беглый просмотр спортивных сайтов, где открытые счетчики просмотров показывает, что номер или высказывание Алины имееют очень большое количество просмотров сравнительно с остальеыми статьями о турнире.
И в связи с этм у меня вопрос к автору блога: можете ли вы выложить в открытый доступ информацию сколько просмотров/дочитываний/комментариев у каждой новости о турнире. То есть сколько актива вам дали упоминания Загитовой, а сколько упоминания других спортсменов. Если вы работаете с системой битрикс или иной срм-системой, то вы можете эту информацию получить в виде таблицы буквально за пару минут.
Я думаю эти данные будут интересны как болельщикам Алины, так и болельщикам других спортсменов. И насколько я знаю, эти данные вычленные из общей статистики не относятся к коммерческой тайне.
"Оператор этой огромной экономики внимания" - а это уже " как смешно выглядят люди, когда они поместили себя на виртуальный трон"
когда смеются над ее пением с зиверт или над ее оговорками в речи это еще куда ни шло, но у нее и в родной для нее стихии успехов нет, то есть в шоу на льду. ей не могут поставить нормальную программу, в которой она была бы органична. она своим катанием зрителя уже давно не может впечатлить (ее фанаты не в счет по известной причине).
ей хороший пиар менеджер нужен бы. но алина видимо сама себе пиар менеджер, потому и дела у нее идут плохо, в медийном пространстве она терпит одно поражение за другим, но своих оплошностей она не видит, она думает, что у неё всё идет по плану, и "надо пробовать новое"...
Тот, кто считает себя журналистом, на самом деле им не является.
Кузнецов уж точно. И чего он обижается на подобное - непонятно.
Если бы она сказала, что привет всем "клоунам" ,то понятно, можно было и затаить обиду, а так...
P.S.: удивляет укор в сторону "тонны косметики". В отношении девушки. Которой 20 лет.
И удивляет вывод про окружение и Богиню :)
С учетом всех прошлых событий.
Алина, значит должна игнорировать выпады в свою сторону, а вы нет? Не понравилась правда? Да, она бывает такая, не всегда приятная. Критику надо принимать и делать выводы, не этого ли вы требуете от Алины? Чтобы что-то требовать от других, надо самим соответствовать. А то, чем вы тут занимаетесь, выискивая оговорки в соцсетях и выставляя неудачные фотографии с выступлений, заметьте не с пьяных вечеринок, это конечно, одна из древнейших, но точно не журналистика.
Амебы, которые не способны пошевелить ни одной извилиной и понять ни одного глобального посыла в этом тексте, начнут сейчас писать свою чушь про травлю и хайп. Милый Ваня, перебань всех этих тварей до единого💜