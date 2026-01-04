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  4. Франция обыграла Марокко (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2026. Мбаппе не забил с пенальти, но забил с игры и ассистировал Дембеле

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Франция обыграла Марокко (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2026. Мбаппе не забил с пенальти, но забил с игры и ассистировал Дембеле
На ЧМ-2026 стартовали четвертьфинальные матчи.

На ЧМ-2026 начались четвертьфинальные матчи.

В первой игре этого раунда Франция обыграла Марокко - 2:0. Матч проходил на стадионе «Джиллетт Стэдиум» в Бостоне.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Килиан Мбаппе не сумел реализовать пенальти, который сам же и заработал, в середине первого тайма – Яссин Буну поймал мяч. Отличиться Килиану удалось на 60-й минуте, а на 66-й он ассистировал Усману Дембеле.

ЧМ-2026

1/4 финала

Чемпионат мира. 1/4 финала
9 июля 20:00, Джиллетт Стэдиум
Логотип домашней команды
Франция
Завершен
2 - 0
3.03xG0.11
Логотип гостевой команды
Марокко
Матч окончен
Кунде   Гюсто
87’
85’
Тальби   Сбаи
Д. Дуэ   Барколя
77’
Мбаппе   Матета
77’
74’
Браим Диас   Яссин
74’
Салах-Эддин   Эль-Уахди
Коне   Заир-Эмери
71’
  Дембеле
66’
63’
Диоп
62’
Буадди   Амрабат
62’
Эль-Ханнус   Раими
  Мбаппе
60’
2тайм
Перерыв
Мбаппе
28’
Франция
Меньян, Динь, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабьо, Коне, Д. Дуэ, Олисе, Дембеле, Мбаппе
Запасные: Мбаппе, Самба, Тео, Канте, Люка Эрнандес, Тчуамени, Кунде, Конате, Лакруа, Коне, Риссер, Шерки, Аклиуш, М. Тюрам, Д. Дуэ
1тайм
Марокко:
Буну, Салах-Эддин, Мазрауи, Диоп, Хакими, Эль-Энауи, Буадди, Тальби, Унаи, Браим Диас, Эль-Ханнус
Запасные: Аляль, Риад, Мохамеди, Эль-Кааби, Саадан, Амаимуни-Эшгуяб, Салах-Эддин, Буадди, Тальби, Эль-Ханнус, Таньяути, Беламмари, Сайбари, Эль-Мурабет, Браим Диас
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Уже соскучился по ЧМ без одного игрового дня
Ответsterhon
Уже соскучился по ЧМ без одного игрового дня
я тоже!
Ответsterhon
Уже соскучился по ЧМ без одного игрового дня
Базара мало! Тоже вчера такой приуныл)
На Матч-ТВ вместо футбола - Губерниев с 4 унылыми скуфами в студии в прямом эфире бубнят про эту игру. Интересно, что за дегенером надо быть, чтобы такое смотреть вместо матча? Уж лучше спать
ОтветIndurain Larraya
На Матч-ТВ вместо футбола - Губерниев с 4 унылыми скуфами в студии в прямом эфире бубнят про эту игру. Интересно, что за дегенером надо быть, чтобы такое смотреть вместо матча? Уж лучше спать
Внатуре дегенераты. Ждал футбол, а не рожи эти противные смотреть.
ОтветIndurain Larraya
На Матч-ТВ вместо футбола - Губерниев с 4 унылыми скуфами в студии в прямом эфире бубнят про эту игру. Интересно, что за дегенером надо быть, чтобы такое смотреть вместо матча? Уж лучше спать
У них там все стабильно - зарплата капает, им плевать. А на зрителя тем более, три кучи они клали, вместе с руководством канала. Поболтали - денежку получили и всё, все шикарно.
Во Франции будет ночь без сна при любом результате матча.
ОтветДок Аксель
Во Франции будет ночь без сна при любом результате матча.
И не только во Франции. У соседей тоже.
Ответmarchellinos
И не только во Франции. У соседей тоже.
Будут резвиться во многих странах Европы, где арабов сейчас предостаточно среди беженцев и другого населения. Но во Франции как нигде особенно на юге будет шумно и тревожно.
ФИФА может сделать одну хорошую вещь... Изменить футбольные правила и запретить бить пенальти в клоунском стиле, как это стало "модно" и "принято" в последние лет 8-10. Пенальти должно пробиваться либо полностью с места, либо с разбега. Никаких "полу-разбегов", "остановок", "прыжков", "ужимок", "рваного темпа" и прочего убожества... Каждый раз, когда пенальти в подобном стиле не забивается - это бальзам на душу.
ОтветPasta
ФИФА может сделать одну хорошую вещь... Изменить футбольные правила и запретить бить пенальти в клоунском стиле, как это стало "модно" и "принято" в последние лет 8-10. Пенальти должно пробиваться либо полностью с места, либо с разбега. Никаких "полу-разбегов", "остановок", "прыжков", "ужимок", "рваного темпа" и прочего убожества... Каждый раз, когда пенальти в подобном стиле не забивается - это бальзам на душу.
Как определить полуразбег или рваный темп? На глазок?
ОтветPasta
ФИФА может сделать одну хорошую вещь... Изменить футбольные правила и запретить бить пенальти в клоунском стиле, как это стало "модно" и "принято" в последние лет 8-10. Пенальти должно пробиваться либо полностью с места, либо с разбега. Никаких "полу-разбегов", "остановок", "прыжков", "ужимок", "рваного темпа" и прочего убожества... Каждый раз, когда пенальти в подобном стиле не забивается - это бальзам на душу.
Вряд ли большое количество незабитых пенальти сможет повлиять на решение ФИФА искоренить прыжки и ужимки бьющих
Африканцы из Африки, родившиеся в Европе против африканцев из Европы, где не все родились а Европе.

Я запутался, какая сборная из представленных более европейская?
ОтветИван Лапин
Африканцы из Африки, родившиеся в Европе против африканцев из Европы, где не все родились а Европе. Я запутался, какая сборная из представленных более европейская?
Комментарий скрыт
ОтветИван Лапин
Африканцы из Африки, родившиеся в Европе против африканцев из Европы, где не все родились а Европе. Я запутался, какая сборная из представленных более европейская?
Сборная Кавказа по борьбе
МатчТВ транслирует реакцию экспертов на футбольный матч что идет в Лайве, это технологии будущего, 4D television
Ответвластилин
МатчТВ транслирует реакцию экспертов на футбольный матч что идет в Лайве, это технологии будущего, 4D television
Скоро будет другой уровень, Мостовой с Губерниевым будут в студии показывать, что происходит на поле, бить как игроки в трансляции и т.д., дублировать действия футболистов, спектакль целый))
Хотя бы Месси мажет без этих петушиных подскакиваний)
Классика этого ЧМ)) как только семенят и пытаются стоя забить то не забивают, киперы молодцы, научились такие мячи брать
Ответraulka
Классика этого ЧМ)) как только семенят и пытаются стоя забить то не забивают, киперы молодцы, научились такие мячи брать
очередная демонстрация, насколько важно иметь хорошего пенальтиста в команде.
Франция переключила скорости и решила игру за 5 минут. Такого исторического уровня таланта в атаке я не видал уже четверть века почти, со времён Бразилий 2002-2006
Нырнул же? Ещё до касания начал сгибать колени
ОтветBlaumerc
Нырнул же? Ещё до касания начал сгибать колени
Как это судья не видит не понимаю
ОтветGena na
Как это судья не видит не понимаю
Контакт был бесспорно, но чётко видно что Мбаппе сгибает колени и начинает падать до контакта.
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