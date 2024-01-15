Кения Ос – мексиканская звезда музыки и девушка Винисиуса. Бразилец очень долго листал ее фото

В воскресенье Винисиус оформил хет-трик «Барсе» в первом тайме Суперкубка Испании. Похоже, бразилец становится главной звездой «Реала» на долгие годы, приближаясь к списку легенд клуба.

К личной жизни вингера также приковано много внимания.

Летом 2023-го Винисиус начал отношения с мексиканской певицей Кенией Ос. Настоящее имя девушки Кения Гуадалупе Флорес Осуна, ей 24 года.

Популярность на родине девушка завоевала благодаря видео на Youtube.

Вскоре исполнительница перешла в оффлайн – стала давать концерты и снимать клипы уже как полноценная певица. Сейчас она одна из самых известных медиа-персон Мексики.

Винисиус долистал ее инстаграм аж до 2021 года.