7 комментариев

На своем официальном сайте Королевский клуб подтвердил возвращение Франа Гарсии. Левый латераль подписал контракт на 4 сезона после того, как «Реал Мадрид» воспользовался правом выкупа и забрал 23-летнего игрока у «Райо» за 5 млн евро.

Фран Гарсия провел три сезона в «Райо Вальекано», куда перешел в 2020 году из «Кастильи». Под руководством Андони Ираолы он стал одним из лучших левых латералей Ла Лиги. В прошедшем сезоне он стал самым задействованным игроком команды, проведя на поле 3408 мин.

В юношескую команду «Мадрида» Гарсия попал в 2013 году, а за первую команду дебютировал в 2019-м в матче 1/16 финала Кубка Короля против «Мелильи» с легкой руки Сантьяго Солари.

Презентация Франа Грасии в Вальдебебас состоится 12 июня.