Прямо перед игрой с «Алавесом» в 2017-м Лукас Васкес узнал, что начнет на скамейке. Во время выхода из подтрибунки Криштиану Роналду и Карим Бензема подкололи 25-летнего испанца, предложив ему выйти с ними «за ручку».

Рост Васкеса – 173 см, в команде Зидана он был самым невысоким игроком. Тем не менее, делать вид маленького ребенка отказался, с улыбкой отмахнувшись от звездных партнеров.

«Мадрид» выиграл 3:0, укрепив лидерство в таблице, а Васкес выскочил на поле лишь за 10 минут до конца – но главным моментом дня все равно остался эпизод с Лукасом, его подсветил даже клубный аккаунт.