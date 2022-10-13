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Последнее серебро Карпина: падал со «Спартаком» на 16-е место, подавал в отставку, обыгрывал «Зенит» в Санкт-Петербурге

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«Ростов» мощно начал сезон: 2-е место после 12 туров, проиграли только «Зениту». Комличенко с Уткиным творят магию впереди (по 7 очков по «гол+пас»), Песьяков смело играет на одной линии с центральными защитниками, есть силы на камбэк с 0:2 с «Краснодаром». В общем, «Ростов» заслуженно преследует «Зенит».

«Конечно, не ожидал, что будем вторыми, можно сказать, даже в шоке, – признался Валерий Карпин. – Все, чего команда добивается, неожиданно и классно, но я уверен, что никто не ожидал, даже мы сами. По сравнению с прошлым сезоном из новых [игроков] у нас только Уткин и Чернов. Все остальные футболисты были в том сезоне, не было трансферов за 6-10 миллионов».

Последний раз Карпин максимально приближался к первому месту десять лет назад. Тогда, в переходном сезоне-2011/12, его «Спартак» набрал 75 очков и стал вторым (отстали от «Зенита» на 13 очков).

16-е место после 5 туров и 3:10 от «Порту» – Карпин так паршиво начал сезон, что даже подавал в отставку

Начало сезона-2011/12 совпало с плей-офф Лиги Европы – туда «Спартак» попал с третьего места группе Лиги чемпионов. В 1/16 выиграли у «Базеля» (3:2 на выезде, 1:1 дома), а в 1/8 уверенно прошли «Аякс» (1:0 на выезде, 3:0 дома). В четвертьфинале попали на «Порту» – и получили 3:10 по итогам двух матчей. После ответного состоялся тот самый диалог Карпина с болельщиками с легендарыми «Фалькао к нам не поедет» и «Валера, верим!»

В чемпионате вообще была катастрофа: за первые 4 тура набрали всего 4 очка – обыграли только «Волгу». После поражения от «Анжи» (1:2) «Спартак» опустился на 16-е место. А на следующий день Карпин написал заявление об отставке (при этом остался на посту гендиректора).

«Я вырезал себе турнирную таблицу, где «Спартак» был на последнем месте, – шутил Сергей Семак. – Многие мои друзья сделали то же самое. Думаю, для любого нормального человека здесь есть повод улыбнуться».

Потом была игра на Кубок, где «Спартак» выиграл 2:1 у «Краснодара». После матча игроки надели майки с фотографией Карпина и надписью «Мы вместе». Заявление об отставке не приняли, а Валера остался главным тренером.

Тихонов играл в 40 лет, а приехавший Эменике сравнивал себя с Усейном Болтом

В разгаре переходного сезона в России начался новый еврокубковый сезон. В раунде плей-офф Лиги Европы «Спартак» играл с польской «Легией». На выезде увезли комфортную ничью 2:2, вот только она не помогла. Дома вели 2:0 к 27-й минуте, но в итоге проиграли 2:3 и остались без еврокубков.

«Команда полчаса играла, а дальше играть перестала, – говорил Карпин. – По оргвыводам что я мог сказать: что все оштрафованы, кому-то руку отрубим, а кому-то – ногу?! Они, конечно, последуют. Возможно, вы все увидите. А то, что говорил в раздевалке, здесь повторять лучше не буду».

При этом в чемпионате «Спартак» начал побеждать и подниматься в турнирной таблице. Правда, проиграли «Зениту», «Динамо» и «Рубину» – главным конкурентам из верхней части. Еще были горячие 2:2 с ЦСКА, где Акинфеев порвал кресты после столкновения с Веллитоном.

На тот сезон еще заявили Андрея Тихонова играющим тренером – хотели организовать прощальный матч.

«Когда я узнал о прощальном матче, то был немного удивлен, что он состоится в одном из регулярных туров чемпионата России, – рассказывал Тихонов перед игрой. – Поэтому сейчас активно готовлюсь, принимаю участие практически в каждой тренировке. Хочу выйти и доказать, что и в 40 лет футболисты могут играть. Очень надеюсь, что традиция подобных проводов игроков будет продолжаться и дальше».

