14 лет Риги в КХЛ: показали, как надо болеть, вынесли СКА из плей-офф, в последние годы жили незаметно

С первого сезона были вместе.

Рижское «Динамо» официально объявило о выходе из КХЛ. Лига даже не проводила клуб, который был в составе с момента ее основания, на своем официальном сайте (0 новостей по теме), а в интервью «Чемпионату» пресс-служба выдавила сухое: «Это интересная и самобытная команда, подарившая болельщикам множество ярких моментов». Рига явно заслуживала других проводов – ведь за эти годы было что вспомнить.

Рига сразу показала, как надо переживать за команду

Не то, чтобы с этим были проблемы в российских клубах, но атмосфера домашних матчей латвийцев всегда завораживала – даже если вы смотрели игру по ТВ.

Вообще «Динамо» было создано специально под КХЛ и не считалось правопреемником прежнего рижского тезки – кроме названия и буквы «Д» на логотипе их ничего не роднило. При этом команда максимально быстро собрала свою аудиторию: 10232 зрителей на первом домашнем матче. По итогам первого года существования латвийцы стали 16-ми в списке самых посещаемых клубов Европы, а в КХЛ – пятыми, опередив даже чемпиона – «Ак Барс».

Болельщики рижского «Динамо» пели гимн своей страны под живой аккомпанемент гораздо раньше, чем подобные темы стали происходить в российских клубах.

Совершенно не стеснялись проявления своих чувств – чем вводили в краску главного тренера своей же команды:

Раньше многих пришли на арену с игрушками для воспитанников детских домов – и закидывали плюшевыми лед:

Были популярны и за пределами Латвии (хотя и попадали под странные санкции со стороны руководства клуба).

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Выглядел очень симпатичным середняком, способным на сюрпризы

Традицию выкидывать СКА из плей-офф в первом сезоне ввел «Спартак», а «Динамо» с радостью ее подхватило. Но только в отличие от москвичей, рижане играли не с равным соперником, а с лучшей командой Запада, за которую выступали Сергей Зубов, Андрей Зюзин, Джоэл Квятковски, Алексей Яшин. Петр Чаянек, Максим Сушинский с Робертом Эшем и Максимом Соколовым в воротах – страшное дело выходить против таких армейцев.

У латвийцев были свои звезды – Озолиньш (кажется, у КХЛ так и не получилось сделать его лицом лиги), Спруктс, Ниживий и Марцел Госса, но в целом это были два несопоставимых по уровню состава. Что никак не помешало «Динамо» пройти соперника в четырех матчах.

И это был не единственный удачный заход латвийцев в плей-офф: в 2011-м они остановили в первом раунде ОХК «Динамо» Знарка с Шатаном в составе (да, такое было) – через год москвичи возьмут Кубок Гагарина.

А ведь еще были крутые – пусть и не победные – серии с «Торпедо» в 2012-м, с «Донбассом» в 2014-м (оба раза 3-4).

Ярких игровых моментов у Риги хватало: некоторые сезоны она даже начинала в лидерах Запада, а статус команды-камбэка получила задолго до нижегородского «Торпедо» (отыгралась с 0:5 за 20 минут!). Индрашис забивал лакроссы, когда это еще не было мэйнстримом. В свое время «Динамо» даже доверили выставочный матч против «Аризоны» в 2010-м. Да и вообще это была команда, забросившая первый гол в истории КХЛ.

В Риге всегда умели устроить праздник

Прямого влияния клуба на эти события нет, но они всегда будут ассоциироваться именно с Ригой и «Динамо». Матч звезд КХЛ-2012 – один из лучших в истории чемпионата. Там было все: и лунная походка Олега Знарка, и заявление Фетисова об отставке и просто волшебный буллит Тарасенко:

Тогда Александр Рязанцев мощно выиграл конкурс на самый сильный бросок – до сих пор непонятно, мировой это рекорд или что-то подкрутили.

А помните, как все обалдели, когда запел Михаил Анисин – просто так, вне конкурса (хотя балл его команде, кажется, дали)? Вот это было шоу.

И все это в абсолютно сумасшедшей атмосфере «Арены Рига». Ох, эти Матчи звезд, которые еще были праздниками...

А когда Матчи звезд проводились не в Риге, игроки «Динамо» были очень заметны – как Мэтью Майоне в 2019-м, например:

Да даже из обычного матча регулярки в Риге умели делать праздник – помните Winter Ice Break, посвященный 100-летию Латвийской республики? Тогда вокруг обычной школьной коробки возвели трибуны на 8,5 тысячи зрителей и игроки двух «Динамо» – местного и минского – рубились по-старинке.

В последние годы «Динамо» только сдувалось

Латвийский клуб никогда не скрывал, что существует на российские деньги – не полностью, но по большей части. Основным акционером с момента создания была газовая компания «Итера» (60,97% акций).

Но тогда никто на это не обращал внимание – более того, рижским «Динамо» все восхищались: по соотношению финансы/результат он точно был одним из лучших в первые сезоны. Клуб с 21-м бюджетом в лиге выходил в плей-офф и там еще кусался!

В Риге умели подбирать качественных иностранцев на небольшие деньги (лучший бомбардир – Марцел Госса – получал 200 тысяч евро), давали тренерам поработать. Кроме того, это был редкий клуб первых сезонов, которому удавалось что-то зарабатывать. В Риге действительно делали бизнес: в сезоне-2011/12 оборот «Динамо» составил 457 млн рублей, а прибыль – 4,5 млн рублей.

Но со временем изменился рынок, выросли запросы у хоккеистов (на фоне зарплат в российских клубах – неудивительно), менеджеры перестали удачно попадать с главными тренерами – и все начало сыпаться. «Динамо» по-прежнему был одним из самых малобюджетных клубов, но теперь и позиции занимал соответствующие. Самое ужасное – весь европейский флер куда-то ушел. Стало казаться, что это типичная российская команда с типичным российским подходом, просто из Риги. Трибуны уже заполнялись только наполовину. Стали появляться слухи о нехватке денег, но «Газпром» все же поддерживал жизненные показатели клуба.

Со временем дошло до того, что легионеры «Динамо» просто воровали клюшки звезд КХЛ. О результатах в этих сезонах речи уже не шло.

Фото: dinamoriga.lv/Raimonds Volonts; РИА Новости/Оксана Джадан