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«Инкогнито» 📸 Зинедин Зидан удивил фанатов новым образом

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Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Футбол Футбол

Зинедин Зидан поделился новым образом в социальных сетях.

Зидан – одно из самых громких имен в мировом футболе с длинным списком впечатляющих наград. Победитель чемпионата мира опубликовал в сети фотографию, на которой он прогуливается по улицам Франции в повседневной одежде: джинсах, куртке и кепке, да еще и с отросшей бородой.

Фанатов, привыкших к элегантным костюмам Зидана-тренера, удивил его новый образ.

 💭«Если бы я столкнулся с ним на улице, то не узнал бы».

 💭«Просто обычный мужик в Париже».

 💭«Инкогнито».

 💭«Острые козырьки».

А как вам образ Зизу?

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