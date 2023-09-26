Согласно многочисленным сообщениям испанских СМИ, «Реал Мадрид» решил назначить Хаби Алонсо тренером клуба в следующем сезоне.

На пресс-конференции перед матчем с «Лас-Пальмас», нынешний тренер «Мадрида» Карло Анчелотти прокомментировал эти слухи.

«Я тренировал Хаби, он отлично справляется с работой в «Байере». Он хорошо понимает игру, поэтому он очень хороший тренер. Я хотел бы, чтобы Хаби Алонсо, Рауль, Альваро Арбелоа однажды стали тренерами «Реала». Я люблю их всех».

Алонсо действительно отлично справляется с работой в Леверкузене. Немецкая команда на данный момент является одним из лидеров Бундеслиги. Они еще не проиграли ни одного матча со старта сезона.

Бывший Галактико недавно подписал новый контракт с «Байером», по которому он останется в клубе до 2026 года, но шанс вернуться «Мадрид» может оказаться слишком заманчивым, чтобы его упустить.