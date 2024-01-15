«Он прикладывает феноменальные усилия». Перес выделил игрока «Реала» после победы над «Барсой»

Флорентино Перес – человек, чьи слова имеют самый большой вес в «Реале». И после крупной победы «Реала» в финале Суперкубка босс вышел на поле, чтобы похвалить Винисиуса.

«Винисиус всегда блистает. Забить три гола – это ненормально», – сказал президент «Реала».

«Против «Барсы» он провел отличный матч. Иногда ему могут не дать забить гол, но усилия, которые он прилагает, чтобы отдавать передачи и забивать голы, просто феноменальны.

Именно поэтому он является одним из лучших игроков в мире. Он очень молод, счастлив и очень хорош. С каждым годом Вини становится все лучше», – добавил Флорентино.

Бразилец действительно был неподражаем в воскресном матче с «Барселоной». К перерыву Вини оформил хет-трик, и «Барса» уже выглядела побежденной.

Во втором тайме Вини продолжил мучить каталонцев и вынудил их ошибиться, что привело к голу Родриго, сделавшему счет 4:1.