«Прислали документы: «Ты теперь ты работаешь на заводе». Безлихотнов играл в Казахстане, ругался с Григоряном, а в 32 года ушел в медиафутбол

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И выиграл там первый трофей.

10 лет назад Никита Безлихотнов был в числе перспективных игроков. В 21 год он забивал за «Торпедо» в Первой лиге, в 22 ездил на просмотр ЦСКА и играл в праймовой «Кубани». В итоге Никита провел в РПЛ 13 матчей, зато активно поездил по российскому подземелью и ближнему зарубежью.

В 32 года Безлихотнов оказался в медийном футболе и уже выиграл первый трофей – Московский Кубок Селебрити.

Пестрая география помогла Никите собрать уйму историй: про боксерские спарринги на тренировках Григоряна, строительство «Манчестер Сити» в медиафутболе и пересечение границы Казахстана под видом рабочего.

«Григорян говорит: «О, давайте, я новое упражнение придумал: борьба в перчатках». В Хабаровске Безлихотнов смотрел нарезки из регби и летал больше, чем играл

– Ты воспитанник «Торпедо». Расскажи о «Торпедо-ЗИЛ». Как тебя начали заигрывать?

– У меня была школа ФШМ «Торпедо», там я доигрывал до выпуска. Потом эта команда развалилась, а мы уже были на сборах. Там сообщили, что команды не будет, и после этого меня позвал тренер «Торпедо-ЗИЛ» Малай Андрей Владимирович.

Мы играли сезон во Второй лиге с «ЗИЛом», а «Торпедо» параллельно играл в другой зоне. Мы с «ЗИЛом» заняли второе место и не вышли никуда, а они с первого прошли в ФНЛ, и меня позвали туда на просмотр. Прошел сборы и подписал контракт.

– В 2013-м ты был на просмотре в ЦСКА. Почему не взяли?

– Ну, там составчик, конечно, чуть другой был. Сам понимаешь, они чемпионы, там почти все – сборники. Слуцкий мне сказал открыто: «Сейчас ты не будешь играть у нас, очень тяжело попасть в состав. В принципе, можно попробовать [купить], но в таком случае надо платить и агенту, и клубу. А какой смысл тебя покупать, если ты играть не будешь?» Я все понял, нормально пообщались и на хорошей ноте расстались. А я перешел в «Кубань»

– В «Кубани» тогда было много звезд. Кто в самом порядке?

– Вообще все. Больше всего Попов с Мельгарехо понравились. Мельгарехо тогда играл защитника, пришел Гончаренко и выяснил, что парагваец раньше тяжелой атлетикой занимался и при небольшом росте очень высоко прыгал. Виктор Михайлович увидел, как он играет головой, и подвинул его ближе к атаке.

– Ощущалось, что «Кубань» была топом РПЛ?

– Да, ощущалось. Когда пришел, там и задачи серьезные были: как минимум в группу в ЛЕ выйти и забраться как можно выше в чемпионате. Конечно, с Первой лигой не сопоставим уровень.

– Тогда же ты дебютировал в Лиге Европы – в квалификации с шотландским «Мазервеллом». Помнишь тот день?

– Конечно, сильно переживал, настраивался. Но команда топовая была, все ребята с опытом игры в еврокубках. Поэтому они вообще на спокойном были.

– И спустя пару недель тебя отдали в аренду украинскому «Металлургу».

– О, там очень интересная история. Мы с «Кубанью» уезжали на игру с «Фейеноордом» в еврокубках, мне никто ничего не говорил о переходе. После Голландии летели сразу в Самару на игру с «Крыльями» и делали пересадку в Киеве. Я выхожу из самолета в Киеве, мне говорят: «Ты захвати все вещи, которые с собой брал. Дальше не летишь, уходишь в аренду в «Металлург» донецкий». Я вообще в шоке, у меня на руках почти никаких вещей – ехали же только на игру с «Фейеноордом» и обратно.

Вместо Самары я один полетел в Донецк. У них тогда была пауза: меня встретили, я приехал на базу, а там вообще никого из команды и руководства. Я несколько дней один ходил по базе в экипировке «Кубани», потому что других вещей не было.

– Как тебе «Металлург»?

– Там были просто космические условия: и шесть полей, и зал, и бассейн на базе, да и город классный. Я провел хороший сезон, даже звонили из «Динамо Киев», интересовались. Мне Ташуев (главный тренер «Металлурга» – Sports.ru) предлагал остаться, но «Кубань» не отпустила. А потом там политическая ситуация накалилась, так что я понял: хорошо, что уехал.

