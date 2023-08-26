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На сколько вылетел Винисиус? Анчелотти дал четкий ответ

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Винисиус вынуждено покинул поле на 17-й минуте матча с «Сельтой». Бразильский нападающий получил травму подколенного сухожилия, что подтвердил Карло Анчелотти.

Тренер мадридцев также сообщил, что травма Винисиуса не так уж серьезна. «Он вернется после международного перерыва», – сказал итальянец.

Таким образом, Вини пропустит только матч с «Хетафе» 2-го сентября и вернется в основу к игре с «Сосьедадом» 16-го сентября.

«Мадрид» вряд ли сильно пострадает от краткосрочного отсутствия Винисиуса, ведь в обойме есть Родриго и Хоселу.

6 комментариев

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Ophiomorph
Выдохнули, хоть здесь пронесло.
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Ophiomorph
Ответ Александр Сергеев
Автор. И авторы. Вы совсем уже скатились? Что вы за моду взяли писать мудацкие заголовки. Анчелоти мог дать не чёткий ответ? Расплывчатый? Завуалированый? Вы задолбали уже. Ну реально прекращайте страдать ерундой. Винисиус выпал на один матч. Всё. Зачем все остальное? Кому интересно зайдёт в статью и прочитает подробности.
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Александр Сергеев
Автор. И авторы. Вы совсем уже скатились? Что вы за моду взяли писать мудацкие заголовки.
Анчелоти мог дать не чёткий ответ? Расплывчатый? Завуалированый?
Вы задолбали уже. Ну реально прекращайте страдать ерундой.
Винисиус выпал на один матч. Всё. Зачем все остальное?
Кому интересно зайдёт в статью и прочитает подробности.
+4
-4
0
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dayway
Ответ Ophiomorph
Выдохнули, хоть здесь пронесло.
Да, только 9-го и 13-го у Бразилии матчи, а значит есть немалая такая вероятность, что вызовут и не дадут как следует залечиться
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Ophiomorph
Ответ Dayway
Да, только 9-го и 13-го у Бразилии матчи, а значит есть немалая такая вероятность, что вызовут и не дадут как следует залечиться
Ну Реал может его просто не отпустить, сославшись на травму.
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