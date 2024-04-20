Экс-арбитр РФС (был в шаге от Первой лиги) развивает регби в Ростовской области. Как и зачем?

Интервью Ивана Кичимасова.

Привет!

Вы в официальном блоге «Ростсельмаш – лиги» – регбийного социального проекта, стартовавшего в сентябре 2020-го по инициативе Группы компаний «Ростсельмаш» и при поддержке Федерации регби России.

Здесь мы будем публиковать эксклюзивные интервью, материалы и рассказывать о том, как живет наша лига. Подписывайтесь, ставьте плюсы и наслаждайтесь яркими историями!

Стартуем с интервью исполнительного директора «Ростсельмаш – лиги» Ивана Кичимасова, у которого яркое резюме: 98 матчей арбитром во Второй лиге (не взяли в Первую из-за детской ошибки), менеджерская работа в пятизвездочном отеле и управленческая должность в одном из сильнейших гандбольных клубов Европы.

Как полюбить судейство, когда хочешь закончить после дебюта

– Впервые с футболом столкнулся в пятом классе (это 1999-й). За два года до этого мы переехали из Петербурга в небольшой городок Пикалево (250 км от Петербурга – не от хорошей жизни: на дворе лихие 90-е, жить не на что.

В школе часто оставался на продленку, после нее ходили на стадион «Металлург» буквально в 200-300 метрах от школы. Здесь играл одноименный клуб в Первенстве КФК (чуть позже, в 2003-м, под названием «Пикалево» клуб играл во Втором дивизионе, зона «Запад»).

Мой одноклассник Дима Полещук занимался в ДЮСШ «Металлурга» – он и позвал меня на тренировку. Не с первого раза, но я все же согласился – и оказался в «раме». Получалось не особо, не хватало роста. К тому же я поздно пошел в футбол, в пятом классе, и сильно отставал от ребят, которые занимались с первого.

Дальше переезды, детский дом (маму лишили родительских прав) – было не до футбола, но меня все равно тянуло. Вернулся в спортшколу в 2004-м, когда поступил педагогический колледж – понимал, что многое упустил за 3,5 года, но рук не опускал.

В 2005-м «Пикалево» играл с питерским «Локомотивом». Я подавал мячи и после игры спросил тренера «Локо», как пройти просмотр. Сказали, когда и куда приехать. Так я попал на просмотр в команду КФК, где тренером вратарей был Михаил Бирюков, который работает в «Зените» с 2006-го.

– Как и когда ты увлекся судейством?

– Классе в седьмом во время просмотра очередного матча «Зенита» обратил внимание на судью, когда его снимали крупным кадом: жесты, показ карточек и манеру общения с футболистами. В В кадре был Владимир Петтай, царствие ему небесное (погиб в авиакатастрофе под Петрозаводском в 2011-м).

На следующий день сделал карточки из картона, обклеил скотчем и дал физруку, чтобы тот судил нас. Я глубоко заинтересовался: изучал правила, на ЧМ-2002 не пропустил ни одного матча, старался анализировать судейство.

В 2006-м я познакомился с активистом из Пикалево Юрием Владиславовичем Пухальским, который в свое время был хорошим тренером детско-юношеских команд и арбитром чемпионата Ленобласти. На момент нашего знакомства Пухальский активно развивал дворовой футбол. Я рассказал историю про карточки в школе и интерес к правилам футбола –- он предложил мне посудить местечковые матчи. Попробовал, завлекло.

Вскоре Федерация футбола Ленинградской области провела в Пикалево однодневный судейский семинар. Показали базовые правила, видео, пример, как быстро вырасти – 26-летний Дмитрий Жвакин (судит РПЛ с сезона-2014/15) уже тогда привлекался ко Второй лиге.

Через месяц поехал в Пушкин и понял: хочу там учиться и жить.

– Что было дальше?

– Через несколько месяцев попал на областной судейский семинар в Пушкине, тогда понял, что хочу там учиться и жить. Семинар был разбит на темы: игра рукой, вне игры, грубая игра, нарушения. Еще учили общаться с футболистами, отвечать на хейт, критику.

– Семинар был бесплатным?

– Да, и предоставляли питание и проживание.

– Через сколько после семинара ты отсудил первый матч?

– Практически сразу. Вставал в 4 утра, ехал на электричке три часа до Волхова, чтобы пересесть на другую и доехать до условных Киришей. Судишь, а обратно уже электричек нет. Однажды шли 30 км до ближайшей станции, но, к счастью, нас на полпути подобрал местный арбитр и довез до города.