– Потом была «Уфа». И в «Кубани», и в «Уфе» сыграл очень мало (меньше 15 матчей), тебя часто отправляли по арендам. Почему не закрепился?

– Да разные факторы. Где-то конкуренцию проигрывал, где-то тренер не подходил. Было пару раз: тебя ждет тренер, ты приезжаешь, а спустя неделю его увольняют.

– С каким тренером вообще не пошло?

– С Григоряном. Он своеобразный человек.

– Вспомни самую яркую историю с Григоряном.

– Про него можно рассказывать и рассказывать. Помню он нам перед игрой включал нарезки из регби, чтобы взбодрились.

Один раз, во время установки перед игрой, подозвал парня, который раньше карате занимался. И говорит: «Давай, покажи мне карате!». Вообще внезапно, до этого сидели, разбирали соперника. Тот начал размахивать руками в воздухе, какие-то трюки показывать, а Григорян кричал: «Да! Да! Молодец! Давай!».

На сборах бокс был. Один раз, во время тренировки стоим, уже надели перчатки боксерские, он вдруг говорит: «О, давайте, я новое упражнение придумал: борьба в перчатках». Чтобы ты понимал, реально в боксерских перчатках начинали борьбой заниматься.

– А спарринговались как?

– В зале был ринг небольшой, но могли и на поле рубиться. Он называл пары, кто и в какой день дерется. Но мы, понятно, в шутку, – зачем нам между собой драться-то? Но бывало кто-то случайно попадет разок, и после этого начиналась рубка. Не знаю, чего Григорян добивался.

– Потом пошли клубы Первой Лиги («Балтика», «СКА-Хабаровск», «Сибирь», «Шинник», «Армавир»). Где были лучшие условия, больше всего приближенные к РПЛ?

– База, наверное, в Ярославле самая крутая была. Она конечно старенькая, но там есть все, что нужно. «Армавир» еще. Там понравились и команда, и атмосфера, и стадион, и болельщики. То есть, на каждую игру по 3-4 тысячи собиралось, всегда полный стадион, я даже не ожидал.

– А самые лютые условия?

– В Новосибирске было тяжело, потому что не платили. Сам город хороший, но на базе даже тренажерки не было, а зимой нереально тренироваться на том поле.

– Вспомни самую дикую историю о холоде в Хабаровске.

– Там просто ветер с набережной дует постоянно, поэтому холодно. Сейчас при минус 15 уже нельзя играть, а мы, кажется, спокойно и при двадцатке рубились.

Там с перелетами мучаешься. В Хабаровске больше летаешь, чем играешь. То есть, обычно летишь на игру за три дня. Бывало, что сразу прилетали, и на следующий день игра, мы даже потренироваться не успевали. Сыграли, и обратно сразу. Часто ночевали в аэропорту. А когда прилетаешь домой, сразу бежишь отоспаться. А на утро тренировки ставили. Я в первое время несколько раз мог проспать эти тренировки. Очень тяжело.

Безлихотнов пешком пересекал границу и подделывал документы ради контракта с казахстанским клубом

– В 2020-м ты уехал в казахстанский «Кызыл-Жар» и спустя месяц вернулся. Что это было?

– Ты не представляешь, какой это был ужас.

Я в то время с «Армавиром» расстался. Затем началась пандемия и я сделал небольшую паузу. Позвонили агенты, предложили Казахстан. Вроде нормальные условия, на полгода планировал поехать, посмотреть. А границы закрылись, нормально туда не попадешь. Через границу в Казахстан пускали только если ты медик или рабочий. Мне прислали новые документы: сказали выучить, что я вообще не футболист, а еду работать инженером на заводе. Я несколько дней учил эти документы, потому что на границе всегда спрашивали про это на контроле.

А из-за пандемии на самолете нельзя, единственный вариант – переходить границу пешком. Поэтому я летел до Омска (там меня встречали) и на машине ехал до границы с Казахстаном. Потом на транспорте нельзя было, я шел пешком километра три, со всеми вещами. Ночь, степь, полил дождь. Уже тогда задумался, стоит ли туда ехать.

В итоге прошел границу, меня встретили, поселили. Гостиница просто адская: как я понял, она раньше борделем была. Уже все, еду на базу, агент мне говорит: «Не переживай, платят вовремя, никаких задержек». Приезжаю, на тренировке спрашиваю у русских ребят, нет ли задержек – отвечают, что уже три месяца не платят. А с премиальными президент сам решает, когда платить, а когда нет. И за первый месяц мне, кстати, так и не заплатили.

– Как тебе чемпионат Казахстана?

Тогда в Казахстане проводили весь чемпионат в одном городе, чтобы не летать во время пандемии. Поля без подогрева, пара искусственных, на которых даже лед не таял. Короче, «космические» условия.

– Какой там уровень футбола?

– Играют две-три команды, у которых деньги есть. В принципе, и судят их так же. Типа, как «Зенит» у нас. Остальные команды мучаются просто. В целом, уровень примерно как в Первой лиге. Возможно, только эти две-три команды могли бы на уровне РПЛ играть. Но внизу таблицы.

– Почему ты уехал спустя месяц?

– Мне не понравилось отношение. Мне набрали из Хабаровска, предложили контракт, я подошел к руководству и попросил отпустить меня.

– А что с отношением?

– Ну, там президент грузин был, очень эмоциональный и вспыльчивый. После игры мог забежать в раздевалку наорать. Перед матчами говорили, что вообще не будут ничего платить, если не выиграем. Президент на трибуне всегда сидел, во время матчей звонил тренеру и говорил, кого менять надо. Какой-то цирк.

Потом таким же путем обратно добирался. У меня еще с собой витамины спортивные были, пограничники не хотели пропускать: думали, наркоту везу.

Странное отношение Григоряна: хотел выпустить Безлихотнова в старте сразу после 7-часового перелета, менял на 25-й минуте и составлял нарезку со всеми ошибками

– В 2015-м ты просматривался в «Рубине».

– Да. Месяц с ними тренировался: оставил хорошее впечатление и собирался подписывать контракт. Подходят из руководства, говорят: «Никита, такая ситуация: мы тебя не будем покупать, потому что всем нужны деньги за тебя». Я не очень хорошо разошелся с агентом, когда в «Торпедо» играл. И с тех пор он во всех клубах просит за меня процент. «Рубину» нужно было платить ему, моему нынешнему агенту и «Уфе». Поэтому они отказались.

Я остался в «Уфе», но играл бы в дубле скорее всего. Это был последний день заявки, я только приехал домой [из Казани]. И вдруг набирает Григорян, который возглавил «СКА-Хабаровск»: «Никита, погнали в Первую лигу, в Хабару! Ты ####### (удивишься), как ты у меня заиграешь! Давай к нам! Ты с семьей? Приезжай с семьей, город шикарный, замечательный, стадион – топ просто». Я сказал, что подумаю; он мне еще два раза позвонил – я согласился, потому что очень хотел играть, врубил юношеский максимализм.

Все, я разорвал контракт с «Уфой», лечу в Хабаровск. 7 часов в самолете, прилетаю, меня встречают и везут на стадион. Я ничего не понимаю, спрашиваю: «Куда мы едем?» – «Да в раздевалку, сегодня игра ведь». Я просто в шоке: несколько дней не тренировался, уставший после самолета, ноги ватные.

Приезжаю, захожу в раздевалку, передо мной выходит парень – его ради меня из заявки убрали. До игры час, подходит Григорян: «Давай готовься, ты в старте». – «Какой «в старте»? Я же вообще не готов». – «Да давай, так лучше. Я знаю, как тебя пристроить. Давай, давай, разминайся».

Я упросил хотя бы не в старте начинать. А я еще здороваюсь с пацанами, знакомлюсь, мне неудобно – из-за меня только что парня убрали. Во втором тайме разминаюсь, он меня выпускает нападающим, говорит, мол, давай, сейчас выйдешь и забьешь. А я вообще никогда нападающим не играл, бегаю и просто в космосе нахожусь – еще ведь разница во времени сумасшедшая. Тот матч мы проиграли 0:2. Я потом встретил Григоряна на улице, а он мне говорит: «Ну что, понял, в какую ты жопу попал?»

– У тебя еще конфликт с ним был?

– Да, я тогда разорвал контракт из-за него.

– С чего все началось?

– Началось все со сборов на Кипре, там Кубок ФНЛ проводился. Мне пацаны рассказывали, что Григорян странноватый. Теорию перед каждой игрой по-разному объясняет. Я говорю, что не понимаю, и он мне начинает предъявлять: в этом моменте нужно было обыгрывать, а не подавать. В следующей игре я обыгрываю, он мне показывает этот момент и говорит, что нужно было подавать.

Сидим как-то на разборе, опять чуть закусились. И он мне говорит: «Думаешь, ты такой ######## (крутой) игрок? Все давай, выходи, я закончил с тобой». На этих сборах он меня зачехлил и вообще запретил появляться с командой, тренироваться. Я все это время даже в столовую ходил отдельно, ничего не делал.

– Помирились?

Агент, руководство начали выяснять в чем дело. Спустя какое-то время встретились, он предложил поступить по-мужски и забыть все обиды. Я согласился, мы пожали руки.

Возобновляется сезон. Мы играем с дублем «Спартака», он ко мне подходит и говорит: «Все, Никит, готовься, ты в старте, но на 25-й минуте я тебя меняю». Он любит мотивировать так, поэтому я особого значения не придал. Играем, я неплохо выгляжу, вдруг на 25-й минуте – замена. Я не понимаю, как перед матчем можно сказать человеку, что поменяешь его в середине первого тайма.

На следующую игру Григорян оставил меня в запасе, но выпустил во втором тайме: я хорошо вошел, отдал голевую, мы выиграли 1:0. Потом опять: выхожу в старте, а на 44-й минуте меняют. Я вскипел, не пожал ему руку после замены. Даже в раздевалке чуть зацепились, но нас разняли.

Я хотел разорвать контракт, но в руководстве сказали, что все решат, и предложили подождать.

– Сколько ждал?

– Три месяца. Я опять ничего не делал, потому что тренироваться с командой Григорян запретил. Вдруг он звонит, предлагает встретиться. А они еще тогда проигрывать начали, плохая полоса была. Может быть, поэтому захотел помириться. Но я так и не понял, зачем он меня менял и устраивал этот цирк.

Нас двоих уже зовет руководство, там тоже не понимают, почему Григорян меня меняет постоянно. Мы приходим, я смотрю – Григорян составил и показывает нарезку всех моих ошибок за последние три игры. Как бы, вот почему менял. Я в недоумении, говорю: «Так же из любого можно пленного сделать, если по 2-3 ошибки вырезать. Посмотрите целиком матчи и покажите, где я ошибался». Так мы разошлись.

«Выходит парень, который в ЛФЛ гонял, и ведет себя так, будто Лигу чемпионов выигрывал». Безлихотнов рассказывает о медиафутболе и объясняет, почему не будет блогером

– С 2022-го ты игрок медиафутбольного клуба Reality. Как они на тебя вышли? Где ты был в тот момент?

– Денис Большаков, с которым еще в «Торпедо» пересекались, уже играл там. Он позвонил, предложил попробовать. Я потренировался, и меня пригласили в команду.

– Почему согласился?

– Мне было удобно добираться, потому что они тренируются в Лужниках – это один из факторов. А потом понравился коллектив, ребята хорошие. Поэтому решил остаться.

– Вспомни первое впечатление от медиафутбола.

– Я сначала ничего о нем не знал, мне только рассказывали. Но в первом сезоне [МФЛ] футболистов было мало, еще играли медийные, поэтому говорили, что уровень слабоватый.

Ко второму сезону заиграло много футболистов хороших: и тех, кто закончил, и тех, кто просто поддерживает форму. Думаю, как раз из-за этого и ввели лимит на профиков.

А так, нормальный уровень: половина ребят из Первой или Второй лиги, много знакомых встретил.

– Что тебе не нравится в Медиалиге?

– Много лишних слов, движений. Понятно, надо что-то показать, чтобы тебя заметили. Все-таки, медийная лига.

Но не нравится, что некоторые очень смешно смотрятся, например, из тех же 2Drots и «Амкала». Особенно, когда ты поиграл и можешь с чем-то сравнивать. Выходит парень, который в ЛФЛ и КФК гонял, и ведет себя так, будто Лигу чемпионов выигрывал. Смотришь и просто смеяться хочется.

– Как тебе новые правила (бонусный мяч, чистое время)? Хотел бы ввести их в профессиональном футболе?

– Не сказал бы, что это прям топ. Где-то интересно, прикольно, но и подбешивает: например, когда ты ведешь в счете, тебе забивают этот бонусный мяч, и вы уже проигрываете – ну это бред.

Насчет чистого времени – мы же не в хоккей играем: когда вышел мяч, ты ждешь, пока за это время можно кучу времени от матча занять. Это очень непривычно, как минимум.

– Зачем тебе Медиалига?

– Для меня это все-таки какой-то заработок; и, конечно, просто хочется играть в футбол. Тем более, сейчас в МФЛ он становится более конкурентным, и это интересно.

– Reality – достаточно известная команда. Нет желания развивать себя медийно и стать блогером?

