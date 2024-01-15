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Кения Ос – мексиканская звезда музыки и девушка Винисиуса. Бразилец очень долго листал ее фото

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В воскресенье Винисиус оформил хет-трик «Барсе» в первом тайме Суперкубка Испании. Похоже, бразилец становится главной звездой «Реала» на долгие годы, приближаясь к списку легенд клуба.

К личной жизни вингера также приковано много внимания.

Летом 2023-го Винисиус начал отношения с мексиканской певицей Кенией Ос. Настоящее имя девушки Кения Гуадалупе Флорес Осуна, ей 24 года.

Популярность на родине девушка завоевала благодаря видео на Youtube.

Вскоре исполнительница перешла в оффлайн – стала давать концерты и снимать клипы уже как полноценная певица. Сейчас она одна из самых известных медиа-персон Мексики.

Винисиус долистал ее инстаграм аж до 2021 года.

10 комментариев
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Я так понял ей выйти или сфоткаться одетой - это такое же западло как если кто то у нас без трусов на улицу вышел бы.
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забьет ей сотню голов и поменяет
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Фигура хорошая, но лицо...
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А ее ВИНИ тоже пролистал?
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Жуть....
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жопа норм!
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На втором фото напомнила пришельцев из Людей в Черном, которые постоянно пили кофе
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