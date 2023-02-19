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Вальверде забил 12 мячей в этом сезоне. Когда в последний раз полузащитник «Реала» забивал больше десяти голов за сезон?

Федерико Вальверде Федерико Вальверде
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В 22-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Осасуну» со счетом 2:0.

В этом матче Федерико Вальверде забил свой 12-й гол в сезоне. Это личный рекорд уругвайца, а ведь сезон едва перевалил за середину.

Osasuna 0-2 Real Madrid: Late Valverde and Asensio show keeps pressure on Barcelona

С 2015 года ни одному полузащитнику «сливочных» не удалось забить больше десяти мячей за сезон! В последний раз эту отметку пересек Хамес Родригес. В сезоне 2014/15 колумбиец забил 17 голов за 46 матчей в футболке «сливочных».

Вальверде вполне способен превзойти достижение Хамеса, который сейчас выступает за «Олимпиакос». В этой кампании колумбиец за 20 матчей успел забить пять голов и отдать пять ассистов.

Как думаете, почему у Хамеса не получилось в «Мадриде»?

1 комментарий

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Rova Esenov
Хамес был лучшим в первом сезоне, его дальние удары были что-то с чем-то 🔥
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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