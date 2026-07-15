Ямаль выиграл у Мбаппе 9 из 11 матчей на уровне клубов и сборных. У Ламина 9 (6+3) очков, у Килиана – 11 (9+2)
Сборная Испании победила Францию (2:0) в 1/2 финала ЧМ-2026.
Таким образом, вингер испанцев и «Барселоны» Ламин Ямаль выиграл у форварда «трехцветных» и «Реала» Килиана Мбаппе 9 из 11 матчей на уровне клубов и национальных команд.
В этих играх испанец сделал 9 результативных действий (6 голов, 3 ассиста), француз – 11 (9+2).
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Испания танцует и празднует в раздевалке после выхода в финал ЧМ
Кто станет чемпионом мира-2026?17163 голоса
Испания
Аргентина
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
Комментарии
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Такой баланс 9-2 в теннисе обычно называется "клиент"
Аргентина, Испания, у всех у них есть правильная дружеская атмосфера. Франция и Португалии настолько укомплектованы звездами из разных клубов, что там скорее про соперничество.
Думаю в финале как раз таки будет противостояние двух таких типов: дружной Испании и звездной Англии.
Я вообще не понимаю тех кто с пеной у рта доказывает что Испания была лучше/переиграла/команда-дружба-жвачка - когда по факту так же ничего не создали, но получили 11 метровый на абсолютно ровном месте, и потом уже Франции нужно было быть наголову сильнее чтобы отыграться. Только вот в полуфинале ЧМ это не так просто, тем более против команды играющей во владение лучше всех среди сборных.
Но все сцуко знатоки, аналитеге, а элементарных вещей не видят.
И в итоге, Ламин прямо и косвено поучавствовал в обеих результативных действиях своей команды, а Мбаппе по воронам пулял и по воротчику. Аминь....
Безграмотный и хайпожерский заголовок, для реакций подростков
Они тоже принимали участие во всех матчах