7 комментариев

Болельщики «Мадрида» не могут не радоваться: у Флорентино Переса нет проблем с регистрацией футболистов, и с сегодняшнего дня Джуд Беллингем, Хоселу, Фран Гарсия, Браим Диас, Антонио Бланко и Рейньер официально входят в заявку мадридского «Реала» на предстоящий сезон.

Карим Бензема, Марко Асенсио, Эден Азар и Мариано официально покинули клуб.

Вот как сейчас выглядит полный состав «Реала» на сезон 2023/24:

Вратари

Тибо Куртуа, Андрей Лунин.

Защитники

Эдер Милитао, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Дани Карвахаль, Начо, Фран Гарсия, Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Альваро Одриосола.

Полузащитники

Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Антонио Бланко, Рейньер.

Форварды

Винисиус, Родриго, Браим Диас, Хоселу.