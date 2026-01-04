Франция обыграла Марокко (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2026. Мбаппе не забил с пенальти, но забил с игры и ассистировал Дембеле

На ЧМ-2026 стартовали четвертьфинальные матчи.

На ЧМ-2026 начались четвертьфинальные матчи.

В первой игре этого раунда Франция обыграла Марокко - 2:0. Матч проходил на стадионе «Джиллетт Стэдиум» в Бостоне.

Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Килиан Мбаппе не сумел реализовать пенальти, который сам же и заработал, в середине первого тайма – Яссин Буну поймал мяч. Отличиться Килиану удалось на 60-й минуте, а на 66-й он ассистировал Усману Дембеле.

ЧМ-2026

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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