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  4. Ямаль выиграл у Мбаппе 9 из 11 матчей на уровне клубов и сборных. У Ламина 9 (6+3) очков, у Килиана – 11 (9+2)

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Ямаль выиграл у Мбаппе 9 из 11 матчей на уровне клубов и сборных. У Ламина 9 (6+3) очков, у Килиана – 11 (9+2)

Сборная Испании победила Францию (2:0) в 1/2 финала ЧМ-2026.

Таким образом, вингер испанцев и «Барселоны» Ламин Ямаль выиграл у форварда «трехцветных» и «Реала» Килиана Мбаппе 9 из 11 матчей на уровне клубов и национальных команд.

В этих играх испанец сделал 9 результативных действий (6 голов, 3 ассиста), француз – 11 (9+2).

***

Испания танцует и празднует в раздевалке после выхода в финал ЧМ

Кто станет чемпионом мира-2026?17163 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
logoКилиан Мбаппе
logoЛамин Ямаль
logoЧемпионат мира по футболу
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Испании по футболу

Комментарии

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Они же не в шахматы играли. Футбол — командный вид спорта
ОтветDmitri Kudrenko
Они же не в шахматы играли. Футбол — командный вид спорта
Это от создателей "Месси обыграл Роналду в Испании"
Ответibrus
Это от создателей "Месси обыграл Роналду в Испании"
Насчет комментария к этой новости согласен, но у Рона и Месси выборка в 9 лет мне кажется более внушительная)
ОтветКуколджуд Белингэм
Хозяин Мбаппе
Диктатор диктатора Мбаппе
ОтветКуколджуд Белингэм
Хозяин Мбаппе
Комментарий скрыт
И два поражения, одно от ПСЖ, второе от Реала.
Такой баланс 9-2 в теннисе обычно называется "клиент"
ОтветNoN
И два поражения, одно от ПСЖ, второе от Реала. Такой баланс 9-2 в теннисе обычно называется "клиент"
команды Ямаля: да-да, пошли мы на...
ОтветNoN
И два поражения, одно от ПСЖ, второе от Реала. Такой баланс 9-2 в теннисе обычно называется "клиент"
Ну да в теннисе ведь тоже 11 на 11 играют…
Задрали своим Ямалем. Францию обыграла команда.
ОтветКино Музыка
Задрали своим Ямалем. Францию обыграла команда.
Первый день на спортсе? Тут редакция на что только не идет что бы холивар устроить
ОтветКино Музыка
Задрали своим Ямалем. Францию обыграла команда.
А ну да ну да. Если фоанция выигрывает. То Мбапе разорвал Узбекистан а если нет. То.. ну все как обычно..
К чему эта статистика, это что теннис?
ОтветPenguin
К чему эта статистика, это что теннис?
Сейчас так модно. Да и для поднятия популярности конкретных игроков полезно.
На каждого диктатора найдется свой Ямальный
В таких серьезных турнирах, как мы видим побеждают команды, которые не только сильны по составу, но и в которых преобладает атмосфера дружбы в противовес атмосфере соперничества.
Аргентина, Испания, у всех у них есть правильная дружеская атмосфера. Франция и Португалии настолько укомплектованы звездами из разных клубов, что там скорее про соперничество.
Думаю в финале как раз таки будет противостояние двух таких типов: дружной Испании и звездной Англии.
ОтветIamliam
В таких серьезных турнирах, как мы видим побеждают команды, которые не только сильны по составу, но и в которых преобладает атмосфера дружбы в противовес атмосфере соперничества. Аргентина, Испания, у всех у них есть правильная дружеская атмосфера. Франция и Португалии настолько укомплектованы звездами из разных клубов, что там скорее про соперничество. Думаю в финале как раз таки будет противостояние двух таких типов: дружной Испании и звездной Англии.
Ерунда, Дембеле и тем более Олисе - максимально альтруистичны в этом плане, и если есть возможность то отдают на партнера.
Я вообще не понимаю тех кто с пеной у рта доказывает что Испания была лучше/переиграла/команда-дружба-жвачка - когда по факту так же ничего не создали, но получили 11 метровый на абсолютно ровном месте, и потом уже Франции нужно было быть наголову сильнее чтобы отыграться. Только вот в полуфинале ЧМ это не так просто, тем более против команды играющей во владение лучше всех среди сборных.
ОтветIamliam
В таких серьезных турнирах, как мы видим побеждают команды, которые не только сильны по составу, но и в которых преобладает атмосфера дружбы в противовес атмосфере соперничества. Аргентина, Испания, у всех у них есть правильная дружеская атмосфера. Франция и Португалии настолько укомплектованы звездами из разных клубов, что там скорее про соперничество. Думаю в финале как раз таки будет противостояние двух таких типов: дружной Испании и звездной Англии.
Так в заголовке статьи ясно сказано, что Ямаль выиграл у Мбаппе 9 матчей. Остальные игроки это просто статисты на поле.
Ламин весь турнир после травмы, в такой ситуации играет суперполезно для команды. Мы не знаем, как бы он играл, если бы не вылетел на два месяца. При этом вчера, в пока самом важном матче, дал результат. Если посмотреть на повтор гола Порро, то первое движение Дуэ, было перекрывать передачу на Ямаля и не бежал он за Порро (как удивлялся потом Шалимов в студии) потому, что его задача пасти Ламина подходя вторым на подстраховку Диню.
Но все сцуко знатоки, аналитеге, а элементарных вещей не видят.
И в итоге, Ламин прямо и косвено поучавствовал в обеих результативных действиях своей команды, а Мбаппе по воронам пулял и по воротчику. Аминь....
Ответграф Володье
Ламин весь турнир после травмы, в такой ситуации играет суперполезно для команды. Мы не знаем, как бы он играл, если бы не вылетел на два месяца. При этом вчера, в пока самом важном матче, дал результат. Если посмотреть на повтор гола Порро, то первое движение Дуэ, было перекрывать передачу на Ямаля и не бежал он за Порро (как удивлялся потом Шалимов в студии) потому, что его задача пасти Ламина подходя вторым на подстраховку Диню. Но все сцуко знатоки, аналитеге, а элементарных вещей не видят. И в итоге, Ламин прямо и косвено поучавствовал в обеих результативных действиях своей команды, а Мбаппе по воронам пулял и по воротчику. Аминь....
Удивляет, что в сборной Ямаль играет гораздо более собранно и грамотно, чем в Барсе: больше черновой работы, меньше передерживает и т.д.
ОтветAndy93
Удивляет, что в сборной Ямаль играет гораздо более собранно и грамотно, чем в Барсе: больше черновой работы, меньше передерживает и т.д.
Уверен, что это требование де ла Фуэнте. Особенно во вчерашнем матче, Ламин практически не шел в обводку с целью сократить риски нарваться на контратаку, в чём Франция сильна. А в сборной Испании авторитет тренера непререкаем, это даже не бровь Анчелотти, там очками достаточно сверкнуть. Де ла Фуэнте половину сборной ведет ещё с юниоров, он им как папа (не римский). Ламин, конечно, не выдающийся турнир проводит, но пользу сборной большую приносит. Зная, на что он способен, соперник просто вынужден отряжать второго на подстраховку. Соответственно освобождается пространство в атаке. Ну и не везет немного. Вчера шикарный третий гол положил, жаль, немного вне игры залез.
тут уже неоднократно будет написано.
Безграмотный и хайпожерский заголовок, для реакций подростков
Или Кубарси выиграл? А может Ольмо? Хм..
Они тоже принимали участие во всех матчах
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