Винисиус вынуждено покинул поле на 17-й минуте матча с «Сельтой». Бразильский нападающий получил травму подколенного сухожилия, что подтвердил Карло Анчелотти.

Тренер мадридцев также сообщил, что травма Винисиуса не так уж серьезна. «Он вернется после международного перерыва», – сказал итальянец.

Таким образом, Вини пропустит только матч с «Хетафе» 2-го сентября и вернется в основу к игре с «Сосьедадом» 16-го сентября.

«Мадрид» вряд ли сильно пострадает от краткосрочного отсутствия Винисиуса, ведь в обойме есть Родриго и Хоселу.