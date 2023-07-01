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6 новичков и 4 ушедших – вот как сейчас выглядит состав «Реала» на предстоящий сезон. У «Мадрида» нет проблем с регистрацией

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Реал Мадрид Реал Мадрид
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Карим Бензема Карим Бензема
Хоселу Хоселу
Эден Азар Эден Азар
Фран Гарсия Фран Гарсия
Рейньер Рейньер
Браим Диас Браим Диас
Антонио Бланко Антонио Бланко
Футбол Футбол

Болельщики «Мадрида» не могут не радоваться: у Флорентино Переса нет проблем с регистрацией футболистов, и с сегодняшнего дня Джуд Беллингем, Хоселу, Фран Гарсия, Браим Диас, Антонио Бланко и Рейньер официально входят в заявку мадридского «Реала» на предстоящий сезон.

Jude Bellingham: Why Real Madrid bought a different breed of Englishman

Карим Бензема, Марко Асенсио, Эден Азар и Мариано официально покинули клуб.

Вот как сейчас выглядит полный состав «Реала» на сезон 2023/24:

Вратари

Тибо Куртуа, Андрей Лунин.

Защитники

Эдер Милитао, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Дани Карвахаль, Начо, Фран Гарсия, Лукас Васкес, Хесус Вальехо, Альваро Одриосола.

Полузащитники

Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Лука Модрич, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Антонио Бланко, Рейньер.

Форварды

Винисиус, Родриго, Браим Диас, Хоселу.

7 комментариев

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21_my_pobedim
Ответ Нурболот Ниматов
Только я искал Бензема?
Да, только ты
+13
-1
+12
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ljolik888
Полузащита лучшая в мире . Остальные позиции желают лучшего . Куртуа за скобки !
+2
0
+2
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Семен Клейменов
Бланко и Рейньер, скорее всего, в аренды снова.

Нужен ЦФ.

И Аррибаса наигрывать вместо Асенсио.
+1
0
+1
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Хазяин
Ответ Семен Клейменов
Бланко и Рейньер, скорее всего, в аренды снова. Нужен ЦФ. И Аррибаса наигрывать вместо Асенсио.
лучше и Аррибаса в аренду, а Браима включать
+1
0
+1
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Он Самый
не 9.придеться делать атакующую пз.в 4 пз играть а то и в 5?только Федя справится и там и там.Тоня и лука ну ни как ни в форфатаре.они на подносе снарядов.мы лучше однозначно!но думаю нам будет не хватать голов!
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