🙏🏽 Всегда с командой! Травмированный Беллингем поддержал «Реал» с трибуны. Его реакция на гол Винисиуса попала в соцсети 😱

Сегодня днем фанаты «Реала» узнали грустную новость - Джуд Беллингем пропустит две недели из-за травмы.

Неприятная информация, особенно вспоминая, насколько англичанин хорошо прижился в «королевском клубе». 10 голов за 11 матчей Ла Лиги. И все это в дебютный для 20-летнего парня сезон... Феноменально.

Сегодняшний матч с «Валенсией» прошел под полным превосходством хозяев - 5:1.

Беллингем поддержал команду с трибун, где пребывал в компании матери.

В соцсети попала его реакция на гол Винисиуса.