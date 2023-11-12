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🙏🏽 Всегда с командой! Травмированный Беллингем поддержал «Реал» с трибуны. Его реакция на гол Винисиуса попала в соцсети 😱

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Сегодня днем фанаты «Реала» узнали грустную новость - Джуд Беллингем пропустит две недели из-за травмы.

Неприятная информация, особенно вспоминая, насколько англичанин хорошо прижился в «королевском клубе». 10 голов за 11 матчей Ла Лиги. И все это в дебютный для 20-летнего парня сезон... Феноменально.

Сегодняшний матч с «Валенсией» прошел под полным превосходством хозяев - 5:1.

Беллингем поддержал команду с трибун, где пребывал в компании матери.

В соцсети попала его реакция на гол Винисиуса.

4 комментария

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Real_v_dushe
Тчуамени тоже был на матче, как и дисквалифицированный Рюдигер.
+3
0
+3
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Asker Nourusov
здоровья Джуди, и с бенефисом Вини и Родриго, , показали сегодня , настоящий бразильский футбол), Хала Мадрид!!!!!
+2
-1
+1
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Gon3a1e5@mail.ru
Ни о чем
0
0
0
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