Хорошо помню первый матч мужских команд, я работал помощником. Местная «Энергия» принимала лидера чемпионата – гатчинскую «Ижору». Для меня это был настоящий ад: пульс 180, трибуны пихают. Пропустил несколько офсайдов, но лидер закономерно выиграл, поэтому мне особо не досталось. Инспектор Игорь Паршков хотел ставить двойку, которая бы похоронила мою судейскую карьеру, но сжалился и поставил тройку.

После игры думал заканчивать: сказал Пухальскому, что больше не буду судить – он попросил отсудить через две недели «Кожаный мяч». Отработал главным, все четко.

Тогда понял, что в матче «Энергии» и «Ижоры» это была скорее случайность либо непредусмотрительность. Конечно, имело значение, что так рано назначили. Тем более, на матч не самой приятной команды: «Энергия» всем проигрывала, нужно было найти крайнего.

– Футболисты сильно пихали?

– Конечно. Они все чувствуют, как собаки. На поле 22 игрока плюс скамейки, тренеры – ты всеми должен руководить. Покажешь слабину – съедят.

– Как давили?

– Угроз не было, но много пихали: и с поля, и с трибун. Уже после первого тайма был весь мокрый, а еще на второй надо выйти. Ощущение, что провел не полтора часа, а все 15.

– Сколько принесло первое судейство?

– За игру мужиков главному в Чемпионате Ленобласти платили 1 000 рублей, помощникам – по 500. На юношах – 600 и 300, соответственно.

Судьи РПЛ тогда получали 90 тысяч рублей, нас этим мотивировали. Говорили, что идет омоложение судей, что это высокооплачиваемая профессия.

– Много молодых арбитров закончили после дебюта?

– Проблема больше даже не в том, что арбитры выслушивают, а в дисциплине: не приехал, проспал, опоздал, ушел гулять с друзьями. При этом в любительском футболе большая нехватка судей.

– А какой смысл идти в судьи, если постоянно критикуют и мало платят?

– Тогда для начала это были хоть какие-то деньги. Лучше, чем ничего. Тем более, когда ты студент.

Все зависит от того, как ты себя поставишь перед футболистами, болельщиками. Если кто-то пихает, а ты не пресекаешь, то для остальных это зеленый свет. Ты должен защитить игрока, которому досталось, при необходимости вовремя показать карточку.

Когда соперник видит это, сразу затухает – понимает, что ты заметил. Если пропустишь, пойдет ответка, стенка на стенку. Если нормально работаешь, соблюдаешь все трактовки и правила, то на рожон пойдет только отшибленный. Важно управлять игрой, чувствовать футболистов, разговаривать с ними. Если молча свистеть и показывать карточки – не справишься с игрой.

– Как развивалась твоя карьера после «Кожаного мяча»?

– Активно судил детско-юношеские команды, через 1,5-2 месяца снова привлекли помощником на мужские команды, на это раз отработал нормально.

– Проезд оплачивали?

– Компенсировали расходы, но за 2007 год до сих пор ничего не получил.

– Почему?

– Собрал все чеки, но сменилось руководство – и все исчезло.

– Сколько не досчитался?

– В том году у меня было 49 матчей. Если средние затраты 500 рублей за игру, выходит около тысячи долларов по тому курсу.

– Почему после этого не закончил с судейством?

– Меня сначала привлекли главным на детско-юношеский турнир «Петербургская весна», где судил в том числе и Владислав Безбородов, а через месяц отправили ассистентом на предсезонный турнир команд КФК и Второй лиги. Так попал в обойму помощников судей КФК.

Летом 2008-го меня призвали в армию, но мне удалось остаться в служить в Пушкине. Иногда даже отпускали из части судить. Через год вернулся и продолжил судить.

В 2009-м поступил в университет на факультет физкультуры. Тогда не понимал, что предстоит работать [учителем физкультуры] за МРОТ. Думал, это станет для меня вспомогательным триггером, чтобы построить карьеру в судействе.

В 2011-м меня рекомендовали на Мемориал Гранаткина. Успешно отработал, вызвали на судейский сбор, который прошел и стал ассистентом во Второй лиге.

На судейских сборах ставили баллы за технику бега и закрывали глаза на пузико

– Как проходят судейские сборы?

– Я был 10 дней в Крымске, Краснодарский край. Сдавали физические нормативы, потом тесты на знания правил. В остальные дни двухразовые тренировки, теория. Кто-то судил товарищеские матчи.

– На тесте можно было списать?

– Нет. Всех делили на небольшие группы по 10-15 человек, рассаживали в шахматном порядке.

