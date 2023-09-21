Зинедин Зидан поделился новым образом в социальных сетях.

Зидан – одно из самых громких имен в мировом футболе с длинным списком впечатляющих наград. Победитель чемпионата мира опубликовал в сети фотографию, на которой он прогуливается по улицам Франции в повседневной одежде: джинсах, куртке и кепке, да еще и с отросшей бородой.

Фанатов, привыкших к элегантным костюмам Зидана-тренера, удивил его новый образ.

💭«Если бы я столкнулся с ним на улице, то не узнал бы».

💭«Просто обычный мужик в Париже».

💭«Инкогнито».

💭«Острые козырьки».

А как вам образ Зизу?