На сколько вылетел Винисиус? Анчелотти дал четкий ответ
Винисиус вынуждено покинул поле на 17-й минуте матча с «Сельтой». Бразильский нападающий получил травму подколенного сухожилия, что подтвердил Карло Анчелотти.
Тренер мадридцев также сообщил, что травма Винисиуса не так уж серьезна. «Он вернется после международного перерыва», – сказал итальянец.
Таким образом, Вини пропустит только матч с «Хетафе» 2-го сентября и вернется в основу к игре с «Сосьедадом» 16-го сентября.
«Мадрид» вряд ли сильно пострадает от краткосрочного отсутствия Винисиуса, ведь в обойме есть Родриго и Хоселу.
Анчелоти мог дать не чёткий ответ? Расплывчатый? Завуалированый?
Вы задолбали уже. Ну реально прекращайте страдать ерундой.
Винисиус выпал на один матч. Всё. Зачем все остальное?
Кому интересно зайдёт в статью и прочитает подробности.