– А заплатить?

– Без вариантов. За физику – тем более.

– Как готовился к вопросам?

– Раньше 300-400 вопросов и ответов размещались на сайте Коллегии футбольных арбитров. Можно было выучить все и сдать, но этого все равно недостаточно в практическом судействе. Необходимо знать правила и верно трактовать в разных ситуациях.

– Как их верно трактовать?

– Трактовку рассказывали уже на сборах. Например, критерии игры рукой – это не целое правило, а всего лишь одно из видов нарушений Правила № 12, у которого множество трактовок. Показывают нарезку моментов, а потом их разбирают, почему это игра рукой или нет.

На моем первом сборе для помощников был дополнительный тест [экс-арбитра Владимира] Енютина за минуту отработать все элементы жестикуляции. Тебе неожиданно говорят, что нужно показать: вне игры на дальней, ближней или угловой. Максимум – 10 баллов, я набрал девять.

– Баллы – за технику и артистизм?

– Оценивалась техника бега. Не все пробежал приставным шагом, рука с флагом болтается – снижают оценку. Внешний вид очень важен. Арбитр должен продавать себя футболистам. За этим и сейчас следят.

– На сборах много арбитров с пузиком?

– Были, конечно, но никто не смотрит на форму. Сдаешь норматив – судишь.

Человека с лишним весом, скорее всего, отсекут на этапе рекомендации. Во Вторую лигу такого уже рассматривать не будут. Сегодня с пузиком тяжело.

– Почему тогда вижу таких судей в Первой лиге и РПЛ?

– Они уже давно устаканились, стабильно сдают нормативы и работают без особых нареканий. Тебя не скинут с Первой лиги, если все сдаешь и нет двоек, но при прочих равных сделают выбор в пользу молодого. Поэтому важно быть в тонусе.

– Выполнять нормативы – хорошо, но без лишнего веса они бы судили лучше?

– В каждой лиге есть рейтинг судей: главных и помощников. За каждую игру получаешь оценки, а еще – за сдачу нормативов, теории, видеотестов, знание английского, также измеряют массу жировой прослойки. Все это складывается.

Раньше судьи два раза в месяц записывали тренировки и отправляли в департамент. Для Второй лиги это было обязательно.

– Как выглядят тренировки судей?

– Собираемся, ставим камеру, надеваем манишки, берем свисток, флаги и отрабатываем.

Не сдал [тренировки] два раза в месяц – не назначат в следующем. Сейчас в судейском комитете есть тренер по общей физподготовке и аналитики, которые все это отсматривают.

Судейство во Второй лиге: работа в такси, мутные матчи, пиво после игры

– Твой первый матч Второй лиги. Что запомнилось?

– «Карелия» – «Днепр» Смоленск на запасной арене «Петровского». Для меня это было радостное, но волнительное событие. Меньше говорил, больше слушал и наблюдал.

– Как оценишь дебют? Пятерочка?

– Четыре с плюсом. Лишний раз боялся что-то подсказать главному.

– Как из ассистента превратиться в главного?

– Раньше была тенденция, что ассистенты Премьер-лиги и Первой лиги работали главными во Второй лиге, Второй – в КФК. Потом появилась специализация: со Второй выбираешь, кем быть. Женя Турбин был ассистентом ФИФА, а потом решил стать главным: вернулся во Вторую и снова проделал немалый путь, чтобы попасть в Премьер-лигу. Такая же траектория и у Сергея Лапочкина.

– Один ассистент работает на ближней бровке, где тренер может напихать, а другой – на безопасной дальней. Как распределяете, кто где находится?

– Указано в листе назначений: помощник-1 работает на ближней, помощник-2 – на дальней. Единственное отличие: при двойной или тройной замене помощник-1 помогает резервному.

– Какие косяки были у тебя или у вашей бригады в первом сезоне?

– Не вспомню. Постоянно был разный состав.

– Во Второй лиге часто ругают поля. Для судей это важно?

– Конечно. Если поле не укатанное, больший риск травмироваться. Например, подвернуть голеностоп.

– Бывало ощущение, что работаешь на каком-то мутном матче?

– Пару раз слышал про это в других играх, но, к счастью, в моих матчах такого не было. Встречал немотивированные команды, где были большие проблемы с выплатой зарплаты.

– Футболисты во Второй лиге таксуют, подрабатывают. А судьи?

– Таксовал. Питер – город дорогой. Нужно жилье снимать, кредит выплачивать.

– В такси поднимал больше, чем на поле?

