Матч окончен
Франция обыграла Марокко (2:0) в 1/4 финала ЧМ-2026. Мбаппе не забил с пенальти, но забил с игры и ассистировал Дембеле
На ЧМ-2026 стартовали четвертьфинальные матчи.
На ЧМ-2026 начались четвертьфинальные матчи.
В первой игре этого раунда Франция обыграла Марокко - 2:0. Матч проходил на стадионе «Джиллетт Стэдиум» в Бостоне.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Килиан Мбаппе не сумел реализовать пенальти, который сам же и заработал, в середине первого тайма – Яссин Буну поймал мяч. Отличиться Килиану удалось на 60-й минуте, а на 66-й он ассистировал Усману Дембеле.
ЧМ-2026
1/4 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала43507 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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