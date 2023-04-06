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Видео дня📹 После разгрома «Барсы» игроки «Реала» в раздевалке исполнили танец финалистов🔥🔥🔥

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«Реал» сыграет в финале Кубка Испании в 40-й раз!

Мадридская команда вышла в финал турнира, одержав победу над «Барселоной» в полуфинале (4:0, первый матч – 0:1). После матча игроки Мадрида отметили победу уже фирменным для «Реала» танцем финалистов.

В решающей игре «сливочные» встретятся с «Осасуной». Этот финал будет 40-м для «Реала». В предыдущих розыгрышах Кубка Испании мадридцы одержали 19 побед.

4 комментария

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Коэн Варвар
Чот Бензема не видать. Снимает?
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Бухгалтер2021
челси потом милан
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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ Андрей Хенто
Молодцы, надеюсь эта победа придаст положительный импульс на весь остаток сезона. Впереди много важных матчей.
Челси,сити,Наполи,Осасуна )
+1
0
+1
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Андрей Хенто
Молодцы, надеюсь эта победа придаст положительный импульс на весь остаток сезона. Впереди много важных матчей.
+10
-1
+9
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