– Да. Например, помощнику во Второй лиге платили 5 000 плюс временные затраты на дорогу (два дня). В месяц было плюс-минус три назначения, а в такси 15 тысяч можно было заработать за неделю.

– Думал забить на судейство и таксовать?

– Нет, потому что это не высокоинтеллектуальный труд.

– Футболисты после игр часто восстанавливаются пивом. Арбитры?

– Лукавить не буду, бывало по-разному. После игры в жару позволял себе холодного пивасика. Могли в поезде в вагоне-ресторане с ребятами символично чей-то дебют отметить. Но без каких-либо эксцессов. Кто-то заканчивал карьеру из-за этого, когда ловили пьяными в аэропортах.

– Сколько игр отсудил во Второй лиге?

– 98 матчей за семь сезонов. Плюс около 10 матчей четвертым судьей в Первой лиге.

– Почему не попал в основную обойму Первой лиги?

– В 2015-м успешно отработал Мемориал Гранаткина, в том числе финал. В результате чего позвали на сбор судей Первой лиги. После него оставалось отработать 4-5 матчей Второй лиги, но я ошибся.

За несколько дней до матча в Химках потерял маму, но поехал на игры − наверное, это была главная ошибка. Нужно было отказаться, но я подумал, что тогда вычеркнут из перспективных.

В итоге ошибся в простой ситуации: в добавленное время зафиксировал у «Домодедово» офсайд. После игры включил запись, нашел тот момент и схватился за голову. Защитник «Химок» остался на ближней штанге, а я его не заметил. Мысли были совсем не о футболе.

– Какие были санкции?

– Инспектор предложил вместе посмотреть эпизод. Ответил: «Не забивай голову – ставь, что есть». Получил 7,9 – по новой системе у судей это двойка. Тогда понял, что о Первой лиге можно забыть на несколько лет. Если арбитр получил двойку, то на следующий сезон его уже не рассматривают в лигу выше.

– Какой максимум?

– 8,4 – это ожидаемый уровень судейства. Не показал желтую – минус 0,2. За грубую ошибку отнимают 0,5. Совершил две грубых, получил 7,4 – это вообще ужас.

– А как набрать баллы?

– Если разобрался в сложных моментах: пенальти, красная, то тебе накинут 0,1 при отсутствии ошибок в остальных эпизодах.

– При этом арбитра РПЛ за грубую ошибку часто отстраняют всего на несколько матчей.

– Меня тоже могли бы отстранить, но назначили на следующую игру в Тверь. Доработал сезон, расстроился – понял, что сам упустил шанс.

– Что было дальше?

– Сезон-2015/16 отработал без проблем. Через год меня снова не рассматривали как арбитра Первой лиги. Понял: пора искать иные пути в жизни. Поступил на второе высшее. Сезон-2016/17 тоже прошел спокойно и без нареканий, но о Первой лиге ни слова. Перспектива стала тускнеть.

К нормативам перед сезоном-2017/18 готовился посредственно и не сдал: сошел с дистанции из-за дискомфорта, хотя до этого сдавал физуху без проблем. За пару недель потянул боковые связки, в итоге выбыл из списков на полгода.

Через несколько месяцев предложили работу в Крыму – руководителем фитнес-центра Mriya (пятизвездочный отель в Крыму – прим. авт.). Кстати, там познакомился с детским кумиром – Русланом Нигматуллиным. Помню его знаменитый матч квалификации Лиги чемпионов против австрийского «Тироля». В 2018-м познакомился с ним лично. Пригласили его на детский турнир к открытию ЧМ-2018. Вместе смотрели Россия – Саудовская Аравия. Очень интересный и разносторонний человек.

Что такое «Ростсельмаш – лига»?

– Как попал в гандбольный «Ростов-Дон»?

– В марте 2020-го вернулся в Петербург из-за пандемии. Три месяца сидел на карантине, закидывал резюме. На меня вышел директор по развитию клуба, пригласил заниматься операционной деятельностью, наладить все бизнес-процессы. Мою кандидатуру согласовывали два-три месяца, в июле переехал в Ростов.

– Чем занимался в клубе?

– Операционными вопросами, в том числе помогал коллегам с матчдэем, организовывал логистику на выездные матчи, решал вопросы с чартерами. За 2,5 года так и не понял, зачем меня туда пригласили. Хотелось более амбициозных задач.

– Насколько гандбол добрее футбола?

– Гандбол правильнее сравнивать с мини-футболом, по крайней мере, в России. Он более динамичный. С точки зрения организации в футболе все жестче, прозрачнее. Это нужно модернизировать и в регби, и в гандболе.

