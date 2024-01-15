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«Он прикладывает феноменальные усилия». Перес выделил игрока «Реала» после победы над «Барсой»

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Флорентино Перес – человек, чьи слова имеют самый большой вес в «Реале». И после крупной победы «Реала» в финале Суперкубка босс вышел на поле, чтобы похвалить Винисиуса.

«Винисиус всегда блистает. Забить три гола – это ненормально», – сказал президент «Реала».

«Против «Барсы» он провел отличный матч. Иногда ему могут не дать забить гол, но усилия, которые он прилагает, чтобы отдавать передачи и забивать голы, просто феноменальны.

Именно поэтому он является одним из лучших игроков в мире. Он очень молод, счастлив и очень хорош. С каждым годом Вини становится все лучше», – добавил Флорентино.

Бразилец действительно был неподражаем в воскресном матче с «Барселоной». К перерыву Вини оформил хет-трик, и «Барса» уже выглядела побежденной.

Во втором тайме Вини продолжил мучить каталонцев и вынудил их ошибиться, что привело к голу Родриго, сделавшему счет 4:1.

4 комментария
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Вчера Вини был просто в огне 🔥. Так держать ребята.
¡Hala Madrid! 👑
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Винисиус 🚀🚀🏀🎯🪜📤🚀🦾
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Я не фанат Вини в целом но вчера он был огонь 🔥 - 10 баллов ему за матч - Барсу вырубил из игры сразу !!!
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И кто-то думает что Перес пожертвует Винисиусом ради алчной черепашки?! Вини никогда не заикается о деньгах, всегда продливает без закидонов контракт и насколько говорят.
Видно что Родриго, Вини, Джуд, Вальверде, Камавинга, Тчуамени, Браим эти ребята любят клуб и готовы жертвовать чтобы тут быть.
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