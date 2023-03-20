84 комментария

Алина Загитова в последнее время крайне активна – это полностью укладывается в ее концепцию «проявляться».

Ничего необычного: классическая жизнь бывшей российской фигуристки чуть за 20, чья карьера закончилась после пары громких побед.

Работа конферансье, не вызывающая никакой иной реакции, кроме смущения. Вокал под фонограмму, фотосессии с тонной фильтров, будто тебе не 20+, а 40+. Какая-то безгранично пошлая эксплуатация образа Мэрилин Монро (конечно же, под восторженные вопли фанатов – отсутствие вкуса никогда не мешало эйфории).

И правда: не жизнь, а мечта девочки из провинции.

Есть, знаете, такое устойчивое выражение American Dream (американская мечта): про то, как построить бизнес-империю с нуля и присовокупить к этому дом с бассейном, спорткар и стакан кофе из Starbucks. Жизнь Бобби Акселерода из сериала «Миллиарды».

Сегодняшняя жизнь Алины – это скорее Izhevsk Dream. Высокое мнение о себе, построенное на прошлых заслугах, использовании чемоданов косметики, ярких фотосетах и окружении, убеждающем, что ты богиня.

Когда ты так высоко (или думаешь, что высоко), рано или поздно сносит крышу. Поэтому ты начинаешь ощущать себя центром вселенной, мыслителем, философом, коучем и иногда – работодателем. В общем, выглядишь карикатурно.

Ощутила это и Алина:

«Доброжелателям» всем привет! В особенности критикам и некоторым журналистам, которых я не оставляю без работы. Они с таким рвением обсуждают мою жизнь, что страшно подумать, что бы эти люди делали без меня », – заявление в ответ на мнение толпы о ее шоу-номере.

Эта позиция умиляет. Это крепкий коктейль наивности и лицемерия.

Журналистика (которую делают «эти люди») самодостаточна. Любая, в любом жанре и ракурсе: новостная и расследовательская, глянцевая и газетная, репортаж, интервью и мнение, очерки и колонки – все это самостоятельные продукты.

Они могут быть привязаны к индустрии (политика, бизнес, кино, музыка, спорт), к событиям (выборы, соревнование, фестиваль), к героям. И все это не делает журналистику зависимой или вторичной. Потому что индустрий, событий и героев – миллион, и в конечном счете они лишь повод начать разговор.

Журналисты, которых великодушно «кормит» Алина Загитова, писали о фигурном катании, другом спорте и много чем еще задолго до того, как она начала карьеру фигуристки. И будут писать долго после того, как она ее резко закончила.

Иронично, что медиа Sports.ru существует лет на 20 больше, чем Алина каталась. Все мы (и журналисты, и аудитория, и спортсмены) прекрасно знаем, что Загитова лишь одна из многих.

Самодостаточна ли Загитова? Это сложный вопрос. Самодостаточна как фигуристка, потому что победа на соревнованиях зависит только от нее и ее способностей. Но Алина давно не фигуристка, а симуляция фигуристки, напоминание о том, что было когда-то.

Ее текущая карьера – это парадоксальный тренд XXI века – карьера поставщика контента и будущего манекена в рекламных роликах. Такая карьера основана на экономике внимания.

Давайте представим, что в мире Алины Загитовой выключается все, что формирует внимание аудитории: платформы соцсетей и видеохостинги, ленты новостных каналов и агрегаторов, телекамеры, все медиа.

Давайте я спрошу совсем прямо и совсем грубо: кто и что Алина Загитова в реальности, в которой о ней не пишут ни строчки?

Кто распространяет ее контент?

Кто распространяет пригласительные на ее шоу?

Кто распространяет новости о ее новых фото, проектах, платьях, песнях и, простите, завтраках?

Кто оператор этой огромной экономики внимания, на которой Алина зарабатывает?

Да-да, «эти люди», которым Алина снисходительно подкидывает работу.

Только правда в том, что это не им нужна Алина. А ей нужны они все. Потому что они – те самые софиты, аплодисменты, фильтры, макияж и микрофон, которые позволяют светить ей в моменте, в меру способностей, ярко.

И честная версия ответа на ее риторические вопросы «что бы вы без меня делали?» и «про кого бы вы без меня писали?» звучит беспощадно: 1) что угодно; 2) про кого угодно, кандидатов много.

Потому что не только мир журналистики и мир спорта, но даже мир фигурного катания намного больше Алины Загитовой – об этом очень кстати напомнил недавний шоу-турнир. Где Алину поставили закрывать вечер, а ее номер совершенно затерялся, не впечатлил ни судей, ни зрителей – и это был редкий пример их единения. Видимо, все «доброжелатели», других объяснений быть не может.

А что бы Алина делала без нас?

Я не буду лицемерить в ответ на лицемерие и вспоминать, как мы болели за нее в Пхенчхане.

Она лишь один из тысяч поводов рассказать о чем-то куда более важном: о силе воли, об искусстве, о любви, о вкусе, о безвкусице. В конце концов, о себе.

Все чаще Алина Загитова – лишь повод рассказать о том, как смешно выглядят люди, когда они поместили себя на виртуальный трон и забыли многовековую истину: художник всегда больше, чем человек, портрет которого он рисует.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф