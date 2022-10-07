Reality затроллили Текилу. Вышли в гарнитурах на матч с «Родиной Медиа» всей командой

Лидер «Родины Медиа» Текила на бровке регулярно пользуется гарнитурой. Он говорит, что это удобно и помогает ему в коммуникации с операторами, администраторами и другими людьми команды, не теряя силы на крики.

Но многих это веселит. В том числе и Reality – команда Фила Кострубова вышла на матча против «Родины» с похожими устройствами.

И в предматчевой речи Фил тоже сделал упор на гарнитуру:

«Не просто так я вышел с этой ######. Один турнир мы уже без денег взяли. Сейчас у нас есть все. У нас есть хороший партнер, у нас безумно хорошая команда. И вот эти вот ###### понты, ###### вот это говно (бросая гарнитуру на газон и пнув ее в сторону) ##### не нужно, потому что это все ###### мусор.

Вы футболисты, которые делают результат. Вы команда, которая способна выиграть любой турнир. Я в вас верю. Я вас люблю».

Текила обратил внимание на перформанс соперника. Попросил свою команду ответить на поле:

«Они стебутся над нами. Наушнички, как будто из компьютерного только что пришли. Не надо ##### ##### над нами стебаться. У нас пытаются забрать очко на челлендже. Нам постоянно что-то там придумывают в других играх. Нихера. Просто выходим и забиваем».

Фото: Скриншоты Winline Media Football League