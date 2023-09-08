Винисиус – один из шести травмированных игроков «Мадрида». Бразилец получил повреждение в матче с «Сельтой» в третьем туре Ла Лиги. Вини восстанавливается после травмы двуглавой мышцы правого бедра, ориентировочно он пропустит 6 недель, хотя может вернуться раньше.

Винисиус погружен в процесс восстановления и в социальных сетях делится отчетом о проделанной работе. Он удивил болельщиков, когда выложил видео, на котором он бежит по пояс в воде в стеклянном кубе.

Вини и клуб надеются, что он вернется на поле к мадридскому дерби с «Атлетико», которое запланировано на 24 сентября.