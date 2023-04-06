«Реал» сыграет в финале Кубка Испании в 40-й раз!

Мадридская команда вышла в финал турнира, одержав победу над «Барселоной» в полуфинале (4:0, первый матч – 0:1). После матча игроки Мадрида отметили победу уже фирменным для «Реала» танцем финалистов.

В решающей игре «сливочные» встретятся с «Осасуной». Этот финал будет 40-м для «Реала». В предыдущих розыгрышах Кубка Испании мадридцы одержали 19 побед.