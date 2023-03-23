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Легендарный момент. Бензема и Роналду приняли Васкеса за ребенка и предложили выйти на поле за ручку

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Прямо перед игрой с «Алавесом» в 2017-м Лукас Васкес узнал, что начнет на скамейке. Во время выхода из подтрибунки Криштиану Роналду и Карим Бензема подкололи 25-летнего испанца, предложив ему выйти с ними «за ручку».

Рост Васкеса – 173 см, в команде Зидана он был самым невысоким игроком. Тем не менее, делать вид маленького ребенка отказался, с улыбкой отмахнувшись от звездных партнеров.

«Мадрид» выиграл 3:0, укрепив лидерство в таблице, а Васкес выскочил на поле лишь за 10 минут до конца – но главным моментом дня все равно остался эпизод с Лукасом, его подсветил даже клубный аккаунт.

4 комментария

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Генадий Филимонов
Ответ Ray Charles
173 чуть выше среднего роста, у меня например рост 175 и нормально чувствовал себя среди высоких
"Да не горит у меня"
+4
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alirealya
Дебильный заголовок. И текст поста такой же и стиль написания отвратный.
0
-1
-1
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Ray Charles
173 чуть выше среднего роста, у меня например рост 175 и нормально чувствовал себя среди высоких
0
0
0
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MaKC23
Торбинского в Ливерпуле тоже за руку выводили)
+4
0
+4
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