– Если честно, кажется, у ребят моего поколения чуть другое воспитание. Даже в командах за такое поведение, как сейчас, в наше время можно было выхватить прилично. И там дядьки поигравшие собирались, слова лишнего не скажешь – сразу заткнут.

Я не против стать медийным, но нужно где-то перебороть себя, чтобы так уверенно работать на камеру. Сразу это сделать тяжеловато. У молодежи чуть другое поколение, они особо не парятся за то, насколько правильно ведут себя.

– В чем феномен медиафутбола?

– Простые ребята собрались и за короткий срок создали крутой турнир, который все еще на слуху и не закрывается. Мне кажется, в России не так просто такое сделать.

– Как ты оценишь футбольный уровень Медиалиги?

– Некоторые команды очень неплохо смотрятся. Вот, к примеру, посмотрите на Кубок России, где команды Второй лиги не могли обыграть медийных.

В Reality строили свой «Манчестер Сити», а финал МКС – один из самых важных матчей в карьере Безлихотнова

– Летом 2022-го ты играл с Reality в финале МКС. Это самый важный матч в твоей карьере?

– Думаю, нет. Но все равно очень интересный опыт и в спортивном, и в медийном плане. В топ-5 войдет.

– Тебе или твоим одноклубникам прилетали предложения после победы Reality?

– Парням прилетали, да. Думаю, если из профессионального футбола смотрят за кем-то, то, скорее за молодыми ребятами. Да и нет смысла в моем возрасте пыхтеть где-то в Первой или Второй лиге, разъезжать по всей стране и получать копейки. Лучше я в Москве буду дома, с семьей. И зарабатывать примерно такие же деньги.

– Как тогда выглядело будущее Reality?

– Очень перспективно. Думаю, так выглядит и сейчас, просто определенные сложности со спонсорами. Все равно, это непрофессиональный клуб: у многих своя работа, нет лишнего времени на футбол. А надо каждый день тренироваться, на сборы ездить. Но Фил в этом плане очень старается: у нас планировались сборы в Турции, он сейчас ищет спонсора.

– Фил производит впечатление очень эпатажного персонажа. А какой он в общении с игроками?

– Думаю, насчет эпатажности – это такой образ. А вообще, он нормальный среди коллектива, приятный в общении. Старается сделать все для команды, и это круто.

– Главное впечатление от Reality во втором сезоне – Фил постоянно всем недоволен и наезжает на Осипова. Как в команде относились к этому?

– В команде к этому никак не относились, не обсуждали. Нам кажется, это их личное дело.

– Не было мыслей, что Филу лучше молчать и сосредоточиться на футболе?

– Нет, все-таки, это медийная лига. Посмотрите, что несут другие и на поле, и за его пределами. Иногда на пресс-конференциях такой словесный понос, будто всем надо что-то сказать, чтобы тебя заметили.

– В Reality ты пересекался с Арамом. Он учился в академии «Манчестер Сити». Тренировки Арама запомнились?

– Он хотел, чтобы у нас свой «Манчестер Сити» был, в плане игры. Но, к сожалению, уровень здесь чуть пониже. Тренировки были интересные, но где-то не хватало мастерства: в упражнениях на игру в касание некоторые ребята терялись, особенно блогеры.

– Есть серьезная вероятность, что Reality не попадет в третий сезон. Как думаешь, если это случится, клуб продолжит существование?

– Не знаю. Ведь есть еще вероятность, что Reality попадет в Кубок России. Фил говорил нам, что у него острые отношения сейчас с Осиповым, поэтому, возможно, не попадем в третий сезон. Но мы точно будем на МКС играть. Пока думаю, что эта история не закроется. Главное, чтобы сейчас спонсора нашли.

– А ты останешься в Reality, если клуб не попадет в МФЛ-3?

– Если команда не закроется и будет играть на турнирах других, то, конечно, останусь.

– Есть предложения от других команд Медиалиги?

– Предложения есть. Вот сейчас жду, что скажет Фил насчет существования команды, и буду решать.

– А рассматриваешь возвращение в профессиональный футбол?

– Да, рассмотрел бы, но пока хороших вариантов не было. Мне это интересно, я бы с удовольствием еще поиграл. Как я понял по разговорам, в России ты уже старый после 30 лет. Хотя хотя я не понимаю, почему смотрят только по паспорту. Мне кажется, по игре я бы никому не уступил из молодых.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров, Максим Богодвид, Виталий Тимкив, Виталий Белоусов; vk.com/fcqyzyljar; Winline Media Football League