Летом 2011-го привезли и Артема Реброва из «Шинника». В своем блоге он вспоминал, как потренировался с Тихоновым в первый раз:

«После первой тренировки Дикань и Коля Заболотный ушли мыться и переодеваться, а Тихонов мне говорит: «Пойдем, по воротам тебе побьем». Я думаю: «Господи, да пожалуйста, старички мне тут забьют, что ли». Тихонов ставит пять мячей на линию штрафной под левую ногу, а Карпин – под правую. В итоге они мне то ли 8, то ли 9 забили.

Валера смотрит на все это: «Че, бракованного привезли? Или не того?». Я про себя думаю в шоке: «###, что происходит? Как все это залетает?». Потом понял, что зря их недооценивал: понятно, что с годами люди теряют скорость, но удар остается – он вообще никуда не девается. Особенно Тихонов меня поражал на тренировках: чуть идешь читать удар в дальний, он тут же ближний кладет – ну просто все видит».

На матч с «Крыльями Советов» Тихонов вышел в старте и с капитанской повязкой. Заменился в конце первого тайма, но успел даже отдать голевую на Макгиди. А «Спартак» в итоге выиграл 3:0.

Но самый громкий трансфер того лета – приезд Эммануэля Эменике за 10 млн евро. «Помните, какой он здоровый был? При этом и 10 раз отжаться не мог. Десятку сделает и все – умирает. Вот бежать быстро и бить со всей дури – легко, а функционалка слабая», – рассказывал Ребров.

Из-за переходного сезона «Спартак» зимой играл с «Локомотивом» дважды за месяц. Оба матча команда Карпина выиграла (2:0, 3:0), а все пять мячей забил Эменике. И после этого сравнил себя с Усейном Болтом: «Этот ямайский парень чертовски хорошо бегает. Он ведь мировой рекордсмен, верно? А я не бегаю на время. К тому же бег с мячом и без мяча – совершенно разные вещи. Дайте Болту мяч, и он вряд ли меня обгонит! На самом деле было бы интересно с ним посостязаться».

Первую часть сезона «Спартак» закончил в топ-4.

«Спартак» победил «Зенит» в Санкт-Петербурге и забрал второе место. А победный забил Кариока – впервые за 159 матчей в карьере!

Весной «Спартак» боролся за место в ЛЧ, но развязка случилась под конец сезона. К 43-му туру «Спартак» все еще шел четвертым и отставал на 3 очка от ЦСКА, который был на втором месте. Нужно было обязательно обыгрывать на выезде «Зенит». Команда Спаллетти стала чемпионом за 3 тура до конца, но на «Спартак» был особенный настрой. «Нам никто никогда никаких стимулов не предлагал. У нас они свои, внутренние. На «Спартак» дополнительных стимулов не потребуется», – объяснял Спаллетти.

Матч получился огненным: 5 голов, скандальное удаление Эменике за празднование и победный гол Кариоки на 89-й (впервые за 159 матчей в карьере). Период бразильца в «Спартаке» многие помнят из-за его выражения лица. «Кариоке все до фонаря. Он ходит по полю с кислой рожей. Как смотрю на него, так настроение портится. Он словно съел то ли что-то кислое, то ли что-то на букву «г», – говорил Александр Бубнов. А на нашем сайте даже делали целую галерею с доказательствами, что Кариока умеет улыбаться.

Тот матч команда Карпина выиграла 3:2. И да, это все еще последняя победа «Спартака» в Санкт-Петербурге.

ЦСКА в том туре скатал 0:0 с «Кубанью», а закончил сезон поражением от «Рубина» (1:3). «Спартак» в 44-м туре обыграл «Локомотив» в Черкизове 2:0 (забили Марек Сухи и Артем Дзюба) и стал вторым. Сразу после матча объявили, что Унаи Эмери станет новым главным тренером.

«Ребята проявляли характер на протяжении всего сезона, – подытожил Карпин. – Да, у нас был тяжелый момент после 5-го тура. Но после этого мы стали двигаться наверх, и в течение всего сезона футболисты показывали характер и силу воли».

После этого Карпин никогда не попадал в тройку в РПЛ. Лучший результат – 5-е место с «Ростовом» в сезоне-2019/20. В этом сезоне есть все шансы.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов, Владимир Песня, Виталий Белоусов, Алексей Куденко; Gettyimages.ru/Dmitry Korotayev/Epsilon, Mike Kireev/Epsilon, Alexander Fedorov/Epsilon; globallookpress.com/Zamir Usmanov/Russian Look

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