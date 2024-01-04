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Защитник «Мальорки» Маффео снова провоцировал Винисиуса: он делал это и в прошлом сезоне

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Во время игры «Реала» против «Мальорки» в среду Пабло Маффео был замечен, жестикулируя Винисиусу, что он плакса.

Вини с улыбкой воспринял это.

Это не первый раз, когда Маффео делает это. По данным Marca, испанский защитник повторил аналогичный жест в прошлом сезоне.

Объясняя, почему он сделал то, что сделал, Маффео заявил, что Винисиус высмеял его, сказав, что «Мальорка» перейдет в Сегунду, второй дивизион Испании.

«Я ничего против него не имею, мне он кажется отличным игроком», — сказал Маффео.

«Он слишком много говорит и жестикулирует во время игры», – добавил защитник.

2 комментария
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Наконец-то взрослеет как личность.
Пусть берет пример с Родриго: его колотят как хотят, а он не колебим
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