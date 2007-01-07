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    Рижское «Динамо» запретило болельщику посещать матчи в маске ведьмы

    Теги болельщики КХЛ Динамо Рига

    Болельщику рижского «Динамо» Юрию Петерсонсу по прозвищу Ведьмак Юрчик отказано в посещении домашних матчей команды в маске ведьмы.

    Руководство латвийского клуба полагает, что в таком образе фанат приносит неудачу.

    В четверг охрана «Арены-Риги» не пустила Петерсонса на игру с «Нефтехимиком» (2:1) в маске, без нее ему разрешили войти.

    «Я разочарован в руководстве «Динамо», у меня все еще шок. Они хотят изменить мой образ, поскольку он слишком негативный. Все эти девять лет они меня носили на руках, в октябре даже публично поздравили с днем рождения.

    В конце года мне из Давоса позвонил член правления клуба Зигмар Приеде, который сказал, что надо что-то менять, а на следующую игру без предупреждения меня уже не пустили. Я не ощущал от других, что у меня негативный образ. Никогда негатива не было, дети всегда бежали ко мне фотографироваться.

    Но я все равно продолжу ходить как простой болельщик. Имидж можно изменить, но они мне ничего такого не предложили. Если надо — встречаемся и говорим. Многие за рубежом говорили, что во мне есть что-то такое, чего нет ни у одного другого образа», – сказал Петерсонс.

    После 46 матчей «Динамо» занимает в таблице Западной конференции последнее место.

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