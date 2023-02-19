Вальверде забил 12 мячей в этом сезоне. Когда в последний раз полузащитник «Реала» забивал больше десяти голов за сезон?

В 22-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Осасуну» со счетом 2:0.

В этом матче Федерико Вальверде забил свой 12-й гол в сезоне. Это личный рекорд уругвайца, а ведь сезон едва перевалил за середину.

С 2015 года ни одному полузащитнику «сливочных» не удалось забить больше десяти мячей за сезон! В последний раз эту отметку пересек Хамес Родригес. В сезоне 2014/15 колумбиец забил 17 голов за 46 матчей в футболке «сливочных».

Вальверде вполне способен превзойти достижение Хамеса, который сейчас выступает за «Олимпиакос». В этой кампании колумбиец за 20 матчей успел забить пять голов и отдать пять ассистов.

Как думаете, почему у Хамеса не получилось в «Мадриде»?