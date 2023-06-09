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🎥 На презентацию Бензема в «Аль-Иттихаде» собрался целый стадион. Карим показал болельщикам свой «Золотой мяч»

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Бензема перебрался из «Реала» в Саудовскую Аравию, где француза ждал горячий прием.

На презентацию Карима в качестве игрока «Аль-Иттихада» собрались посмотреть 62 тысячи болельщиков. Бензема продемонстрировал фанатам «Золотой мяч», который нападающий получил в прошлом году.

Саудовские креативщики специально для презентации создали настоящий арт-объект – гигантскую руку Бензема с его фирменной повязкой. Знаменитый бандаж француза изображен в цветах «Аль-Иттихада».

Бензема заявил, что перебрался в Саудовскую Аравию не из-за денег, а потому что всегда мечтал жить в мусульманской стране.

Будет ли карьера Карима в «Аль-Иттихаде» такой же эффектной, как и его презентация в новом клубе?

4 комментария

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Sultan Nurbekov
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Всегда мечтал жить в мусульманской стране, чем плох Афганистан?)... хорошо хоть не сказал,что жить до этого в других странах для него не было мукой) я б тоже мечтал в любой стране с такой зп жить)
Он мусульманин
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Висита Эльмурзаев
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Всегда мечтал жить в мусульманской стране, чем плох Афганистан?)... хорошо хоть не сказал,что жить до этого в других странах для него не было мукой) я б тоже мечтал в любой стране с такой зп жить)
Афганистан это друг России, как и Инан с северной Кореей, уже понятно, что с ними что-то не так
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