– Что футбол может взять у гандбола?

– В гандболе ближе контакт болельщика с командой, все как большая семья.

– Как в твоей жизни появилась «Ростсельмаш – лига»?

– В сентябре-октябре 2020-го попросили помочь с запуском, подготовить дорожную карту. Включился, погрузился – с осени 2021-го на мне завязаны многие процессы: финансы, документооборот. Привнес в лигу футбольный и гандбольный опыт, в том числе европейский (ездил с клубом на матчи гандбольной Лиги чемпионов). И продолжаю это делать.

– Почему «Ростсельмаш» развивает именно регби – не самый популярный и русифицированный спорт?

– Так и футбол не самый русифицированный спорт. Родоначальники, как и регби – англичане.

Это инициатива Федерации регби России, чтобы этот спорт развивался в регионах. За это большое спасибо ее председателю – Игорю Юрьевичу Артемьеву. Получилась коллаборация федерации с градообразующим предприятием.

– Зачем это «Ростсельмашу»?

– Социальная ответственность − он же спонсирует «Ростов» и «Ростов-Дон». В «Ростсельмаш – лиге» все масштабней, но на более любительском уровне. Но мы внедряем профессиональные фишки: электронный протокол, трансляция жеребьевки финального этапа, VAR на финале.

– Сложно было запускать регбийную лигу?

– Многие не верили, что в Ростовской области столько детей будут играть в регби – больше 25 тысяч за четыре сезона.

Мы не просто держим высокую планку, а ежегодно ее повышаем: в спортивном и медийном плане. Создаем для команд больше игровых дней. Учитываем опыт прошлых сезонов. Уже два года ведем цифровую систему, статистику и онлайн-протоколы.

– Количество участников растет?

– В первый сезон заявились 230 школ, в этом – больше 300. В прошлом году было еще больше: 600 команд из 375 школ, но это за счет соревнований в двух возрастных категориях. В этом году отказались от этой идеи из-за слишком больших затрат. Сфокусировались на качестве, а не количестве.

– Какая поддержка от Федерации регби России?

– В первую очередь – методическая. Федерация организовывала выезды специалистов. Сегодня мы одни из лидеров и пример для остальных детских регбийных лиг.

– В Ростовской области много убитых спортзалов. Это мешает лиге развиваться?

– Это проблема не только регби, но всех видов спорта. Для тренировок по тэг-регби хватает даже школьного зала 18 на 9 метров – но для соревнований этого уже недостаточно.

В некоторых муниципалитетах области есть неплохие ФОКи, но хотелось бы, чтобы они были в каждом районе/городе. От инфраструктуры зависит многое, в том числе желание детей заниматься спортом. Некоторые муниципалитеты охотно идут навстречу и дают лучшие залы.

– Как часто родители боятся отдавать детей в регби?

– Футбол не менее контактный, и травм там бывает больше. А у нас одно из направлений – тэг-регби, где контакт вообще исключен. Поначалу были сложности с непониманием правил. Пригласили спикеров, организовали семинары с привлечением специалистов извне. Они объяснили нюансы учителям физкультуры.

– Какой смысл физрукам погружаться в новый вид спорта?

– Засветить себя и школу в виде спорта, в котором пока не такая высокая конкуренция. Плюс разработанная система призовых – такое есть далеко не во всех детских соревнованиях.

– Сколько?

– Тренер-чемпион, пройдя все три этапа, получает почти 100 тысяч рублей за трехмесячный сезон. Неплохая прибавка к зарплате. Ежегодно мы финансово поощряем 150-180 представителей – больше половины участников.

– Какие планы на ближайшие год-два и долгосрочную перспективу?

– Хотим сделать профессиональную детскую лигу с соблюдением всех регламентов, требований. Чтобы каждый участник «Ростсельмаш – лиги» гордился ей.

В планах выйти на всероссийский уровень – в сентябре планируем провести такой турнир. Уже есть желающие, потому что мы два года подряд вывозили победителей «Ростсельмаш – Школьной Регбийной Лиги» на всероссийский финал в Зеленоград. Даже на наши ростовские соревнования уже готовы приезжать команды из других регионов.

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Приходите на суперфинал четвертого сезона «Ростсельмаш – Школьной Регбийной Лиги» , который состоится 20 апреля в крытом футбольном манеже Ростовского областного училища олимпийского резерва, и сами все увидите!

Фото: личный архив Ивана Кичимасова, Ассоциация «Ростсельмаш – лига» .