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Официально: Фран Гарсия вернулся в «Реал Мадрид»

Фран Гарсия Фран Гарсия
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На своем официальном сайте Королевский клуб подтвердил возвращение Франа Гарсии. Левый латераль подписал контракт на 4 сезона после того, как «Реал Мадрид» воспользовался правом выкупа и забрал 23-летнего игрока у «Райо» за 5 млн евро.

Фран Гарсия провел три сезона в «Райо Вальекано», куда перешел в 2020 году из «Кастильи». Под руководством Андони Ираолы он стал одним из лучших левых латералей Ла Лиги. В прошедшем сезоне он стал самым задействованным игроком команды, проведя на поле 3408 мин.

В юношескую команду «Мадрида» Гарсия попал в 2013 году, а за первую команду дебютировал в 2019-м в матче 1/16 финала Кубка Короля против «Мелильи» с легкой руки Сантьяго Солари.

Презентация Франа Грасии в Вальдебебас состоится 12 июня.

7 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
Ура
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Asker Nourusov
дай Бог , чтоб заиграл,!!!, усиление защиты , нам очень как понадобится в следующем сезоне!!!
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Андрей Хенто
Добро пожаловать домой, Гарсия. Надеюсь в паре с Винисиусом будут просто разрывать фланги соперников.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Asker Nourusov
дай Бог , чтоб заиграл,!!!, усиление защиты , нам очень как понадобится в следующем сезоне!!!
но после ухода Рамоса и варана у нас в центре дыра уже два года. а Гарсия это кот в мешке. и называть его усилением это очень преждевременно.
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Michael Ballack
Кава выдыхнул
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Erlan Malikov
Ответ Геннадий Чеботарев
но после ухода Рамоса и варана у нас в центре дыра уже два года. а Гарсия это кот в мешке. и называть его усилением это очень преждевременно.
Ну не так уж у нас все критично в защите, в этом сезоне меньше нас пропустили только 2 или 3 команды, а в позапрошлом году меньше только у Севильи. Поэтому я считаю, что все таки пока что у нас неплохая защита
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Erlan Malikov
Ответ Michael Ballack
Кава выдыхнул
😂, думаю он все равно будет частенько выходить на левом фланге защиты, но зато хоть передохнуть сможет) Менди и вовсе пропал)
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