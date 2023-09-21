«Инкогнито» 📸 Зинедин Зидан удивил фанатов новым образом
Зинедин Зидан поделился новым образом в социальных сетях.
Зидан – одно из самых громких имен в мировом футболе с длинным списком впечатляющих наград. Победитель чемпионата мира опубликовал в сети фотографию, на которой он прогуливается по улицам Франции в повседневной одежде: джинсах, куртке и кепке, да еще и с отросшей бородой.
Фанатов, привыкших к элегантным костюмам Зидана-тренера, удивил его новый образ.
💭«Если бы я столкнулся с ним на улице, то не узнал бы».
💭«Просто обычный мужик в Париже».
💭«Инкогнито».
💭«Острые козырьки».
А как вам образ Зизу?
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