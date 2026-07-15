Ямаль выиграл у Мбаппе 9 из 11 матчей на уровне клубов и сборных. У Ламина 9 (6+3) очков, у Килиана – 11 (9+2)

Сборная Испании победила Францию (2:0) в 1/2 финала ЧМ-2026 .

Таким образом, вингер испанцев и «Барселоны» Ламин Ямаль выиграл у форварда «трехцветных» и «Реала » Килиана Мбаппе 9 из 11 матчей на уровне клубов и национальных команд.

В этих играх испанец сделал 9 результативных действий (6 голов, 3 ассиста), француз – 11 (9+2).

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