Бензема перебрался из «Реала» в Саудовскую Аравию, где француза ждал горячий прием.

На презентацию Карима в качестве игрока «Аль-Иттихада» собрались посмотреть 62 тысячи болельщиков. Бензема продемонстрировал фанатам «Золотой мяч», который нападающий получил в прошлом году.

Саудовские креативщики специально для презентации создали настоящий арт-объект – гигантскую руку Бензема с его фирменной повязкой. Знаменитый бандаж француза изображен в цветах «Аль-Иттихада».

Бензема заявил, что перебрался в Саудовскую Аравию не из-за денег, а потому что всегда мечтал жить в мусульманской стране.

Будет ли карьера Карима в «Аль-Иттихаде» такой же эффектной, как и его презентация в новом клубе?